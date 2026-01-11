ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్ విరాట్ - తొలి మ్యాచ్​లోనే వరల్డ్​ రికార్డులు

భారత్ - న్యూజిలాండ్ తొలి వన్డే- టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ విరాట్ ప్రపంచ రికార్డులు- ఎవరికి వారే సాటి!

Rohit Virat
Rohit Virat (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
Ind vs NZ ODI 2026 : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్​తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్​లో తొలి మ్యాచ్​లోనే కెరీర్​లో అరుదైన రికార్డులు తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఆదివారం వడోదర వేదికగా కివీస్​తో భారత్ తొలి వన్డే ఆడుతోంది. ఈ మ్యాచ్​లో బరిలో దిగడంతోనే విరాట్ అరుదైన ఘనత అందుకోగా, ఛేదనలో బ్యాటింగ్​కు దిగిన రోహిత్ వరల్డ్​ రికార్డ్ సాధించాడు. అవేంటంటే?

గంగూలీ, సంగక్కరను అధిగమించిన విరాట్
ఈ వన్డేలో బరిలో దిగడంతోనే విరాట్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తన కెరీర్​లో ఇది విరాట్​కు 309వ వన్డే మ్యాచ్​. దీంతో భారత్​ తరఫున అత్యధిక వన్డే మ్యాచ్​ల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఐదో క్రికెటర్​గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలోనే మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీ (308 మ్యాచ్​లు)ని అధిగమించాడు. కాగా, ఈ లిస్ట్​లో భారత దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ టాప్​లో ఉన్నాడు. సుదీర్ఘ కెరీర్​లో సచిన్ భారత్ తరఫున 463 మ్యాచ్​లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అలాగే 400 వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడిన ఏకైక భారత క్రికెటర్​గానూ సచిన్ పేరిట రికార్డ్ ఉంది.

టీమ్ఇండియా తరఫున అత్యధిక వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడిన క్రికెటర్లు

  • సచిన్ తెందుల్కర్ - 463 మ్యాచ్​లు
  • మహేంద్రసింగ్ ధోనీ - 347 మ్యాచ్​లు
  • రాహుల్ ద్రవిడ్ - 340 మ్యాచ్​లు
  • మహ్మద్ అజారుద్దిన్ - 334 మ్యాచ్​లు
  • విరాట్ కోహ్లీ - 309*
  • సౌరభ్ గంగూలీ - 308

ఇక ఛేదనలో బ్యాటింగ్​కు దిగిన విరాట్ అదిరే ఫామ్ కొనసాగించాడు. ఈ క్రమంలోనే అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ (మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి) లో 28వేల పరుగులు మైలురాయి అందుకున్నాడు. సుదీర్ఘ కెరీర్​లో విరాట్ ఇప్పటిదాకా 28017* పరుగులతో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​​లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన రెండో బ్యాటర్​గా విరాట్ రికార్డు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో శ్రీలంక దిగ్గజం కుమార సంగక్కర (28016 పరుగులు) ను అధిగమించాడు. క్రికెట్​లో ఓవరాల్​గా సచిన్ తెందుల్కర్ (34357 పరుగులు) టాప్​లో ఉండగా, విరాట్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లో 2లో భారత క్రికెటర్లే ఉండడం విశేషం.

రోహిత్ @650
సిక్స్​లకు రోహిత్ శర్మ పెట్టింది పేరు. ఇప్పటికే వన్డే, టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన క్రికెటర్​గా కొనసాగుతున్న హిట్​మ్యాన్ తాజా మ్యాచ్​లో తన పేరిట అరుదైన రికార్డు లిఖించుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​ ఛేదనలో రోహిత్ 26 పరుగులు నమోదు చేశాడు. ఇందులో 2 సిక్స్​లు బాదాడు. దీంతో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ (మూడు ఫార్మట్లలో కలిపి)​ లో 650 సిక్స్​లు పూర్తి చేసుకున్న ఏకైక బ్యాటర్​గా రికార్డులకెక్కాడు. ఈ లిస్ట్​లో వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గైల్ (553 సిక్స్​లు) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అంటే రోహిత్​- గేల్​కు మధ్య దాదాపు 100 సిక్స్​ల తేడా ఉండడం గమనార్హం. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో ఓపెనర్​గా అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన బ్యాటర్​గానూ రోహిత్ రికార్డు కొట్టాడు.

ఓపెనర్​గా (మూడు ఫార్మాట్లలో) అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన క్రికెటర్​

  • రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 329
  • క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్) - 328
  • సనత్ జయసూర్య (శ్రీలంక) - 263
  • మార్టిన్ గప్తిల్ (న్యూజిలాండ్) - 174
  • సచిన్ తెందుల్కర్ (భారత్) - 167

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి సరిగ్గా 300 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు డేవన్ కాన్వే (56 పరుగులు), హెన్రీ నికోల్స్ (62 పరుగులు), డారిల్ మిచెల్ (84 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తలో 2, కుల్దీప్ యాదవ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

