సెంచరీలతో అదరగొట్టిన రోహిత్, గిల్- భారత ఓపెనర్ల రికార్డు భాగస్వామ్యం- హిట్మ్యాన్@ 12000 రన్స్
రెండో వన్డేలో 72 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేసిన రోహిత్ శర్మ- తొలి వికెట్కు గిల్-రోహిత్ 255 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం
Published : September 30, 2026 at 9:06 PM IST
India vs WI ODI Series 2026 : వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో రోహిత్ శర్మ, గిల్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. గువాహటి వన్డేలో భారత ఓపెనర్ల రికార్డు సాధించారు. తొలి వికెట్కు 255 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. 2001లో గంగూలీ, సచిన్ పేరిట ఉన్న 258 పరుగుల రికార్డు మొదటిది కాగా, ఆ తర్వాత స్థానంలో నిలిచిన రోహిత్, గిల్ నిలిచారు. 72 బంతుల్లో రోహిత్ శర్మ శతకం చేసి అరుదైన ఘనత సాధించాడు. రోహిత్కు వన్డేల్లో ఇది 35వ సెంచరీ. వన్డేల్లో 12,000 పరుగులు పూర్తి చేశాడు. సచిన్, కోహ్లీ తర్వాత ఈ మైలురాయిని చేరుకున్న మూడో భారతీయుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. సచిన్ 300, కోహ్లీ 242 ఇన్నింగ్స్ల్లో ఈ రికార్డును సాధించగా, రోహిత్ 282 ఇన్నింగ్స్లు తీసుకోవడం విశేషం. ఇక గిల్ కూడా తన అద్భుత బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో 62 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి అదరగొట్టాడు. గిల్కు ఇది వన్డేల్లో పదకొండో సెంచరీ కాగా, కెప్టెన్గా మూడో సెంచరీ కావడం విశేషం.