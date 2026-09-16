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22ఏళ్ల కుర్రాడికి జాక్​పాట్ - ఆసియా గేమ్స్​లో టీమ్ఇండియాకు ఆడే ఛాన్స్!

ఆసియా గేమ్స్​ 2026 - గాయం కారణంగా దూరమైన వరుణ్ చక్రవర్తి- ఈ స్పిన్నర్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్న దిల్లీ బౌలర్

Varun Chakravarthy
వరుణ్ చక్రవర్తి రిప్లేస్​మెంట్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 5:26 PM IST

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Varun Chakravarthy Replacement : ఒక ఆటగాడి గాయం కారణంగా ఇంకో ఆటగాడికి జట్టులో చోటు దక్కడం ఏ ఆటలోనైనా మామూలుగా జరిగేదే. తాజాగా టీమ్ఇండియా జాతీయ జట్టులోనూ అదే జరిగింది. అయితే ఈసారి జట్టులో చోటు దక్కించుకోనున్న ప్లేయర్​కు మాత్రం ఇది అరంగేట్రం కానుండడం విశేషం. గతేడాది ఐపీఎల్​లో టోర్నమెంట్​లో రాణించిన 22ఏళ్ల దిల్లీ క్యాపిటల్స్ బౌలర్​కు ఆసియా గేమ్స్​లో ఆడే అవకాశం దక్కినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ అతడు ఎవరంటే?

మరో మూడు రోజుల్లో ఆసియా గేమ్స్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియాకు రీసెంట్​గా ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దిల్లీ వేదికగా ఇటీవల అఫ్గానిస్థాన్​తో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్​లో మిస్టరీ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి 'సైడ్ స్ట్రెయిన్' (పక్కటెముకల వద్ద కండరాల గాయం)కు గురయ్యాడు. దీంతో అతడు ఈ సిరీస్​లో మిగిలిన మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యాడు. అయితే ఈ సిరీస్​తోపాటు వరుణ్ ఆసియా గేమ్స్​ నుంచి కూడా దూరమయ్యాడు. దీంతో సెలక్టర్లు అతడి రిప్లేస్​మెంట్​గా ఐపీఎల్ స్టార్, స్పిన్ ఆల్​రౌండర్ విప్రజ్ నిగమ్​ను ఎంపిక చేసినట్లు ప్రముఖ వార్తా సంస్థ పీటీఐ తమ రిపోర్ట్​లో పేర్కొంది.

"గాయం కారణంగా వరుణ్ కొద్దిరోజులు అందుబాటులో ఉండడు. అతడు గాయం నుంచి కోలుకోవాల్సి ఉంది. దీంతో అతడు ఈ పోటీలకు దూరమయ్యాడు. అయితే అతడి రిప్లేస్​మెంట్ కోసం సెలక్టర్ల జాబితాలో విప్రాజ్ నిగమ్, కుల్దీప్ యాదవ్ ఇద్దరి పేర్లు ఉన్నాయి. అయితే లెగ్ స్పిన్నర్​ కమ్ ఆల్​రౌండ్ విప్రజ్​ నిగమ్​ వైపే సెలక్టర్లు మొగ్గు చూపించారు. రాబోయే ఆసియా గేమ్స్​లో వరుణ్ స్థానాన్ని విప్రజ్ నిగమ్ భర్తీ చేయనున్నాడు" అని బీసీసీఐ వర్గాలు చెప్పినట్లు పీటీఐ పేర్కొంది.

బౌలింగ్‌తో పాటు దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేయగలడు
విప్రాజ్ నిగమ్ బౌలింగ్​తోపాటు బ్యాటింగ్​లోనూ మెరుపులు మెరిపించగలడు. 2025లో ఐపీఎల్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతడు ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో తన బ్యాటింగ్ నైపుణ్యాన్ని కూడా ప్రదర్శించాడు. టీ20ల్లో స్ట్రైక్ రేట్ 176గా ఉండడం విశేషం. విప్రాజ్ బంతితో రాణించడమే కాకుండా, లోయార్డర్‌లో వేగంగా పరుగులు సాధించగల సామర్థ్యం అతడికి ఉంది.

వరుణ్ పునరాగమనానికి ఆటంకం
కాగా, ఆఫ్ఘానిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్‌లోని మొదటి మ్యాచ్‌లో 35 ఏళ్ల వరుణ్ చక్రవర్తి గాయపడ్డాడు. మ్యాచ్ తర్వాత అతను అసౌకర్యంగా ఉన్నట్లు తెలిపాడు. ఆ తర్వాత అతడికి ఎమ్​ఆర్​ఐ స్కాన్ చేయించగా, పక్కటెముకల్లో గాయం ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో అతడిని బీసీసీఐ 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌'కు పంపించారు. అక్కడ కొన్ని రోజులు రిహబిలిటేషన్ చేయనున్నాడు. ఇటీవలే హ్యామ్‌స్ట్రింగ్ సమస్య నుంచి కోలుకుని జాతీయ జట్టులోకి తిరిగి వచ్చిన వరుణ్ మళ్లీ తొలి మ్యాచ్​లోనే గాయపడడం అతడికి పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా మారింది. కాగా, కుల్దీప్​ను కాదని విప్రజ్​​ను ఎంపిక చేయడంపై ఓ కారణం ఉంది. ఈనెలలో ఆఖరి వారంలో భారత్ జట్టు వెస్టిండీస్​తో వన్డే సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో కుల్దీప్ బరిలో దిగనున్నాడు. అందుకే విప్రజ్​ను ఆసియా గేమ్స్​కు పంపించారు.

జపాన్‌లోని ఐచి- నగోయాలో సెప్టెంబర్ 19 నుంచి ఆసియా క్రీడలు ప్రారంభం కానున్నాయి. పురుషుల క్రికెట్ పోటీలు సెప్టెంబర్ 24న మొదలవుతాయి. అయితే భారత జట్టు నేరుగా క్వార్టర్-ఫైనల్ దశ నుంచే తన పోరాటాన్ని ప్రారంభిస్తుంది.

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TAGGED:

VIPRAJ NIGAM ASIAN GAMES
వరుణ్ చక్రవర్తి గాయంపై అప్డేట్
ఆసియా గేమ్స్​కు టీమ్ఇండియా జట్టు
విప్రజ్ నిగమ్ క్రికెట్ కెరీర్​
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