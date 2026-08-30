ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి శ్రీలంకకు నో ఛాన్స్!- షాకివ్వనున్న ఐసీసీ
శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డుకు షాకివ్వనున్న అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్- 2027 మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి ఆతిథ్య హక్కులు కోల్పోయే ప్రమాదంలో లంక
Published : August 30, 2026 at 8:02 PM IST
Womens Champions Trophy : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నిర్వహించేందుకు రెడీ అవుతోంది. 2027లో ఈ టోర్నీ తొలి ఎడిషన్ జరగనుంది. ఇందులో ఆరు జట్లు పాల్గొంటాయి. అయితే మొదటి ఎడిషన్కు శ్రీలంక ఆతిథ్యం ఇవ్వనుందని తొలి నుంచి ప్రచారం సాగింది. కానీ, ఐసీసీ ఇప్పుడు తమ నిర్ణయం మార్చుకోనున్నట్లు సమాచారం. ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహణ హక్కులను శ్రీలంక నుంచి వెనక్కి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే?
మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఆతిథ్య హక్కుల గురించి రీసెంట్గా శ్రీలంక క్రికెట్ తాత్కాలిక కమిటీ కార్యదర్శి ప్రకాశ్ షాఫ్తెర్ స్పందించారు. 'ఈ టోర్నమెంట్ శ్రీలంక నుంచి మార్చేశారు. దీంతో మేం ఆతిథ్య హక్కులు కోల్పోయినట్లే! ఇంకో వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే అది ఎక్కడ అనేది నాకు కూడా తెలియదు' అని ప్రకాశ్ తెలిపారు.
కారణం ఇదే!
ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం, సభ్య దేశల క్రికెట్ బోర్డులు స్వతంత్రంగా ఉండాలి. ఆ దేశ బోర్డులో రాజకీయల జోక్యం ఉండకూడదు. అయితే ప్రస్తుతం శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డులో చాలా కాలంగా రాజకీయ జోక్యం కొనసాగుతోంది. ఈ బోర్డును ఆ దేశ ప్రభుత్వం నియమించిన తాత్కాలిక కమిటీ నడిపిస్తోంది. దీంతో కొద్ది రోజులుగా లంక బోర్డు మెంబర్లకు కూడా ఐసీసీ బోర్డు మీటింగ్లో అనుమతి లేదు. ఈ విషయంలో సంస్కరణలు చేపట్టి, ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఐసీసీ ఇప్పటికే లంక బోర్డుకు సూచించింది.
🚨 NO WOMEN'S CHAMPIONS TROPHY 2027 IN SRI LANKA 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) August 30, 2026
- Sri Lanka has lost the hosting rights for the Historic inaugural ICC Women's Champions Trophy in 2027. (Hindustan Times). pic.twitter.com/1umBvxXFrj
అయితే తాత్కాలిక కమిటీ దీనికి సంబంధించిన ముసాయిదాను లంక క్రీడా శాఖకు పంపించింది. కానీ, మూసాయిదా పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం పొందాలి. ఆ తర్వాతే లంక క్రికెట్ బోర్డులో ఎన్నికల నిర్వహణకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ఇదంతా జరిగేందుకు సమయం పట్టేలా ఉంది. అందుకే ఆతిథ్య దేశాన్ని మార్చేలా ఐసీసీ మనసు మార్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కాగా, ఇప్పటికైతే మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నిర్వహణ హక్కులను శ్రీలంక నుంచి ICC ఇంకా అధికారికంగా ఉపసంహరించుకోలేదు. అలాగే కొత్త ఆతిథ్య దేశం పేరును కూడా ప్రకటించలేదు. దీనిపై తుది నిర్ణయం బోర్డు తదుపరి సమావేశంలో తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ తొలి ఎడిషన్ మాత్రం శ్రీలంకలో జరగదని అర్థమవుతోంది.
🚨 Sri Lanka lose Women's Champions Trophy hosting rights amid an ongoing governance dispute!— Female Cricket (@imfemalecricket) August 30, 2026
The ICC is yet to announce the replacement host.#CricketTwitter pic.twitter.com/ouX8qfRnJ1
ఆ హక్కు కూడా కోల్పోయినట్లే!
ఈ టోర్నమెంట్ వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 14 నుంచి 28 వరకు జరగాల్సి ఉంది. ఇందులో ఆరు జట్లు పోటీపడతాయి. అంటే, ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 5 జట్లతోపాటు ఆతిథ్య దేశం టోర్నీలో ఆడేందుకు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ లెక్కన ప్రస్తుతం టాప్ 5లో ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, భారత్, సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ వరుసగా ఉన్నాయి. శ్రీలంక ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఒకవేళ లంక ఆతిథ్యం ఇస్తే ఆరో జట్టుగా అడుతుంది. కానీ ఆతిథ్య హక్కులు కోల్పోతే మాత్రం, లంక టోర్నీలో ఆడే అవకాశం కోల్పోతుంది. కొత్త ఆతిథ్య దేశం టాప్ 5 జట్లలో ఏదో ఒకటైతే ఫర్వాలేదు. కానీ ఇవి కాకుండా వెస్టిండీస్, యూఏఈ, జింబాబ్వే, ఐర్లాండ్లో ఏదో ఒకటి హోస్టింగ్ హక్కులు దక్కించుకుంటే లంకకు టోర్నీలో ప్లేస్ ఉండదు.
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