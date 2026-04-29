కొత్త వివాదంలో రియాన్ పరాగ్- నిషేధించిన సిగరెట్ తాగుతూ కనిపించిన కెప్టెన్- జైలు శిక్ష పడే ఛాన్స్!
పంజాబ్ కింగ్స్పై గెలిచిన జోష్లో ఉన్న రాజస్థాన్ రాయల్స్- వివాదంలో చిక్కుకున్న కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్
Published : April 29, 2026 at 3:05 PM IST
Riyan Parag Smoking : రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ కాంట్రవర్సీలో చిక్కుకున్నాడు. ఇప్పటికే పేలవ ఫామ్ కొనసాగిస్తూ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న పరాగ్ మరోసారి వార్తల్లోకెక్కాడు. తాజాగా ముల్లాన్పుర్ వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్ సందర్భంగా పరాగ్ ప్రవర్తన ఇప్పుడు హాట్టాపిక్గా మారింది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో రాజస్థాన్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్న సమయంలో డ్రెస్సింగ్రూమ్లో అతడు చేసిన పని వివాదానికి కారణమైంది.
రాజస్థాన్ ఛేజింగ్లో రియాన్ పరాగ్, ధ్రువ్ జురెల్, యశస్వీ జైస్వాల్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కూర్చొని మ్యాచ్ చూస్తున్నారు. అయితే16వ ఓవర్ సమయంలో పరాగ్ ఈ సిగరెట్ (ఎలక్ట్రిక్ సిగరెట్) తాగుతూ కనిపించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీంతో ఇది పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం, కేటాయించిన ప్రాంతాలు మినహా, డ్రెస్సింగ్ రూమ్లు, స్టేడియం ప్రాంగణంలో ధూమపానం చేయడానికి వీల్లేదు.
భారత్లో బ్యాన్!
అయితే వీడియోలో పరాగ్ ఈ సిగరెట్ తాగుతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కానీ ఈ రకమైన సిగరెట్ల వాడకంపై భారత్లో నిషేధం ఉంది. వీటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లోనే బ్యాన్ చేసింది. ఎలక్ట్రిక్ సిగరెట్లు, ఆ పరికరాల ఉత్పత్తి, అమ్మకం, కొనుగోలు, వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించింది. ఒకవేళ అతడు ఎలక్ట్రిక్ సిగరెట్ తాగినట్లు విచారణలో తేలితే మాత్రం, 'ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్స్ యాక్ట్ (PECA) 2019' ప్రకారం పరాగ్కు శిక్ష పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే జరిమానాలు, జైలు శిక్ష కూడా ఎదుర్కోవాల్సి రావొచ్చు!
Riyan Parag smoking Vape in dressing room 🤯.
ఎలాంటి శిక్షను ఎదుర్కోవచ్చు?
ఇప్పటికైతే కెప్టెన్ పరాగ్ ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక క్రమశిక్షణా చర్యను ఎదుర్కోలేదు. అయినప్పటికీ, ఐపీఎల్ ప్రవర్తనా నియమావళి, దేశ చట్టాలను ఉల్లంఘించే అవకాశం ఉన్నందున అతని ప్రవర్తనను సమీక్షించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. బీసీసీఐ విచారణలో పరాగ్ దోషిగా తేలితే, కొన్ని మ్యాచ్ల పాటు నిషేధానికి గురయ్యే అవకాశం ఉండటమే కాకుండా, అతని మ్యాచ్ ఫీజుపై జరిమానా పడటం దాదాపు ఖాయం.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, చండీగఢ్ ముల్లన్పుర్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్పై రాజస్థాన్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 223 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రాజస్థాన్ రాయల్స్ 19.2 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. యశస్వీ జైస్వాల్ (51 పరుగులు), డొనోవన్ ఫెరీరా (52 పరుగులు ) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించగా వైభవ్ సూర్యవంశీ (43 పరుగులు) మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చాడు.