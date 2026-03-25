RR ఫ్రాంచైజీలో షేన్ వార్న్ వాటా- మాజీ క్రికెటర్ ఫ్యామిలీకి రూ.460 కోట్లు! ఎలాగంటే?

రూ.15 వేల కోట్లకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ అమ్మకం- జాక్​పాట్ కొట్టిన వార్న్ కుటుంబం

Shane Warne
Shane Warne (Source : RR 'x' Post, AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 12:36 PM IST

Shane Warne RR Shares : రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయంతో ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం, దివంగత క్రికెటర్ షేన్ వార్న్ కుటుంబానికి భారీ జాక్​పాట్ తగిలింది. ఫ్రాంచైజీ విక్రయించగా వచ్చిన మొత్తంలో వార్న్ ఫ్యామిలీకి 3 శాతం వాటా దక్కనుంది. దీంతో అతడి కుటుంబానికి రూ.400+ కోట్లు దక్కనున్నాయి. అయితే ఎప్పుడో క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన వార్న్​కు వాటా దక్కడం ఏంటని అనుకుంటున్నారా? అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?

శాలరీతోపాటు అది కూడా!
2008 ఐపీఎల్ తొలి సీజన్​కుగానూ రాజస్థాన్​ రాయల్స్ షేన్ వార్న్​ను దక్కించుకుంది. అతడు 2008-2011 మధ్య కాలంలో నాలుగు సీజన్లపాటు రాజస్థాన్​కు ఆడాడు. ఈ సమయంలో వార్న్ మొత్తం రూ.9.35 కోట్ల శాలరీ అందుకున్నాడు. అయితే శాలరీతోపాటు రాజస్థాన్​కు ఆడినన్ని రోజులు ఫ్రాంచైజీ నుంచి ఏటా 0.75 శాతం వాటా దక్కించుకున్నాడు. అలా ఆర్ఆర్ తరఫున నాలుగు సీజన్లు ఆడిన వార్న్​కు మొత్తం 3 శాతం వాటా దక్కింది. గత 18ఏళ్లుగా వాటా అలాగే కొనసాగుతూ వచ్చింది.

భారీ మొత్తం
తాజాగా రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీని విక్రయించారు. ఈ మొత్తం ఫ్రాంచైజీని అమెరికాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త కల్‌ సొమానీకు చెందిన కన్సార్షియం రూ.15,300 కోట్ల ధరకు ఈ ఫ్రాంఛైజీని దక్కించుకుంది. దీంతో ఈ 3 శాతం వాటా విలువ కూడా అమాంతం పెరిగింది. అందులో సుమారు రూ.460 కోట్ల దాకా వార్న్ కుటుంబానికి అందుతాయని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే రాజస్థాన్ విక్రయం డీల్​కు బీసీసీఐ ఆమోదం తెలుపాల్సి ఉంది.

ఐపీఎల్ కెరీర్​
ఐపీఎల్ టైటిల్ అందుకున్న తొలి కెప్టెన్​గా వార్న్​ పేరిట అరుదైన రికార్డు ఉంది. తొలి సీజన్ (2008)​లోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించిన అతడు జట్టును ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. ఫైనల్​లో చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్​పై రాజస్థాన్ విజయం సాధించింది. ఆ సీజన్​లో అతడు 15 మ్యాచ్​ల్లో 19 వికెట్లతో రాణించాడు. ఆ తర్వాత మూడు సీజన్లపాటు ఐపీఎల్​ ఆడాడు. 2011 తర్వాత ఐపీఎల్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. ఓవరాల్​గా వార్న్ ఐపీఎల్​లో 54 మ్యాచ్​ల్లో 57 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

వార్న్ ఫ్యామిలీ
వార్న్​కు ముగ్గురు పిల్లలున్నారు. ఒకవేళ రాజస్థాన్ నుంచి ఈ షేర్ దక్కితే అది తమ పిల్లలకు చేరే అవకాశం ఉంది. వార్న్ తన భార్య సిమోన్ కల్లహన్​కు 2005లో విడాకులు ఇచ్చాడు. దీంతో వాళ్ల 10ఏళ్ల వివాహ బంధానికి తెరపడింది. ఇక 52ఏళ్ల వయసులో వార్న్ 2022 మార్చి 04న గుండెపోటుతో మరణించాడు.

