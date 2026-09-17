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అగార్కర్ పదవీకాలంపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్- పొడగిస్తారా? పక్కనపెట్టేస్తారా?

విండీస్ సిరీస్​కు జట్ల ప్రకటన - ఆగార్కర్ ఫ్యూచర్​పై ఉత్కంఠ- బీసీసీఐ ఏం చేయనుంది?

Ajit Agarkar
అజిత్ అగార్కర్ (Source : AINS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2026 at 10:22 AM IST

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Ajit Agarkar Tenure : స్వదేశంలో వెస్టిండీస్‌తో జరగనున్న 'వైట్ బాల్' సిరీస్ కోసం భారత జట్లను బుధవారం రాత్రి బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఇందుకోసం చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ ఆగార్కర్ నేతృత్వంలోని బృందం జట్లను ఎంపిక చేసింది. అయితే ఈ సమావేశం తర్వాత సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్‌గా అజిత్ అగార్కర్ భవిష్యత్తుపై అధికారిక ప్రకటన వస్తుందని క్రీడావర్గాల్లో ప్రచారం సాగింది. కానీ, పదవీకాలం పొడగింపుపై ఎలాంటి అప్డేట్ రాకపోవడం వల్ల అనిశ్చితి నెలకొంది. ఇక సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్‌గా అగార్కర్​ తన చివరి బాధ్యత పూర్తి చేసుకున్నాడని ప్రచారం సాగుతోంది.

ఎలాంటి చర్చల్లేవా?
ఈ సిరీస్​లకు జట్టు ఎంపిక కోసం బీసీసీఐ, సెలక్షన్ కమిటీ బుధవారం (సెప్టెంబర్ 16) సమావేశమైంది. ప్రస్తుతం ఛీఫ్ సెలక్టర్​గా ఉన్న అగార్కర్ పదవీకాలం వచ్చే నెల 04తో ముగియనుంది. అయితే ఆయన పదవీకాలం పొడిగింపు విషయమై బీసీసీఐ అధికారులు చర్చిస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, అలాంటి చర్చలు ఈ సమావేశంలో జరగనట్లు తెలుస్తోంది. అతడి పదవీకాలాన్ని వచ్చే ఏడాది వన్డే వరల్డ్​కప్ దాకా పొడగిస్తారని గతంలో ప్రచారం సాగింది. కానీ, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయన పదవీకాలం మరో ఏడాది పాటు పొడిగించే అవకాశం లేనట్లు సమాచారం.

ఇదే ఆఖరి జట్టు ప్రకటనా?
టీమ్ఇండియా చీఫ్ సెలక్టర్​గా అజిత్ 2023 జులైలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన నేతృత్వంలోని కమిటీ 2023 వన్డే వరల్డ్​కప్, 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ జట్లను ఎంపికచేసింది. అయితే వచ్చే ఏడాది వరల్డ్​కప్ నేపథ్యంలో ఆయన పదవిని ఇంకో ఏడాదిపాటు పొడిస్తారని అనుకున్నారంతా. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు కనిపించడం లేదని తెలుస్తోంది. తాజాగా విండీస్​తో జట్లను ప్రకటన పూర్తవ్వడంతో, తనకు మూడేళ్లుపాటు చీఫ్ సెలక్టర్​గా అవకాశం కల్పించిన బీసీసీఐకి థాంక్యూ నోట్ పంపించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా అగార్కర్​ ఫ్యూచర్​పై ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోవడంతో, బీసీసీఐ ఆయనను కొనసాగిస్తుందా? లేదా కొత్తవాళ్లను నియమిస్తుందా? అని క్రీడావర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.

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టీమ్ఇండియా చీఫ్ సెలక్టర్ పదవీ కాలం
AJIT AGARKAR TENURE

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