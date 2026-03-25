RR ఫ్రాంచైజీలో షేన్ వార్న్ వాటా- మాజీ క్రికెటర్ ఫ్యామిలీకి రూ.460 కోట్లు! ఎలాగంటే?
రూ.15 వేల కోట్లకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ అమ్మకం- జాక్పాట్ కొట్టిన వార్న్ కుటుంబం
Published : March 25, 2026 at 12:36 PM IST
Shane Warne RR Shares : రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయంతో ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం, దివంగత క్రికెటర్ షేన్ వార్న్ కుటుంబానికి భారీ జాక్పాట్ తగిలింది. ఫ్రాంచైజీ విక్రయించగా వచ్చిన మొత్తంలో వార్న్ ఫ్యామిలీకి 3 శాతం వాటా దక్కనుంది. దీంతో అతడి కుటుంబానికి రూ.400+ కోట్లు దక్కనున్నాయి. అయితే ఎప్పుడో క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన వార్న్కు వాటా దక్కడం ఏంటని అనుకుంటున్నారా? అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?
శాలరీతోపాటు అది కూడా!
2008 ఐపీఎల్ తొలి సీజన్కుగానూ రాజస్థాన్ రాయల్స్ షేన్ వార్న్ను దక్కించుకుంది. అతడు 2008-2011 మధ్య కాలంలో నాలుగు సీజన్లపాటు రాజస్థాన్కు ఆడాడు. ఈ సమయంలో వార్న్ మొత్తం రూ.9.35 కోట్ల శాలరీ అందుకున్నాడు. అయితే శాలరీతోపాటు రాజస్థాన్కు ఆడినన్ని రోజులు ఫ్రాంచైజీ నుంచి ఏటా 0.75 శాతం వాటా దక్కించుకున్నాడు. అలా ఆర్ఆర్ తరఫున నాలుగు సీజన్లు ఆడిన వార్న్కు మొత్తం 3 శాతం వాటా దక్కింది. గత 18ఏళ్లుగా వాటా అలాగే కొనసాగుతూ వచ్చింది.
భారీ మొత్తం
తాజాగా రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీని విక్రయించారు. ఈ మొత్తం ఫ్రాంచైజీని అమెరికాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త కల్ సొమానీకు చెందిన కన్సార్షియం రూ.15,300 కోట్ల ధరకు ఈ ఫ్రాంఛైజీని దక్కించుకుంది. దీంతో ఈ 3 శాతం వాటా విలువ కూడా అమాంతం పెరిగింది. అందులో సుమారు రూ.460 కోట్ల దాకా వార్న్ కుటుంబానికి అందుతాయని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే రాజస్థాన్ విక్రయం డీల్కు బీసీసీఐ ఆమోదం తెలుపాల్సి ఉంది.
ఐపీఎల్ కెరీర్
ఐపీఎల్ టైటిల్ అందుకున్న తొలి కెప్టెన్గా వార్న్ పేరిట అరుదైన రికార్డు ఉంది. తొలి సీజన్ (2008)లోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన అతడు జట్టును ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. ఫైనల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై రాజస్థాన్ విజయం సాధించింది. ఆ సీజన్లో అతడు 15 మ్యాచ్ల్లో 19 వికెట్లతో రాణించాడు. ఆ తర్వాత మూడు సీజన్లపాటు ఐపీఎల్ ఆడాడు. 2011 తర్వాత ఐపీఎల్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. ఓవరాల్గా వార్న్ ఐపీఎల్లో 54 మ్యాచ్ల్లో 57 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
వార్న్ ఫ్యామిలీ
వార్న్కు ముగ్గురు పిల్లలున్నారు. ఒకవేళ రాజస్థాన్ నుంచి ఈ షేర్ దక్కితే అది తమ పిల్లలకు చేరే అవకాశం ఉంది. వార్న్ తన భార్య సిమోన్ కల్లహన్కు 2005లో విడాకులు ఇచ్చాడు. దీంతో వాళ్ల 10ఏళ్ల వివాహ బంధానికి తెరపడింది. ఇక 52ఏళ్ల వయసులో వార్న్ 2022 మార్చి 04న గుండెపోటుతో మరణించాడు.