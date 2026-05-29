ఎల్ఎస్జీ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్న రిషభ్ పంత్
కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలని కోరిన రిషభ్ పంత్ - ఐపీఎల్లో ఎల్ఎస్జీ ఘోర వైఫల్యమే కారణం!
Published : May 29, 2026 at 6:16 PM IST
Rishabh Pant LSG Captaincy News : లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ కెప్టెన్సీ నుంచి రిషభ్ పంత్ తప్పుకున్నాడు. ఈ మేరకు లఖ్నవూ జట్టు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలని రిషభ్ పంత్ చేసిన అభ్యర్థనను తమ యాజమాన్యం అంగీకరించిందని తెలిపింది. ఈ మార్పు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని వెల్లడించింది. కెప్టెన్గా రిషభ్ పంత్ జట్టుకు అద్భుతమైన సేవలు అందించాడని కొనియాడింది. ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎప్పుడూ సులభం కాదని లఖ్నవూ జట్టు డైరెక్టర్ టామ్ మూడీ అన్నారు. అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో జట్టును పునర్నిర్మించడంపై దృష్టి పెట్టామని చెప్పారు. ఈ సీజన్లో లఖ్నవూ జట్టు ఘోరంగా విఫలమైంది. 14 మ్యాచుల్లో నాలుగింటిలో నెగ్గి పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానంలో నిలిచింది. 2025 ఐపీఎల్ మెగా వేలంలో లఖ్నవూ జట్టు పంత్ను 27 కోట్లకు దక్కించుకుంది. అతడి సారథ్యంలో లఖ్నవూ జట్టు రెండు సీజన్ల్లో కలిపి 10 మ్యాచుల్లోనే విజయం సాధించింది.