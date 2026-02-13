'జడేజా కాదు'- రాజస్థాన్ కొత్త కెప్టెన్గా 24ఏళ్ల బ్యాటర్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026- రాజస్థాన్ రాయల్స్కు కొత్త కెప్టెన్- అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్
Published : February 13, 2026 at 5:29 PM IST
Rajasthan Royals Captain : రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫ్రాంచైజీ తమ జట్టు కొత్త కెప్టెన్ను ప్రకటించింది. రానున్న 2026 ఎడిషన్కుగానూ రాజస్థాన్ జట్టును రియాన్ పరాగ్ నడిపించనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేసింది. మొన్నటిదాకా కెప్టెన్గా ఉన్న సంజూ శాంసన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు వెళ్లడంతో కొత్త కెప్టెన్ ఎవరు అవుతారు? అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
అయితే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చిన రవీంద్ర జడేజా లేదా యంగ్ ప్లేయర్ యశస్వీ జైస్వాల్ ఇద్దరిలో ఒకరు కెప్టెన్ కావొచ్చని కొద్దిరోజులుగా ప్రచారం సాగింది. ఆ ప్రచారానికి చెక్ పెడుతూ రాజస్థాన్ తమ జట్టు కొత్త కెప్టెన్ను అధికారికంగా ప్రకటించేసింది.
ఇక ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్న ఏడో ప్లేయర్గా శాంసన్ అరుదైన ఘనత సాధించనున్నాడు. ఇప్పటిదాకా ఆర్ఆర్ జట్టును షేన్ వార్న్, రాహుల్ ద్రవిడ్, షేన్ వాట్సన్, అజింక్యా రహానే, స్టీవ్ స్మిత్, సంజు శాంసన్ సారథులుగా వ్యవహరించనున్నారు. అయితే గతేడాది శాంసన్ గైర్హాజరీలో కొన్ని మ్యాచ్లకు రియాన్ పరాగ్ కెప్టెన్గా చేశాడు.
Royals fam, it’s time to get behind your new Captain! 💪💗 pic.twitter.com/OjodsT0fu5— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 13, 2026