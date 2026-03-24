IPL : రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయం- కొత్త ఓనర్ ఎవరంటే?
IPL 2026 : రాజస్థాన్ రాయల్స్ విక్రయం- కొత్త ఓనర్ ఎవరంటే?
Published : March 24, 2026 at 5:16 PM IST
Rajasthan Royals Sold : 2026 ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు కీలక పరిణామం జరిగింది. లీగ్ ఫ్రాంచైజీల్లో ఒకటైన రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఓనర్షిప్ మారినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫ్రాంఛైజీని అమెరికాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త కల్ సోమానీ నేతృత్వంలోని కన్సార్టియం కొనుగోలు చేసినట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. 1.63 బిలియన్ డాలర్ల (రూ.13 వేల 600 కోట్లు) ధరకు ఈ ఫ్రాంఛైజీని దక్కించుకున్నట్లు సమాచారం. కానీ, 2026 సీజన్ తర్వాతే కొత్త మేనేజ్మెంట్ ఫ్రాంచైజీని టేక్ఓవర్ చేసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ డీల్ గురించి ఇంకా అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ రావాల్సి ఉంది.
కాగా, ఈ సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ తొలి మ్యాచ్ను మార్చి 30న ఆడనుంది. గువాహటి వేదికగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో తొలి మ్యాచ్ ఉండనుంది. యువ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ నాయకత్వంలో ఈసారి రాజస్థాన్ బరిలో దిగనుంది.