IPL : రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయం- కొత్త ఓనర్ ఎవరంటే?

IPL 2026 : రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయం- కొత్త ఓనర్ ఎవరంటే?

Rajastan Royals
Rajastan Royals (Source : RR 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 5:16 PM IST

Rajasthan Royals Sold : 2026 ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు కీలక పరిణామం జరిగింది. లీగ్​ ఫ్రాంచైజీల్లో ఒకటైన రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఓనర్​షిప్ మారినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫ్రాంఛైజీని అమెరికాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త కల్‌ సోమానీ నేతృత్వంలోని కన్సార్టియం కొనుగోలు చేసినట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. 1.63 బిలియన్‌ డాలర్ల (రూ.13 వేల 600 కోట్లు) ధరకు ఈ ఫ్రాంఛైజీని దక్కించుకున్నట్లు సమాచారం. కానీ, 2026 సీజన్ తర్వాతే కొత్త మేనేజ్​మెంట్ ఫ్రాంచైజీని టేక్​ఓవర్ చేసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ డీల్ గురించి ఇంకా అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ రావాల్సి ఉంది.

కాగా, ఈ సీజన్​లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ తొలి మ్యాచ్​ను మార్చి 30న ఆడనుంది. గువాహటి వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో తొలి మ్యాచ్ ఉండనుంది. యువ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ నాయకత్వంలో ఈసారి రాజస్థాన్ బరిలో దిగనుంది.

