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సెంచరీలతో అదరగొట్టిన రోహిత్​, గిల్- భారత ఓపెనర్ల రికార్డు భాగస్వామ్యం- హిట్​మ్యాన్@ 12000 రన్స్‌

రెండో వన్డేలో 72 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేసిన రోహిత్‌ శర్మ- తొలి వికెట్‌కు గిల్‌-రోహిత్‌ 255 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం

India vs WI ODI Series 2026
రోహిత్, గిల్​ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 9:06 PM IST

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India vs WI ODI Series 2026 : వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో రోహిత్‌ శర్మ, గిల్​ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. గువాహటి వన్డేలో భారత ఓపెనర్ల రికార్డు సాధించారు. తొలి వికెట్‌కు 255 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. 2001లో గంగూలీ, సచిన్ పేరిట ఉన్న 258 పరుగుల రికార్డు మొదటిది కాగా, ఆ తర్వాత స్థానంలో నిలిచిన రోహిత్, గిల్ నిలిచారు. 72 బంతుల్లో రోహిత్​ శర్మ శతకం చేసి అరుదైన ఘనత సాధించాడు. రోహిత్‌కు వన్డేల్లో ఇది 35వ సెంచరీ. వన్డేల్లో 12,000 పరుగులు పూర్తి చేశాడు. సచిన్, కోహ్లీ తర్వాత ఈ మైలురాయిని చేరుకున్న మూడో భారతీయుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. సచిన్‌ 300, కోహ్లీ 242 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ రికార్డును సాధించగా, రోహిత్‌ 282 ఇన్నింగ్స్‌లు తీసుకోవడం విశేషం. ఇక గిల్‌ కూడా తన అద్భుత బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో 62 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి అదరగొట్టాడు. గిల్‌కు ఇది వన్డేల్లో పదకొండో సెంచరీ కాగా, కెప్టెన్‌గా మూడో సెంచరీ కావడం విశేషం.

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INDIA VS WI ODI SERIES 2026
INDIA VS WI ODI SERIES 2026

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