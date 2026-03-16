సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకున్న యశ్ దయాళ్- భార్యపై ఫుల్ ట్రోల్స్!
వరుసగా సెలబ్రిటీలు వివాహాలు- లిస్ట్లో చేరిపోయిన ఆర్సీబీ స్టార్ బౌలర్ యశ్ దయాళ్- కానీ అధికారికంగా ప్రకటించని జంట
Published : March 16, 2026 at 10:03 AM IST
Yash Dayal Marriage : టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ యశ్ దయాళ్ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. సోషల్ మీడియా కంటెంట్ క్రియేటర్, ఇన్ఫ్య్లూయెన్సర్ శ్వేతా పుంధీర్ (Shweta Pundir)ను అతడు పెళ్లి చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని నోయిడాలో ఫిబ్రవరి 04న వీళ్ల పెళ్లి ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గతనెల పెళ్లి జరిగినా ఈ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచుతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే శ్వేత ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీసెంట్ పోస్టులతో పెళ్లి వార్తలకు బలం చేకురుతోంది. కానీ అధికారికంగా ఈ జంట పెళ్లి గురించి మాత్రం ఎక్కడా చెప్పడం లేదు.
ఆ ఫొటోతో క్లారిటీ!
నాలుగు వారాల కింద శ్వేత తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది. ఇందులో ఆమె నుదుటన సిందూర్, చేతులకు మెహెందీ, గాజులు వేసుకొని మిర్రర్ సెల్ఫీ తీసుకుంది. ఈ పోస్టుకు యశ్ దయాళ్ను ట్యాగ్ చేసింది. దీనికి దయాళ్ కూడా హార్ట్ ఇమోజీతో కామెంట్ చేశాడు. ఈ పోస్టు పెద్దగా వైరల్ కాలేదు. కానీ తాజాగా మరో పోస్టు చేసింది. ఈసారి ఇద్దరూ కలిసి ఓ రీల్ చేశారు. దీంతో పెళ్లి కన్ఫర్మ్ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. అలాగే వీళ్లకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
శ్వేతపై ట్రోల్స్
కాగా, శ్వేత సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్. ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సుమారు 6 లక్షల ఫాలోవర్లు ఉండడం విశేషం. అయితే ఆమె సోషల్ మీడియాలో క్రియేట్ చేసే కంటెంట్ పట్ల కొంత వ్యతిరేకత ఉంది. శ్వేత అడల్ట్ కంటెంట్ను క్రియేట్ చేస్తుందని, ఆమే కేవలం డబ్బు, ఫేమ్ కోసమే యశ్ దాయాల్ను పెళ్లి చేసుకుందని నెటిజన్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఆమె గతంలో చేసిన పోస్టులు రీ షేర్ చేస్తున్నారు.
So shweta pundir the wife of yash dayal married him for money and fame 😭— mr. villa (@Luccydevil07) March 15, 2026
How can a woman marry a POCSO convict facing rape charges shameless 🙏 pic.twitter.com/VMk6zh09Nr
వివాదాల్లో దయాళ్- మద్దతుగా శ్వేత
గతేడాది యశ్ దయాల్ వివాదాల్లో చిక్కుకున్నాడు. ఐదేళ్లు రిలేషన్షిప్లో ఉండి, పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడని, అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఘజియాబాద్కు చెందిన ఓ యువతి సీఎం పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ తర్వాత నెలలో (జులై)నే అతడిపై మరోసారి తీవ్ర ఆరోపణలు వచ్చాయి. క్రికెట్లో కెరీర్ చూపిస్తానని నమ్మించి రెండేళ్లుగా యశ్ తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని రాజస్థాన్కు చెందిన ఓ యువతి ఆరోపించింది.క్రికెట్ కెరీర్లో సలహాలు ఇస్తానంటూ సీతాపురలోని ఓ హోటల్కు తనను పిలిచి లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు పేర్కొంది.
ఆ తర్వాత నుంచి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ రెండేళ్ల పాటు తనపై పలుమార్లు అత్యాచారం చేసినట్లు ఆరోపించింది. లైంగిక వేధింపులు మొదలైనప్పుడు బాధితురాలి వయసు 17 ఏళ్లు కావడంతో పోక్సో చట్టం కింద యశ్ దయాళ్పై రాజస్థాన్ సంగనేర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. అయితే ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కావాలంటూ దయాళ్ వేసిన విటిషన్ను జైపుర్ పోక్సో కోర్టు నిరాకరించింది. ఈ తీర్పును రాజస్థాన్ హైకోర్టులో సవాల్ చేయగా ఉపశమనం లభించింది. అతడికి ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో దయాళ్కు మద్దతుగా శ్వేత పోస్టులు పెట్టింది.