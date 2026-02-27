క్రికెటర్ రింకు సింగ్ కుటుంబంలో విషాదం- క్యాన్సర్తో పోరాడుతూ తండ్రి మృతి
తండ్రి ఖాన్చంద్ సింగ్ అనారోగ్యంతో మృతి
Published : February 27, 2026 at 8:42 AM IST
Rinku Singh Father Death : టీమ్ ఇండియా క్రికెటర్ రింకు సింగ్ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది. గత కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన తండ్రి ఖాన్చంద్ సింగ్ అనారోగ్యంతో మృతిచెందారు. తండ్రి అనారోగ్యం విషయం తెలిసిన వెంటనే హుటాహుటిన చికిత్స పోందుతున్న నోయిడాలోని ఆస్పత్రికి రింకూ వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గురువారం రాత్రి జరిగిన జింబాబ్వే మ్యాచ్కు రింకూ దూరమయ్యారు.