రో-కో ఎప్పుడు రిటైర్ అయినా వారి లెగసీకి ఏం కాదు: టీమ్ఇండియా మాజీ కోచ్
అప్పుడే ఓ అంచనాకు రాకూడదని, కాస్త సమయం ఇవ్వాలని సూచన
Published : October 21, 2025 at 5:02 PM IST
Ravi Shastri on RO KO Retirement : భారత స్టార్ క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ తమ కెరీర్ను ఇంకా పొడిగించుకోవాలని చూసినా, వారి వారసత్వం ఏ మాత్రం మసకబారదని టీమ్ఇండియా మాజీ కోచ్ రవిశాస్త్రి అభిప్రాయపడ్డాడు. రోహిత్, విరాట్ ఇప్పటికే టెస్ట్, టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి, కేవలం వన్డే క్రికెట్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు. అయితే, వీరిద్దరూ 2027లో జరిగే వన్డే వరల్డ్ కప్లో పాల్గొంటారా? లేదా? అనే విషయంలో సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. కాగా చాలా రోజుల తర్వాత రీఎంట్రీ ఇచ్చి ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మొదటి మ్యాచ్లో రోహిత్, విరాట్ విఫలమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే రో-కో ద్వయానికి రవిశాస్త్రి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాడు. వారిపై అప్పుడే ఓ అంచనాకు రాకూడదని, కాస్త సమయం ఇవ్వాలని సూచించాడు.
"రోహిత్, కోహ్లీ టీమ్ఇండియా కోసం చాలా సంవత్సరాలుగా ఎంతో చేస్తున్నారు. వారి సేవలను ఎవరూ మరిచిపోలేరు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ బౌలర్లను ఎదుర్కొన్నారు. వారు రేపే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించినా, లేదా కొంతకాలం తర్వాత వీడ్కోలు పలికినా వారి వారసత్వం మాత్రం అలాగే కొనసాగుతుంది. చాలా కాలం విరామం తర్వాత పునరాగమనం చేస్తే తడబాటుకు గురవడం సహజమే. అయినా మ్యాచ్కు రెండు రోజుల ముందు పెర్త్లో అడుగు పెట్టి, ఆ పరిస్థితులకు సర్దుబాటు చేసుకోవడం ఏ జట్టుకైనా అంత తేలికైన విషయం కాదు. ముఖ్యంగా బౌన్సీ పిచ్లపై నాణ్యతగల ఫాస్ట్ బౌలర్లను ఎదుర్కోవడం అంత తేలికైన విషయం కాదు. అందుకే వెంటనే వారిపై ఓ అంచనాకు రాకూడదు. వారు కుదురుకోవడానికి కాస్త సమయం ఇవ్వాలి. అన్ని ప్రశ్నలకు కాలమే సమాధానం చెబుతుంది. అడిలైడ్ వెళ్లాక వారికి కాస్త సమయం దొరుకుతుంది. అప్పుడు నెట్స్లో సాధన చేసి అక్కడి పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా సిద్ధం అవుతారు. అందుకే ఇప్పుడే వారిపై మాట్లాడేందుకు తొందరేం లేదు. "
- రవిశాస్త్రి, టీమ్ఇండియా మాజీ కోచ్
అంతకుముందు పెర్త్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన మొదటి వన్డేలో టీమ్ఇండియా 7 వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలైంది. ఫలితంగా మూడు వన్డేల సిరీస్లో 1-0 తేడాతో వెనకబడింది. మొదటి మ్యాచ్లో భారత జట్టు టాప్ ఆర్డర్ పూర్తిగా విఫలమైంది. ముఖ్యంగా రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శుభ్మన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్ చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్లు చేయలేదు. ఈ క్రమంలోనే రెండో వన్డేలో ఎలాగైనా గెలిచి సిరీస్ ఆశలు సజీవంగా నిలుపుకోవాలని చూస్తోంది. రెండో వన్డే మ్యాచ్ కీలకంగా మారిన నేపథ్యంలో భారత ఆటగాళ్లు నెట్స్లో చెమటోడ్చారు. రో-కో తిరిగి ఫామ్లోకి రావాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. కాగా, రెండో వన్డే గురువారం అడిలైడ్, మూడో వన్డే శనివారం సిడ్నీ వేదికగా జరగనున్నాయి. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 29 నుంచి అయిదు టీ20ల సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. టీ20 జట్టుకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్గా, శుభ్మన్ గిల్ వైస్ కెప్టెన్గా ఉన్నారు. వన్డేలకు మాత్ర గిల్ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
కుల్దీప్ యాదవ్ను ఆడించకపోవడంతో నిరుత్సాహానికి గురయ్యా : మహ్మద్ కైఫ్
తొలి వన్డేలో భారత్పై ఆస్ట్రేలియా ఘనవిజయం- నిరాశపరిచిన రో-కో