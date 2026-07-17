లండన్ చేరుకున్న రోహిత్ శర్మ పేరెంట్స్- లార్డ్స్ వన్డే 'హిట్మ్యాన్ ఫేర్వెల్' మ్యాచేనా?
క్రీడా వర్గాల్లో హిట్మ్యాన్ రిటైర్మెంట్ గురించి జోరుగా ప్రచారం- ఇంగ్లాండ్తో మూడో వన్డేనే రోహిత్ శర్మకు చివరి మ్యాచా?- రోహిత్ పేరెంట్స్ లండన్కు చేరుకున్నారా?
Published : July 17, 2026 at 1:11 PM IST
Rohit Sharma Last Match: భారత క్రీడావర్గాల్లో మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్ గురించే తీవ్రంగా చర్చ నడుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఉన్న రోహిత్కు ఆదివారం లార్డ్స్లో ఆడనున్న వన్డే మ్యాచే చివరిది కానుందంటూ గత రాత్రి నుంచి విపరీతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఈ పుకార్లకు బలం చేకూరుస్తూ తాజాగా మరో ప్రచారం బయటకు వచ్చింది. రోహిత్ శర్మ తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికే లండన్కు చేరుకున్నట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.
రిటైర్మెంట్ పక్కానా?
టీమ్ఇండియా జెర్సీలో హిట్మ్యాన్ ఆదివారం ఆడనున్న మ్యాచే చివరిది అని ప్రచారం సాగుతుండడంతో ఆ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు అతని తల్లిదండ్రులు గురునాథ్ శర్మ, తల్లి పూర్ణిమ శర్మ లండన్కు చేరుకున్నారని తెలుస్తోంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో తన భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఈ విషయంపై రోహిత్కు ముందే అవగాహన ఉందని, అందుకే తన ఫేర్వెల్ మ్యాచ్ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు స్టేడియంలో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడని సమాచారం. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సాగిన ఈ రోహిత్ కెరీర్లో ఈ పరిణామం అత్యంత భావోద్వేగంతో ఉండడం ఖాయం!
2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ దృష్ట్యా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను పరిగణనలోకి ఉంచుకొని, ఇంగ్లాండ్ పర్యటన తర్వాత వన్డే ఫార్మాట్లో రోహిత్ను ఎంపిక చేయకూడదని బీసీసీఐ సీనియర్ సెలక్షన్ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆదివారం జరగబోయే మ్యాచ్ భారత జట్టు తరపున రోహిత్ ఆడే చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కానుందని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ విషయాన్ని రోహిత్కు మేనేజ్మెంట్ ఇప్పటికే వివరించిందని సమాచారం. 2027 వన్డే వరల్డ్కప్ ప్లాన్స్లో తన పేరు లేదని, ఆ టోర్నీ కోసం యువ క్రికెటర్లను ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం చేయాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారని తెలిస్తోంది. అయితే దీనిపై అటు బీసీసీఐ నుంచి కానీ, ఇటు రోహిత్ శర్మ నుంచి గానీ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన లేదు. ఈ ప్రచారాలకు ఆదివారం సమాధానం దొరికే ఛాన్స్ ఉంది.
కాగా, ఇంగ్లాండ్- భారత్ మధ్య మూడో వన్డే ఆదివారం (జులై 19)న మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా నెగ్గగా, తాజాగా కార్డిఫ్ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. దీంతో సిరీస్ డిసైడర్ మ్యాచ్ ఇరుజట్లకు కీలకం కానుంది.