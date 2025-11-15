10 పరుగులకే జడేజా 'వరల్డ్ రికార్డ్'- తొలి బ్యాటర్గా పంత్ అరుదైన ఘనత
భారత్- సౌతాఫ్రికా తొలి టెస్టు- పంత్, జడ్డూ సూపర్ రికార్డ్స్
Published : November 15, 2025 at 4:29 PM IST
Ind vs SA Test 2025 : భారత్- సౌతాఫ్రికా మధ్య జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్లో పూర్తిగా బౌలర్ల ఆధిపత్యమే కొనసాగుతోంది. ఇరు జట్ల బౌలర్లు విజృంభించడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారీ స్కోర్లు నమోదు అవ్వలేదు. రెండు జట్లలో ఎవరూ కూడా 50+ పరుగుల మార్క్ అందుకోలేదు. అయినప్పటికీ టీమ్ఇండియా స్టార్ ప్లేయర్లు రిషభ్ పంత్, రవీంద్ర జడేజా తమ పేరిట అరుదైన రికార్డులు లిఖించుకున్నారు. అవేంటంటే?
ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్కు దిగిన పంత్ 27 పరుగులకు పెవిలియన్ చేరాడు. అయితే క్రీజులో ఉన్న కాసేపైనా పంత్ మెరుపులు మెరిపించాడు. 112.50 స్ట్రైక్ రేట్తో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే అరుదైన ఘతన సాధించాడు. టెస్టు చరిత్రలోనే అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. పంత్ తన కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా 48 టెస్టుల్లో 92 సిక్స్లు సంధించాడు. ఈ క్రమంలోనే వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (90 సిక్స్లు)ను అధిగమించాడు.
𝐀 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭 𝐅𝐞𝐚𝐭 🫡— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
Vice-captain Rishabh Pant now stands atop #TeamIndia’s all-time six-hitters list in Tests 🔥
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @RishabhPant17 pic.twitter.com/gLiXzuWcMF
టెస్టుల్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన భారత బ్యాటర్లు
- రిషభ్ పంత్ - 92 సిక్స్లు
- వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ - 90 సిక్స్లు
- రోహిత్ శర్మ - 88 సిక్స్లు
- రవీంద్ర జడేజా - 80 సిక్స్లు
- ఎమ్ఎస్ ధోనీ - 78 సిక్స్లు
జడ్డూ అదుర్స్!
ఇక ఇదే ఇన్నింగ్స్లో జడేజా 27 పరుగులు బాదాడు. దీంతో జడేజా అరుదైన రికార్డు కొట్టాడు. టెస్టు కెరీర్లో 4 వేల పరుగులు, అటు బౌలింగ్లో 300 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్న ప్రపంచంలోనే నాలుగో ఆల్రౌండర్గా నిలిచాడు. అయితే బౌలింగ్లో 300 వికెట్ల మార్క్ ఎప్పుడో దాటేసిన జడ్డూ, ఈ ఇన్నింగ్స్లో 10 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద 4 వేల రన్స్ మైలురాయి అందుకున్నాడు. అయితే భారత్ నుంచి దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన రెండో ప్లేయర్గా ఘనత సాధించాడు.
𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞! 🔓@imjadeja brings up 4000 Test runs 👏— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
He becomes just the 2⃣nd Indian and 4⃣th player overall to score 4⃣0⃣0⃣0⃣+ runs and take 3⃣0⃣0⃣+ wickets in Tests 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ziWLdFgFCG
- కపిల్ దేవ్ (భారత్) - 5248 పరుగులు, 434 వికెట్లు
- ఇయాన్ బోథమ్ (ఇంగ్లాండ్) - 5200 పరుగులు, 383 వికెట్లు
- డానియల్ వెట్టోరి (న్యూజిలాండ్) - 4531 పరుగులు, 362 వికెట్లు
- రవీంద్ర జడేజా* (భారత్) - 4000 పరుగులు, 338 వికెట్లు
జడేజా ఇవే కాకుండా మరో రెండు అరుదైన ఘనతలు కూడా అందుకున్నాడు. టెస్టుల్లో స్వదేశం (భారత్)లో 250 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. అలాగే వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ హిస్టరీలో 150 వికెట్లు కంప్లీట్ చేశాడు.
2⃣5⃣0⃣ Test wickets in India ✅— BCCI (@BCCI) November 15, 2025
1⃣5⃣0⃣ wickets in ICC World Test Championship ✅
Ravindra Jadeja unlocks a couple of more impressive milestones 👏
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imjadeja pic.twitter.com/wClHRo556u
కాగా, తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ బ్యాటింగ్లో పెద్దగా రాణించలేకపోయింది. 37- 1 ఓవర్నైట్ స్కోర్తో రెండో రోజు బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన భారత్, 62.2 ఓవర్లలోనే 189 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో 30 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. భారత్లో ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ (39 పరుగులు; 119 బంతుల్లో, 4x4, 1x6) టాప్స్కోరర్. వాషింగ్టన్ సుందర్ (29 పరుగులు; 89 బంతుల్లో, 2x4 , 1 x6), రిషభ్ పంత్ (27 పరుగులు; 24 బంతుల్లో, 2x4, 2x6), రవీంద్ర జడేజా (27 పరుగులు; 45 బంతుల్లో, 3x4) పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడలేకపోయారు.
ఇక కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (4 పరుగులు*) బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా గాయపడ్డాడు. సైమన్ హార్మర్ బౌలింగ్లో స్వీప్ షాట్ ఆడే క్రమంలో మెడ కండరాలు పట్టేశాయి. దీంతో తీవ్ర నొప్పితో గిల్ రిటైర్డ్ ఔట్గా మైదానం వీడాడు. యశస్వీ జైస్వాల్ (12 పరుగులు), ధ్రువ్ జురేల్ (14 పరుగులు) విఫలమయ్యారు.
