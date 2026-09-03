శ్రీలంకకు రూ.188 కోట్ల నష్టం!- ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఆతిథ్య హక్కులు మార్చినందుకే!
2027 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఆతిథ్య హక్కులు కోల్పోవడంతో శ్రీలంకకు భారీ ఆర్థిక నష్టం!- గతంలోనూ ఇలాంటి సంఘటనలే
Published : September 3, 2026 at 6:32 PM IST
Champions Trophy Srilanka : 2027 మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి ఆతిథ్య హక్కులను కోల్పోవడంతో శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డుకు ఆర్థికంగానూ భారీగా నష్టం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల శ్రీలంకకు సుమారు 20 మిలియన్ల అమెరికన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 188.95 కోట్లు) మేర నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని 'శ్రీలంక డైలీ మిర్రర్' అనే వెబ్సైట్ తమ కథనంలో పేర్కొంది. ఒక నివేదిక పేర్కొంది. అదెలాగంటే?
ఐసీసీ తొలిసారిగా నిర్వహించనున్న మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి మొదట శ్రీలంకను ఆతిథ్య దేశంగా ఎంపిక చేయాలని భావించింది. ఒకవేళ ఆ దేశంలో టోర్నమెంట్ జరిగితే ఆర్థికంగా శ్రీలంకలో భారీగా బిజినెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉండేవి. టోర్నీ నేపథ్యంలో టూరిజం, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు, హోటల్ బుకింగ్స్, హస్పిటాలిటీ, రవాణా ఇలా అనేక రంగాల్లో వ్యాపారం ఊపందుకునేది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులు, ఆయా దేశాల బోర్డులు లంకలో పర్యటించేవాళ్లు. దీని ద్వారా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆదాయం చేకూరేది. అటు లంక బోర్డుకు కూడా ఆతిథ్య హక్కుల ద్వారా ఐసీసీ నుంచి భారీ మొత్తం వచ్చేది.
భారత్కు హక్కులు
అయితే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డులో ఆ దేశ ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంటుండడంతో ఐసీసీ బోర్డును హెచ్చరించింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం నియమించిన 'ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కమిటీ' ఆధ్వర్యంలో శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు పాలన నడుస్తోంది. ఇలా కాకుండా, వీలైనంత త్వరగా బోర్డు సభ్యుల నియామకాలు చేపట్టి, దానిని స్వతంత్ర బోర్డుగా రెగ్యులరైజ్ చేయాలని ఐసీసీ ఆదేశించింది. కానీ, ఈ ప్రక్రియకు చాలా సమయం పట్టే అవకాశాలు ఉండడంతో శ్రీలంకను ఆతిథ్య హక్కుల రేసు నుంచి తప్పించింది. ఈ బాధ్యతలు భారత్కు అప్పగించింది. ఐసీసీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో భారీ ఆదాయాన్ని ఆశించిన శ్రీలంకకు ఎదురుదెబ్బగా మారింది.
🚨 INDIA WILL HOST HISTORIC INAUGURAL WOMEN'S CHAMPIONS TROPHY 2027 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) September 2, 2026
Host Nation - India.
Starts - 14th Feb.
Final - 28th Feb.
Venues - Mumbai & Vadodara. pic.twitter.com/d1vnFViSfu
గతంలోనూ పలు సంఘటనలు
శ్రీలంక ఐసీసీ టోర్నమెంట్ ఆతిథ్య హక్కులను కోల్పోవడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో, 2023లో ప్రభుత్వ జోక్యం కారణంగా ICC శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డుపై నిషేధం విధించింది. ఆ తర్వాత 2024 పురుషుల అండర్- 19 ప్రపంచ కప్ ఆతిథ్య హక్కులను లంక నుంచి సౌతాఫ్రికాకు మార్చింది. ఇప్పుడు, మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని కూడా శ్రీలంక నుంచి భారత్కు మార్చారు. క్రికెట్ బోర్డులో ప్రభుత్వ జోక్యం కారణంగా, మూడేళ్ల వ్యవధిలోనే శ్రీలంక మరో ఐసీసీ టోర్నమెంట్ ఆతిథ్య హక్కులను కోల్పోయింది. దీంతో ఆర్థికంగానూ నష్టం జరిగింది.
కాగా, 2027 మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి భారత్ ఆతిథ్యం ఇస్తుందని ఐసీసీ మంగళవారం ప్రకటించింది. బోర్డు మీటింగ్ అనంతరం ఈ ప్రకటన వచ్చింది. ఈ టోర్నమెంట్ మ్యాచ్లు 2027 ఫిబ్రవరి 14 నుంచి 28 దాకా జరగనున్నాయి. ఈ టోర్నీలో మ్యాచ్లు ముంబయి, వడోదర నగరాల్లో జరగనున్నాయి. తొలిసారిగా జరగనున్న ఈ మహిళల ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, భారత్, న్యూజిలాండ్, సౌతాఫ్రికా, శ్రీలంక జట్లు పాల్గొననున్నాయి. ఆరు జట్లు రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో ఒకదానితో ఒకటి తలపడతాయి. ఇందులో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రెండు జట్లు ఫిబ్రవరి 28న జరిగే ఫైనల్లో పోటీపడతాయి.
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