ఎలైట్ లిస్ట్లో రిషభ్ పంత్- ధోనీ తర్వాత ఆ ఘనత సాధించిన ప్లేయర్గా రికార్డ్!
భారత్- సౌతాఫ్రికా రెండో టెస్టు- పంత్ అరుదైన ఘనత
Published : November 22, 2025 at 10:35 AM IST
Ind vs SA 2nd Test : గువాహటి వేదికగా భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య రెండో టెస్టు ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే రెగ్యులర్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ గాయం కారణంగా ఈ టెస్టుకు దూరం కావడం వల్ల, రిషభ్ పంత్ పగ్గాలు అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో పంత్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. భారత్కు టెస్టుల్లో సారథ్యం వహించిన 38వ కెప్టెన్గా నిలిచాడు.
ఈ టెస్టుకు కెప్టెన్గా ఎంపిక అవ్వడంపై పంత్ మాట్లాడాడు. ఇది తనకు ఓ గౌరవం అని చెప్పాడు. 'కెప్టెన్గా ఒకే టెస్టుకు సారథ్యం వహించడం బాగా అనిపించదు. కానీ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు బీసీసీఐకి కృతజ్ఞతలు. ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సరే జట్టును నడిపించడం గర్వకారణమే. కొన్నిసార్లు సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం బాగుంటుంది. మరికొన్నిసార్లు కొత్తగా ట్రై చేస్తే మంచి ఫలితాలు అందుకోవచ్చు. కానీ ఈ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడం తెలిసి ఉండాలి. ఆటను ఆస్వాదిస్తూ జట్టు కోసం నేను చేయాల్సింది వంద శాతం చేస్తా' అని పంత్ మ్యాచ్కు ముందు ప్రెస్ కాన్ఫిరెన్స్లో పేర్కొన్నాడు.
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 2⃣nd #INDvSA Test 👌— BCCI (@BCCI) November 22, 2025
Updates ▶️ https://t.co/Wt62QebbHZ@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/M7OqSrmnzF
రెండో ప్లేయర్గా రికార్డ్
ఈ టెస్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించడంతో పంత్ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. టెస్టుల్లో భారత్ జట్టుకు సారథ్యం వహించిన రెండో వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్గా నిలిచాడు. పంత్ కంటే ముందు మహేంద్రసింగ్ ధోనీ మాత్రమే (వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్) టీమ్ఇండియాను టెస్టుల్లో నడిపించాడు. 100ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న భారత టెస్టు జట్టుకు ఈ ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లే కెప్టెన్సీ వహించిన ఘనత అందుకున్నారు.
1st ever Test at Guwahati and a special occasion for #TeamIndia's 38th Test captain, @RishabhPant17! 🇮🇳💪🏻#INDvSA 2nd Test LIVE NOW 👉 https://t.co/FonCjBDbFl pic.twitter.com/Ex8sqtZPTT— Star Sports (@StarSportsIndia) November 22, 2025
నాలుగో జట్టుగా భారత్
టెస్టుల్లో అత్యధిక ప్లేయర్లు కెప్టెన్గా ఉన్న నాలుగో జట్టుగా భారత్ కొనసాగుతోంది. 1928లో భారత్ ఆడిన తొలి టెస్టు నుంచి ఇప్పటిదాకా జట్టుకు 38 మంది ఆటగాళ్లు కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించారు. ఈ లిస్ట్లో ఇంగ్లాండ్ 82 మంది కెప్టెన్లతో టాప్లో ఉంది.
టెస్ట్ ఫార్మాట్లో అత్యధిక కెప్టెన్లు ఉన్న జట్లు
- ఇంగ్లాండ్- 1877 - 2025 - 82 మంది కెప్టెన్లు
- ఆస్ట్రేలియా- 1877- 2025 - 47 మంది కెప్టెన్లు
- వెస్టిండీస్- 1928 - 2025 - 38 మంది కెప్టెన్లు
- భారత్ - 1928 - 2025 - 38 మంది కెప్టెన్లు (పంత్తో సహా)
తుది జట్లు
భారత్ - కేఎల్ రాహుల్, యశస్వీ జైస్వాల్, సాయి సుదర్శన్, ధ్రువ్ జురేల్, రిషభ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్, కెప్టెన్), రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్
సౌతాఫ్రికా - ఐడెన్ మార్క్రమ్, ర్యాన్ రికెల్టన్, వియాన్ ముల్డర్, టెంబా బవుమా (కెప్టెన్), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టాన్ స్టబ్స్, కైల్ వేరీన్ (వికెట్ కీపర్), మార్కో యాన్సెన్, సేనురన్ ముత్తుసామి, కేశవ్ మహారాజ్, సైమన్ హార్మర్
#TembaBavuma has won the toss & South Africa 🇿🇦 will bat first. Here's how the teams line up for the 2nd Test! 📝 #RishabhPant becomes the 38th Test Captain for India— Star Sports (@StarSportsIndia) November 22, 2025
South Africa Playing XI: Muthusamy comes in and Bosch misses out!
India Playing XI: #SaiSudharsan and… pic.twitter.com/uznZhmo7ni
