IPL మధ్యలో కమిన్స్కు భారీ ఆఫర్- రూ.113 కోట్ల బిగ్ డీల్!
Published : May 7, 2026 at 2:58 PM IST
Pat Cummins Salary : సన్రైజర్స్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లో బిజీగా ఉన్నాడు. గాయం కారణంగా కొన్ని నెలల విరామం తర్వాత బరిలోకి దిగిన కమిన్స్ బౌలింగ్తోపాటు కెప్టెన్సీలో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. అయితే ఐపీఎల్లో ఆడుతుండగానే కమిన్స్కు భారీ ఆఫర్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అతడికి క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా బోర్డు రూ.113 కోట్లు ఆఫర్ చేసిందని సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్ పేర్కొంది. మరి ఈ ఆఫర్ ఎందుకు ఇచ్చింది? దీని వెనుకున్న కథేంటంటే?
రానున్న మూడేళ్లలో క్రికెట్లో ఐసీసీ కీలక టోర్నమెంట్లు ఉన్నాయి. వన్డే వరల్డ్కప్, టీ20 ప్రపంచకప్, టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ లాంటి టోర్నీలు జరగాల్సి ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో కొన్నేళ్లుగా కమిన్స్ అన్ని ఫార్మాట్లలో కెప్టెన్గా, ప్లేయర్గా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్తోపాటు, ఫ్రాంచైజీ లీగుల్లోనూ రాణిస్తున్నాడు. దీంతో అతడిని ఇంకొంతకాలం ఆస్ట్రేలియా జాతీయ జట్టులో కొనసాగించాలని ఆసీస్ క్రికెట్ బోర్డు భావిస్తుంది.
ఈ క్రమంలోనే అతడికి లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫర్ చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మూడేళ్ల కాలానికి 12 మిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.113 కోట్లు) భారీ ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అంటే ఏడాదికి 4 మిలియన్ డాలర్లు. ఈ బిగ్ డీల్తో కమిన్స్తో మూడేళ్లకు అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తుందని సమాచారం. ఈ సమయంలో వన్డే, టీ20, టెస్టు మూడు ఫార్మాట్లలో ఆసీస్ జట్టు తరఫున తొలి ప్రాధాన్యంగా ఆడేలా ఒప్పందం చేసుకోవాలని చూస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే క్రికెట్ వర్గాల్లో ఇదే భారీ డీల్ అవుతుంది! కమిన్స్తోపాటు, మార్నస్ లబుషేన్, ట్రావిస్ హెడ్తో కూడా ఇలాంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇంత భారీ ఆఫర్ ఎందుకంటే?
2024లో సన్రైజర్స్ కెప్టెన్ అయిన తర్వాత కమిన్స్ ఐపీఎల్లో తనదైన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. జట్టులో డేరింగ్ గేమ్ అప్రోచ్ తీసుకురావడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. అప్పట్నుంచి సన్రైజర్స్ 200+ స్కోర్లు ఈజీగా నమోదు చేస్తోంది. ఇక ఇదే డాషింగ్ ఆటతీరుతో ఆ సీజన్లో జట్టును కమిన్స్ ఫైనల్ చేర్చాడు. ఇక ఈ సీజన్లోనూ అతడు ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్లోని ఓ ఫ్రాంచైజీ అతడికి భారీ మొత్తంలో ఆఫర్ చేసిందని తెలిసింది. ఆస్ట్రేలియా జట్టును వదిలేసి, వరల్డ్వైడ్గా ఉన్న టీ20 లీగ్ల్లో తమ ఫ్రాంచైజీ తరఫున ఆడేందుకు 6.6 మిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.62 కోట్లు) ఇచ్చేందుకు రెడీ అయ్యిందని సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్ పేర్కొంది.
అప్రమత్తమైన ఆసీస్ బోర్డు!
ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ ఆఫర్తో ఆసీస్ బోర్డు అప్రమత్తమైనట్లు తెలిసింది. ఈక్రమంలోనే కమిన్స్తో డీల్ కుదుర్చుకునేందుకు బోర్డు ప్రయత్నాలు చేస్తుందని తెలిసింది. అయితే గతంలో కొందమంది వెస్టిండీస్ స్టార్ ప్లేయర్లు జాతీయ జట్టును కాదని ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ ఆడేందుకు అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్నారు. దీంతో విండీస్ జాతీయ జట్టు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. అందుకే తమకు ఈ పరిస్థితి రాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆసీస్ బోర్డు అప్రమత్తమైనట్లు సమాచారం!
క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా హెడ్ రియాక్షన్ ఏంటంటే?
దీనిపై క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా హెడ్ జేమ్స్ అల్సోప్ప్ స్పందించారు. తమ జట్టులోని స్టార్ ప్లేయర్లు ఆర్థికపరమైన భద్రత, భారీ రెమ్యూనరేషన్స్కు అర్హులేనని తెలిపారు. కానీ ఇలాంటి ఆఫర్ చేసినట్లు మాత్రం ఆయన చెప్పలేదు. 'సంపాదించుకోవడానికి మా ప్లేయర్లకు హక్కు ఉంది. ఆస్ట్రేలియా కోసం మూడు ఫార్మాట్లలో అనేక అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. మార్కెట్ డిమాండ్కు అనుగుణంగానే ఆటగాళ్ల విలువ కూడా పెరుగుతుంటుంది. కమిన్స్, జోష్ హేజిల్వుడ్, ట్రావిస్ హెడ్లాంటి మూడు ఫార్మాట్ల ప్లేయర్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది' అని ఆయన అన్నారు.
