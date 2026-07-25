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భారత్​కు బ్రెజిల్ ఫుట్​బాల్ టీమ్- కోల్​​కతాలో మ్యాచ్- ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్!

భారతీయ ఫుట్​బాల్ అభిమానులకు గుడ్​న్యూస్- ఇండియాకు రానున్న బ్రెజిల్ టీమ్- కోల్​కతాలో మ్యాచ్ నిర్వాహణక సన్నాహాలు!

Brazil
Brazil (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 3:29 PM IST

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Brazil Match In India : ఫిపా వరల్డ్​కప్ 2026 టోర్నమెంట్​కు ఇటీవల భారత్​లో కూడా మంచి రెస్పాన్స్ లభించింది. భారత్​లో అర్ధరాత్రి దాటినా ప్రేక్షకులు కళ్లప్పగించి ఆసక్తికరంగా మ్యాచ్​లు తిలకించారు. ఇక ఫైనల్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో కేరళ, మేఘాలయా రాష్ట్రాల్లో మర్నాడు విద్యాసంస్థలకు ఆయా ప్రభుత్వాలు సెలవు ప్రకటించాయంటే మన దగ్గర కూడా ఫుట్​బాల్​కు ఆదరణ పెరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీంతో మళ్లీ ఫుట్​బాల్​లో మేజర్ లీగ్​లు ఎప్పుడెప్పుడు జరుగుతాయా అని కొంతమంది అభిమానులు ఆత్రుతగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో అలాంటి వాళ్లకు కిక్కిచ్చే వార్త ఒకటి ప్రచారంలోకి వచ్చింది.

భారత్​కు ఐదుసార్లు ఫిఫా వరల్డ్​కప్ ​
అనేక ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత, బ్రెజిల్ జాతీయ ఫుట్‌బాల్ జట్టు భారత గడ్డపైకి తిరిగి రానుంది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో జరగనున్న ఫిఫా అంతర్జాతీయ విండో సందర్భంగా భారత్​లో ఒక స్నేహపూర్వక (FriendShip Match) మ్యాచ్ ఆడాలని బ్రెజిల్ యోచిస్తోంది. ఫుట్‌బాల్‌పై అమితమైన అభిమానం ఉండే కోల్‌కతా నగరం ఈ కీలక పోరుకు వేదిక కానుంది.

ముమ్మరంగా సాగుతున్న చర్చలు
ESPN బ్రెజిల్ నివేదికల ప్రకారం, కోల్‌కతాలో మ్యాచ్ నిర్వహించేందుకు బ్రెజిలియన్ ఫుట్‌బాల్ కాన్ఫెడరేషన్ (CBF) స్థానిక నిర్వాహకులతో విస్తృతంగా చర్చలు జరుపుతోంది. సెప్టెంబర్ 25న టౌన్స్‌విల్‌లో, సెప్టెంబర్ 29న బ్రిస్బేన్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే రెండు మ్యాచ్‌లను బ్రెజిల్ ఖరారు చేసింది. దీని తర్వాత, అక్టోబర్ మొదటి వారంలో భారతదేశంలో మూడో స్నేహపూర్వక మ్యాచ్ ఆడేలా ప్రణాళికలు రూపొందించింది. అయితే, భారత్​లో బ్రెజిల్ ఏ జట్టుతో తలపడుతుందనే దానిపై ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇటీవల అమెరికాలో ముగిసిన ఫిఫా ప్రపంచ కప్ సమయంలోనే కోల్‌కతాలోని స్థానిక నిర్వాహకులు, CBF దీనిపై చర్చలు ప్రారంభించాయి. ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసి, అధికారిక ప్రకటన చేసేందుకు తుది దశ చర్చలు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి.

FIFA Street In Kolkata
కోల్​కతాలోని ఫిఫా వీధి (Source : Getty Images)

'పసుపు సముద్రం'గా కోల్‌కతా నగరం
ఇటీవల ముగిసిన ఫిఫా ప్రపంచ కప్ సమయంలో కోల్‌కతాలోని ఫుట్‌బాల్ అభిమానులు బ్రెజిల్‌కు సంపూర్ణ మద్దతు అందించారు. ఇక్కడి అభిమానులు అందించిన మద్దతుతో బ్రెజిలియన్ ఫుట్‌బాల్ ఫెడరేషన్ ఆశ్చర్యపోయింది. టోర్నమెంట్‌లో భారత్ లేనప్పటికీ, బ్రెజిల్ ట్రెడిషనల్ పసుపు రంగు జెర్సీలు ధరించి వేలాది మంది అభిమానులు కోలకతా నగర వీధుల్లోకి వచ్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో కోల్​కతా ఫ్యాన్స్​ ఉత్సాహం బ్రెజిలియన్ ఫుట్‌బాల్ అధికారులు, తమ ఫ్రెండ్​షిప్ మ్యాచ్ ఇక్కడ నిర్వహించాలని డిసైడ్ అయ్యారు.

కొత్త 'సూపర్ ఫిఫా విండో' కింద జాతీయ జట్లు 16 రోజుల్లో నాలుగు మ్యాచ్‌ల వరకు ఆడేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. ఈ నిబంధన కింద బ్రెజిల్ జాతీయ జట్టు భారత్‌కు కూడా రావాలని యోచిస్తోంది. అలాగే 2027లో తమ దేశంలో ఎక్కువ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వని నగరాలకు ఈ పోటీలను విస్తరించేలా బ్రెజిలియన్ ఫుట్​బాల్ ఫెడరేషన్ ప్రణాళికలు చేస్తోంది.

FIFA Street In Kolkata
కోల్​కతాలోని ఫిఫా వీధి (Source : Getty Images)

కోల్​కతాలో 'ఫిఫా గల్లీ'
భారత్​లో కోల్​కతాకు ఫుట్‌బాల్‌ స్టేట్​ అని పేరుంది. దేశంలో అత్యధికమంది ఫుట్​బాల్ ప్రేమికులు ఈ నగరం నుంచే ఉంటారు. రీసెంట్​గా ఫిఫా ఈ ప్రపంచ కప్ సమయంలో కూడా కోల్​కతాలో ఫుట్​బాల్ సందడి కనిపించింది. ఉత్తర కోల్‌కతా వీధుల్లో స్టార్ ప్లేయర్లు నెయ్‌మార్, వినీషియస్ జూనియర్‌లకు సంబంధించి భారీ కటౌట్‌లు, వాల్ పెయింటింగ్​లు కనిపించాయి. అలాగే స్థానికంగా ఉన్న బెనియాటోలా ప్రాంతాన్ని ఫిఫా గల్లీ అని పిలుస్తారు. అయితే అనేక సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ్నుంచి బ్రెజిల్​కు మద్ధతు ఇస్తున్న అభిమానుల ముందుకు బ్రెజిల్ జట్టు వస్తే మాత్రం అది భారత ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో అత్యంత సువర్ణ క్షణాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది.

Brazil National Football Team
బ్రెజిల్ జాతీయ ఫుట్​బాల్ జట్టు (Source : Getty Images)

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