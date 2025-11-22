ETV Bharat / sports

ఎలైట్ లిస్ట్​లో రిషభ్ పంత్- ధోనీ తర్వాత ఆ ఘనత సాధించిన ప్లేయర్​గా రికార్డ్!

భారత్- సౌతాఫ్రికా రెండో టెస్టు- పంత్ అరుదైన ఘనత

Rishab Pant
Rishab Pant (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Ind vs SA 2nd Test : గువాహటి వేదికగా భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య రెండో టెస్టు ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ గాయం కారణంగా ఈ టెస్టుకు దూరం కావడం వల్ల, రిషభ్ పంత్ పగ్గాలు అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో పంత్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. భారత్​కు టెస్టుల్లో సారథ్యం వహించిన 38వ కెప్టెన్​గా నిలిచాడు.

ఈ టెస్టుకు కెప్టెన్​గా ఎంపిక అవ్వడంపై పంత్ మాట్లాడాడు. ఇది తనకు ఓ గౌరవం అని చెప్పాడు. 'కెప్టెన్‌గా ఒకే టెస్టుకు సారథ్యం వహించడం బాగా అనిపించదు. కానీ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు బీసీసీఐకి కృతజ్ఞతలు. ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సరే జట్టును నడిపించడం గర్వకారణమే. కొన్నిసార్లు సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం బాగుంటుంది. మరికొన్నిసార్లు కొత్తగా ట్రై చేస్తే మంచి ఫలితాలు అందుకోవచ్చు. కానీ ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడం తెలిసి ఉండాలి. ఆటను ఆస్వాదిస్తూ జట్టు కోసం నేను చేయాల్సింది వంద శాతం చేస్తా' అని పంత్ మ్యాచ్​కు ముందు ప్రెస్ కాన్ఫిరెన్స్​లో పేర్కొన్నాడు.

రెండో ప్లేయర్​గా రికార్డ్
ఈ టెస్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించడంతో పంత్ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. టెస్టుల్లో భారత్ జట్టుకు సారథ్యం వహించిన రెండో వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. పంత్ కంటే ముందు మహేంద్రసింగ్ ధోనీ మాత్రమే (వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్) టీమ్ఇండియాను టెస్టుల్లో నడిపించాడు. 100ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న భారత టెస్టు జట్టుకు ఈ ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లే కెప్టెన్సీ వహించిన ఘనత అందుకున్నారు.

నాలుగో జట్టుగా భారత్
టెస్టుల్లో అత్యధిక ప్లేయర్లు కెప్టెన్​గా ఉన్న నాలుగో జట్టుగా భారత్ కొనసాగుతోంది. 1928లో భారత్ ఆడిన తొలి టెస్టు నుంచి ఇప్పటిదాకా జట్టుకు 38 మంది ఆటగాళ్లు కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించారు. ఈ లిస్ట్​లో ఇంగ్లాండ్​ 82 మంది కెప్టెన్లతో టాప్​లో ఉంది.

టెస్ట్ ఫార్మాట్‌లో అత్యధిక కెప్టెన్లు ఉన్న జట్లు

  • ఇంగ్లాండ్- 1877 - 2025 - 82 మంది కెప్టెన్లు
  • ఆస్ట్రేలియా- 1877- 2025 - 47 మంది కెప్టెన్లు
  • వెస్టిండీస్- 1928 - 2025 - 38 మంది కెప్టెన్లు
  • భారత్ - 1928 - 2025 - 38 మంది కెప్టెన్లు (పంత్‌తో సహా)

తుది జట్లు

భారత్ - కేఎల్‌ రాహుల్‌, యశస్వీ జైస్వాల్‌, సాయి సుదర్శన్‌, ధ్రువ్‌ జురేల్‌, రిషభ్‌ పంత్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌, కెప్టెన్‌), రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌

సౌతాఫ్రికా - ఐడెన్‌ మార్‌క్రమ్‌, ర్యాన్‌ రికెల్టన్‌, వియాన్‌ ముల్డర్‌, టెంబా బవుమా (కెప్టెన్‌), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టాన్‌ స్టబ్స్‌, కైల్ వేరీన్ (వికెట్‌ కీపర్‌), మార్కో యాన్సెన్‌, సేనురన్ ముత్తుసామి, కేశవ్‌ మహారాజ్‌, సైమన్‌ హార్మర్‌

