'రో-కోను తప్పిస్తే ఫ్యాన్స్ స్టేడియం టాప్ లేపేస్తారు- వాళ్లను ఎవరూ టచ్ చేయలేరు' - అశ్విన్ కామెంట్స్
రోహిత్ - విరాట్ జోడీపై భారత మాజీ స్పిన్నర్ అశ్విన్ కీలక వ్యాఖ్యలు - ఎవరు కూడా ఆ ఇద్దరి జోలికి వెళ్లరని కామెంట్
Published : July 21, 2026 at 5:10 PM IST
Ashwin on ROKO : భారత క్రికెట్ జట్టులో దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ భవిష్యత్ గురించి కొద్ది రోజుల నుంచి విపరీతమైన చర్చ జరుగుతోంది. ఈ స్టార్లు 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. కానీ మేనేజ్మెంట్ వరల్డ్కప్ ప్లాన్స్లో రో-కో లేరని, వీళ్లను అప్పటిదాకా జట్టులో కొనసాగించకపోవచ్చని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా రోహిత్కు ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో లార్డ్స్ వన్డేనే అని జోరుగా ప్రచారం సాగింది. అయితే ఇలాంటి ప్రచారాలకు బీసీసీఐ మ్యాచ్కు ముందురోజే క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు తాజాగా మాజీ క్రికెటర్ రో-కో జోడీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ దిగ్గజాలను ఎవరు కూడా టచ్ చేయలేరని అన్నాడు. అశ్విన్ చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
టాప్ లేచిపోద్ది
"రోహిత్ శర్మ - విరాట్ కోహ్లీని ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు. వారు ఆడాలనుకున్నన్ని రోజులు జట్టులో ఆడవచ్చు. రోహిత్ దాదాపు 12,000 పరుగులు చేశాడు. కాబట్టి అతన్ని జట్టు నుంచి తొలగించడం అంత సులభం కాదు. మరోవైపు, విరాట్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అతడు అనేకసార్లు జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మహ్మద్ సిరాజ్ను జట్టులోంచి తప్పించినప్పుడు కొందరు మాత్రమే సెలక్టర్ల నిర్ణయాన్ని ప్రశ్నించారు. కానీ, రోహిత్, విరాట్ విషయంలో అలా ఉండదు. వాళ్లకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. వాళ్లను చూసేందుకే ప్రేక్షకులు ప్రత్యేకంగా స్టేడియాలకు వస్తున్నారు. అలాంటిది ఒకవేళ రో- కోను మేనేజ్మెంట్ తప్పిస్తే మాత్రం ఫ్యాన్స్ స్టేడియం రూఫ్ను లేపేస్తారు" అని అశ్విన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడాడు.
On his YouTube channel, Ravichandran Ashwin said that dropping Rohit Sharma isn’t as simple as dropping any other player especially after his recent innings. Ashwin also pointed out that, in India bowlers often don’t receive the same recognition as batters— Arav (@context313) July 20, 2026
He explained that if a… pic.twitter.com/VeEDpVsVbs
కాగా, రీసెంట్గా ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో మొదటి రెండు మ్యాచ్లలో రోహిత్ శర్మ వరుసగా 11, 26 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. దీంతో జట్టులో అతని స్థానంపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఈ క్రమంలోనే జూలై 19న లార్డ్స్ వేదికగా జరిగే మూడో వన్డే తర్వాత అతడు రిటైర్మెంట్ ఇస్తాడని ప్రచారం సాగింది. కానీ, వార్తలను బీసీసీఐ ఖండించింది. ఇక లార్డ్స్ వన్డేలో రోహిత్ 386 పరుగుల భారీ ఛేదనలో 110 బంతుల్లోనే 138 రన్స్ చేశాడు. అయితే ఆఖర్లో టపటపా వికెట్లు కోల్పోవడం వల్ల టీమ్ఇండియా 26 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది.