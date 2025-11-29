సౌతాఫ్రికాపై రోహిత్, విరాట్ ట్రాక్ రికార్డ్- ఎవరెన్ని సెంచరీలు బాదారంటే?
భారత్ x సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్- రోహిత్, విరాట్ గణాంకాలు ఇలా!
Published : November 29, 2025 at 3:15 PM IST
Ind vs SA ODI Series 2025 : స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్ కోల్పోయిన భారత్, ఈసారి వన్డే సిరీస్ ఎలాగైనా నెగ్గాలన్న పట్టుదలతో ఉంది. మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా ఆదివారం రాంచీ వేదికగా తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే రాంచీకి చేరుకొని ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశారు. ఈ క్రమంలో అభిమానుల ఎదురుచూపులన్నీ స్టార్లు రోహిత్ శర్మ- విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్పైనే ఉన్నాయి. మరి వన్డే ఫార్మాట్లో ఈ ఇద్దరి గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?
సీనియర్లు!
ఇప్పుడున్న భారత జట్టులో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ అత్యంత సీనియర్లు. అంతేకాదు, గతంలో ఈ ఇద్దరూ భారత జట్టును అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో కెప్టెన్గా నడిపించిన వాళ్లు కూడా. దీంతో వీళ్లపై అభిమానులు భారీగానే అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. ఇటీవల ఆస్ట్రేలియాతో మూడో వన్డేలో ప్రదర్శన రిపీట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నారు.
సౌతాఫ్రికాపై వన్డేల్లో కోహ్లీ ప్రదర్శన
వన్డే ఫార్మాట్లో సఫారీ జట్టుపై విరాట్ కోహ్లీకి సూపర్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంది. దక్షిణాఫ్రికాతో ఇప్పటివరకు కోహ్లీ మొత్తం 31 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడాడు. అందులో 29 ఇన్నింగ్స్లలో 65.39 సగటుతో 1504 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 సెంచరీలు, 8 హాఫ్ సెంచరీలు ఉండడం విశేషం.ఈ జట్టుపై విరాట్ అత్యుత్తమ స్కోరు 160 నాటౌట్. దీంతో ఈ సిరీస్లోనూ విరాట్ రఫ్పాడించాలని ఆశిస్తున్నారు.
రోహిత్ శర్మ vs సౌతాఫ్రికా (ODI)
విరాట్తో పోల్చితే సౌతాఫ్రికాపై రోహిత్కు ఘనమైన రికార్డ్ ఏమీ లేదు. రోహిత్ ఇప్పటివరకు సౌతాఫ్రికాతో మొత్తం 26 వన్డేలు ఆడాడు. ఇందులో 25 ఇన్నింగ్స్ల్లో 33.58 సగటుతో 806 పరుగులే చేశాడు. 3 సెంచరీలు, 2 హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. 150 పరుగులు సౌతాఫ్రికాపై హిట్మ్యాన్ టాప్ స్కోరు. అయితే ఈ గణాంకాలు మరీ పేలవమైనవేమీ కాదు. అలాగే రోహిత్ గతనెల ఆసీస్ పర్యటనలో అదిరే ప్రదర్శనతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్'గా ఎంపికైనందున, అదే ఫామ్ కొనసాగించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
ప్రాక్టీస్ షురూ!
ఈ సిరీస్ కోసం రోహిత్- విరాట్ ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశారు. నెట్స్లో తీవ్రంగా చెమటోడుస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రోహిత్ మరింత సన్నబడ్డాడు. స్లిమ్గా ఫుల్ ఫిట్గా కనిపిస్తున్నాడు. అటు విరాట్ కూడా నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు.
మూడు వన్డేల షెడ్యూల్
సిరీస్లో తొలి వన్డే నవంబర్ 30న జార్ఖండ్ రాంచీలోని JSCA ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం కాంప్లెక్స్లో జరుగుతుంది. డిసెంబర్ 3న న్యూ రాయ్పూర్లోని షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో రెండో మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇక మూడో మ్యాచ్ డిసెంబర్ 6న విశాఖపట్నంలో ఉండనుంది.
భారత వన్డే జట్టు
రోహిత్ శర్మ, యశస్వి జైస్వాల్, విరాట్ కోహ్లీ, తిలక్ వర్మ, కెఎల్ రాహుల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
