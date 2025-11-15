Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

10 పరుగులకే జడేజా 'వరల్డ్ రికార్డ్'- తొలి బ్యాటర్​గా పంత్ అరుదైన ఘనత

భారత్- సౌతాఫ్రికా తొలి టెస్టు- పంత్, జడ్డూ సూపర్ రికార్డ్స్

Rishabh Pant Ravindra Jadeja
Rishabh Pant Ravindra Jadeja (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA Test 2025 : భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్​లో పూర్తిగా బౌలర్ల ఆధిపత్యమే కొనసాగుతోంది. ఇరు జట్ల బౌలర్లు విజృంభించడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారీ స్కోర్లు నమోదు అవ్వలేదు. రెండు జట్లలో ఎవరూ కూడా 50+ పరుగుల మార్క్ అందుకోలేదు. అయినప్పటికీ టీమ్ఇండియా స్టార్ ప్లేయర్లు రిషభ్ పంత్, రవీంద్ర జడేజా తమ పేరిట అరుదైన రికార్డులు లిఖించుకున్నారు. అవేంటంటే?

ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో బ్యాటింగ్​కు దిగిన పంత్ 27 పరుగులకు పెవిలియన్ చేరాడు. అయితే క్రీజులో ఉన్న కాసేపైనా పంత్ మెరుపులు మెరిపించాడు. 112.50 స్ట్రైక్ రేట్​తో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్​లు బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే అరుదైన ఘతన సాధించాడు. టెస్టు చరిత్రలోనే అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన బ్యాటర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. పంత్ తన కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా 48 టెస్టుల్లో 92 సిక్స్​లు సంధించాడు. ఈ క్రమంలోనే వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (90 సిక్స్​లు)ను అధిగమించాడు.

టెస్టుల్లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన భారత బ్యాటర్లు

  • రిషభ్ పంత్ - 92 సిక్స్​లు
  • వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ - 90 సిక్స్​లు
  • రోహిత్ శర్మ - 88 సిక్స్​లు
  • రవీంద్ర జడేజా - 80 సిక్స్​లు
  • ఎమ్​ఎస్ ధోనీ - 78 సిక్స్​లు

జడ్డూ అదుర్స్!
ఇక ఇదే ఇన్నింగ్స్​లో జడేజా 27 పరుగులు బాదాడు. దీంతో జడేజా అరుదైన రికార్డు కొట్టాడు. టెస్టు కెరీర్​లో 4 వేల పరుగులు, అటు బౌలింగ్​లో 300 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్న ప్రపంచంలోనే నాలుగో ఆల్​రౌండర్​గా నిలిచాడు. అయితే బౌలింగ్​లో 300 వికెట్ల మార్క్ ఎప్పుడో దాటేసిన జడ్డూ, ఈ ఇన్నింగ్స్​లో 10 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద 4 వేల రన్స్ మైలురాయి అందుకున్నాడు. అయితే భారత్​ నుంచి దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన రెండో ప్లేయర్​గా ఘనత సాధించాడు.

  • కపిల్ దేవ్ (భారత్) - 5248 పరుగులు, 434 వికెట్లు
  • ఇయాన్ బోథమ్ (ఇంగ్లాండ్) - 5200 పరుగులు, 383 వికెట్లు
  • డానియల్ వెట్టోరి (న్యూజిలాండ్) - 4531 పరుగులు, 362 వికెట్లు
  • రవీంద్ర జడేజా* (భారత్) - 4000 పరుగులు, 338 వికెట్లు

జడేజా ఇవే కాకుండా మరో రెండు అరుదైన ఘనతలు కూడా అందుకున్నాడు. టెస్టుల్లో స్వదేశం (భారత్​)లో 250 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. అలాగే వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్​ హిస్టరీలో 150 వికెట్లు కంప్లీట్ చేశాడు.

కాగా, తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారత్ బ్యాటింగ్​లో పెద్దగా రాణించలేకపోయింది. 37- 1 ఓవర్‌నైట్‌ స్కోర్‌తో రెండో రోజు బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన భారత్, 62.2 ఓవర్లలోనే 189 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో 30 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. భారత్​లో ఓపెనర్​ కేఎల్‌ రాహుల్‌ (39 పరుగులు; 119 బంతుల్లో, 4x4, 1x6) టాప్‌స్కోరర్‌. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (29 పరుగులు; 89 బంతుల్లో, 2x4 , 1 x6), రిషభ్ పంత్‌ (27 పరుగులు; 24 బంతుల్లో, 2x4, 2x6), రవీంద్ర జడేజా (27 పరుగులు; 45 బంతుల్లో, 3x4) పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడలేకపోయారు.

ఇక కెప్టెన్ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (4 పరుగులు*) బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా గాయపడ్డాడు. సైమన్‌ హార్మర్‌ బౌలింగ్‌లో స్వీప్‌ షాట్‌ ఆడే క్రమంలో మెడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో తీవ్ర నొప్పితో గిల్ రిటైర్డ్ ఔట్​​గా మైదానం వీడాడు. యశస్వీ జైస్వాల్‌ (12 పరుగులు), ధ్రువ్‌ జురేల్‌ (14 పరుగులు) విఫలమయ్యారు.

సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు- తొలి రోజు భారత్ బౌలర్లదే హవా

సౌతాఫ్రికాకు బుమ్రా పంచ్- తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 159 ఆలౌట్

TAGGED:

IND VS SA 1ST TEST 2025
RAVINDRA JADEJA TEST STATS
RISHAB PANT TEST SIXES
MOST SIXES IN TESTS INDIANS
IND VS SA 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.