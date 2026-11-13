టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్- రోహిత్, విరాట్ డకౌట్- 16ఏళ్లలో తొలిసారి ఇలా!
ROKO Duck : న్యూజిలాండ్తో ఛేజింగ్లో భారత్కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దీంతో టీమ్ఇండియా ఖాతాలో పలు చెత్త రికార్డులు చేరాయి.
Published : November 13, 2026 at 1:12 PM IST
బే ఓవల్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న నాలుగో వన్డే ఛేజింగ్లో భారత్కు ఆరంభంలోనే ఊహించని గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ, స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సహా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ముగ్గురు డకౌట్గా పెవిలియన్కు చేరారు. ఫాస్ట్ బౌలర్ మ్యాట్ హెన్రీ అద్భుతమైన బౌలింగ్తో భారత్ టాపార్డర్ను కుప్పకూల్చాడు. దీంతో ఛేదనలో టీమ్ఇండియా ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండానే మూడు కీలక వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. అంతేకాకుండా పలు చెత్త రికార్డులు నమోదయ్యాయి.
రోహిత్ గోల్డెన్, విరాట్ డక్
334 పరుగుల భారీ ఛేదనలో రోహిత్ శర్మ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించారు. అయితే ఇన్నింగ్స్ తొలి బంతికే మ్యాట్ హెన్రీ వేసిన ఔట్ స్వింగర్ను రోహిత్ శర్మ తప్పుగా అంచనా వేసి స్లిప్లో ఉన్న ఫిన్ అలెన్కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. ఈ సింపుల్ క్యాచ్ను అలెన్ ఈజీగా అందుకున్నాడు. దీంతో రోహిత్ తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే పరుగులు చేయకుండా పెవిలియన్కు చేరాడు. ఇక అదే ఓవర్లో ఐదో బంతికి మరో బిగ్ షాక్ తగిలింది. హెన్రీ వేసిన ఇన్ స్వింగర్కు విరాట్ కోహ్లీ క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. నాలుగు బంతులు ఎదుర్కొన్న విరాట్ కూడా ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండానే ఔటయ్యాడు. ఆ తర్వాతి బంతికే మరో అద్భుతమైన ఇన్ స్వింగర్తో హెన్రీ, కెప్టెన్ అయ్యర్ను ఎల్బీడబ్ల్యూగా ఔట్ చేసి తొలి ఓవర్లోనే మూడు వికెట్లు కూల్చాడు. ఫలితంగా, ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండానే భారత్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది.
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- Golden duck for Rohit Sharma. - Duck for Virat Kohli. - No Ro-Ko show today. https://t.co/fVd9XgZsIL— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 13, 2026
16ఏళ్లలో తొలిసారి
కాగా, అంతర్జాతీయ వన్డేల్లో ఒకే మ్యాచ్లో స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ- రోహిత్ శర్మ ఒక్క పరుగు కూడా చేయకుండా డకౌట్గా వెనుదిరగడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే. గతంలో 2010లో శ్రీలంకతో భారత్ ఆడిన మ్యాచ్లో తొలిసారి ఈ ఇద్దరు పరుగులేమీ చేయకుండా పెవిలియన్కు చేరారు. ఆ తర్వాత గడిచిన 16ఏళ్లలో ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఇదే మొదటిసారి.
రోహిత్ శర్మకు ఇదే మొదటిసారి!
అయితే వన్డే ఇన్నింగ్స్ల్లో తొలి బంతికే ఔట్ అవ్వడం 19ఏళ్ల కెరీర్లో రోహిత్ శర్మకు ఇదే తొలిసారి. గతంలో సునీల్ గావస్కర్, రవి శాస్త్రి, క్రిస్ శ్రీకాంత్, మనోజ్ ప్రభాకర్ కూడా తలో ఒక్కోసారి తొలి బంతికే పెవిలియన్కు చేరారు. ఇక ఇలా అత్యధికసార్లు మాత్రం మాజీ క్రికెటర్లు సౌరభ్ గంగూలీ, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ఔటయ్యారు. ఈ ఇద్దరూ మూడేసిసార్లు తొలి బంతికే పెవిలియన్కు చేరారు. అయితే వన్డే కెరీర్లో డకౌట్ అవ్వడం రోహిత్కు ఓవరాల్గా ఇది 18వసారి.
0/1. 0/2. 0/3. INDIA REGISTERED THEIR WORST EVER START IN THE OPENING OVER OF AN ODI. 🤯 https://t.co/sdnp9vLzgM— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 13, 2026
వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో ఇది ఐదోసారి
వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక్క పరుగు కూడా చేయకముందే మొదటి మూడు వికెట్లను కోల్పోవడం భారత్కు ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. కానీ ఓవరాల్గా ఇలాంటి ఫీట్ నమోదవ్వడం మాత్రం ఐదోసారి. తొలిసారి 1983లో పాకిస్థాన్ ఈ ఫీట్ నమోదు చేసింది. ఆ జట్టు న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఇలాగే సున్నా పరుగులకే తొలి మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది.
- పాకిస్థాన్ vs న్యూజిలాండ్- ఎడ్జ్బాస్టన్, 1983
- పాకిస్థాన్ vs సౌతాఫ్రికా- లాహోర్, 1997
- బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక- పీటర్మారిట్స్బర్గ్, 2003
- ఆస్ట్రేలియా vs బంగ్లాదేశ్- మీర్పూర్, 2026
- భారత్ vs న్యూజిలాండ్- బే ఓవల్ , 2026
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