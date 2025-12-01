ETV Bharat / sports

గంభీర్​తో రోహిత్ 'హాట్ డిస్కషన్'- కోచ్​ను పట్టించుకోని విరాట్- ఏం జరుగుతోంది?

గంబీర్​తో రో-కో వివాదం!- వీడియోలు వైరల్- BCCIకి కొత్త తలనొప్పి!

Roko Issue With Head Coach
Roko Issue With Head Coach (AP)
December 1, 2025

RoKo Issue With Gambhir : సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీకి టీమ్ఇండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌తో పెద్ద ఎత్తున విభేదాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. రోహిత్-కోహ్లీ ఇద్దరూ టెస్ట్ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత నుంచి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. గంభీర్‌తో రో-కో జోడీకి మంచి రిలేషన్ లేదని, మాటలు కూడా సరిగ్గా లేవని సమాచారం.

గంభీర్​ను పట్టించుకొని కోహ్లీ
సౌతాఫ్రికాతో తాజాగా జరిగిన తొలి వన్డేలో వాళ్ల మధ్య విభేదాలు ఉన్నట్లు కనిపించింది. ఈ మ్యాచ్​లో సెంచరీ అనంతరం విరాట్ కోహ్లీ, గంభీర్​ను పట్టించుకోకుండా డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వైపు నేరుగా వెళ్లిపోయిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇక మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్​లో రోహిత్- గంభీర్ మధ్య జరిగిన సంభాషణ కూడా వైరల్​ అయ్యింది. ఇందులో గంభీర్​తో రోహిత్ కోపంగా మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఇద్దరి ముఖాల్లో అసంతృప్తి కనిపిస్తుంది. ​ఈ వీడియోలు చూసిన రోహిత్- కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ గంభీర్‌పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ వివాదం ఇప్పుడు బీసీసీఐ వర్గాలను కూడా టెన్షన్‌కు గురిచేస్తుంది.

సూపర్ ఫామ్​లో స్టార్లు
గౌతమ్ గంభీర్‌తో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీల మధ్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయనేది సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ ఇద్దరి భవిష్యత్తును కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక సమావేశం జరగొచ్చు. రాయ్‌పుర్ లేదా విశాఖపట్నంలో ఈ మీటింగ్ నిర్వహించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. వన్డే క్రికెట్‌లో రీ ఎంట్రీలో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరూ సూపర్ ఫామ్​తో దూసుకుపోతున్నారు. నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లోనే హిట్‌మ్యాన్ ఒక సెంచరీతో పాటు రెండు హాఫ్ సెంచరీలు కొట్టాడు. అలాగే కింగ్ కోహ్లీ ఒక సెంచరీ, ఒక హాఫ్ సెంచరీతో సూపర్ ఫామ్‌లో కనిపించాడు.

పుకార్లకు చెక్
ఈ ఇన్నింగ్స్​లతో రిటైర్మెంట్ పుకార్లకు రో-కో జోడీ తమ బ్యాట్‌తోనే చెక్ పెట్టేసింది. "మేము ఇంకా ఆడతాం" అని ఇద్దరూ తమ బ్యాట్‌తో బలంగా చెప్పేశారు! ఇక మరోవైపు సౌతాఫ్రికాతో టెస్ట్ సిరీస్‌లో 3-0 వైట్‌వాష్ తర్వాత హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌ను తొలగించేద్దామన్న ప్రతిపాదనలు బీసీసీఐ గట్టిగా తోసిపుచ్చింది. "జట్టు పరివర్తన దశలో ఉంది. ఇప్పుడు ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోం. సెలెక్టర్లు, టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో చర్చలు జరుపుతాం. గంభీర్‌ను తొలగించే ఆలోచనే లేదు" అంటూ ఇప్పటికే బీసీసీఐ టాప్ అధికారి స్పష్టం చేశారు.

మరి ఈ స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్, విరాట్ అండ్ కోచ్ గంభీర్ విషయంలో బీసీసీఐ ఎలా ముందుకెళ్తుంది? వీళ్లను ఎలా కో ఆర్టినేట్ చేస్తుందనేది ప్రస్తుతం క్రీడావర్గాల్లో హాట్​ టాపిక్​గా మారింది. బీసీసీఐ మీటింగ్ తర్వాతైనా వీళ్ల మధ్య సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయో చూడాలి మరి!

