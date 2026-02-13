ETV Bharat / sports

'జడేజా కాదు'- రాజస్థాన్ కొత్త కెప్టెన్​గా 24ఏళ్ల బ్యాటర్

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026- రాజస్థాన్ రాయల్స్​కు కొత్త కెప్టెన్- అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్

Rajasthan Royals
Rajasthan Royals (Source : Rajasthan Royals 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 13, 2026 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Rajasthan Royals Captain : రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫ్రాంచైజీ తమ జట్టు కొత్త కెప్టెన్​ను ప్రకటించింది. రానున్న 2026 ఎడిషన్​కుగానూ రాజస్థాన్ జట్టును రియాన్ పరాగ్ నడిపించనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేసింది. మొన్నటిదాకా కెప్టెన్​గా ఉన్న సంజూ శాంసన్ చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్​కు వెళ్లడంతో కొత్త కెప్టెన్ ఎవరు అవుతారు? అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

అయితే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ నుంచి వచ్చిన రవీంద్ర జడేజా లేదా యంగ్ ప్లేయర్ యశస్వీ జైస్వాల్​ ఇద్దరిలో ఒకరు కెప్టెన్ కావొచ్చని కొద్దిరోజులుగా ప్రచారం సాగింది. ఆ ప్రచారానికి చెక్ పెడుతూ రాజస్థాన్ తమ జట్టు కొత్త కెప్టెన్​ను అధికారికంగా ప్రకటించేసింది.

ఇక ఐపీఎల్​లో రాజస్థాన్​ రాయల్స్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్న ఏడో ప్లేయర్​గా శాంసన్ అరుదైన ఘనత సాధించనున్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఆర్ఆర్ జట్టును షేన్ వార్న్, రాహుల్ ద్రవిడ్, షేన్ వాట్సన్, అజింక్యా రహానే, స్టీవ్ స్మిత్, సంజు శాంసన్ సారథులుగా వ్యవహరించనున్నారు. అయితే గతేడాది శాంసన్ గైర్హాజరీలో కొన్ని మ్యాచ్​లకు రియాన్ పరాగ్ కెప్టెన్​గా చేశాడు.

