అగార్కర్ పదవీకాలంపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్- పొడగిస్తారా? పక్కనపెట్టేస్తారా?
విండీస్ సిరీస్కు జట్ల ప్రకటన - ఆగార్కర్ ఫ్యూచర్పై ఉత్కంఠ- బీసీసీఐ ఏం చేయనుంది?
Published : September 17, 2026 at 10:22 AM IST
Ajit Agarkar Tenure : స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో జరగనున్న 'వైట్ బాల్' సిరీస్ కోసం భారత జట్లను బుధవారం రాత్రి బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఇందుకోసం చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ ఆగార్కర్ నేతృత్వంలోని బృందం జట్లను ఎంపిక చేసింది. అయితే ఈ సమావేశం తర్వాత సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్గా అజిత్ అగార్కర్ భవిష్యత్తుపై అధికారిక ప్రకటన వస్తుందని క్రీడావర్గాల్లో ప్రచారం సాగింది. కానీ, పదవీకాలం పొడగింపుపై ఎలాంటి అప్డేట్ రాకపోవడం వల్ల అనిశ్చితి నెలకొంది. ఇక సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్గా అగార్కర్ తన చివరి బాధ్యత పూర్తి చేసుకున్నాడని ప్రచారం సాగుతోంది.
ఎలాంటి చర్చల్లేవా?
ఈ సిరీస్లకు జట్టు ఎంపిక కోసం బీసీసీఐ, సెలక్షన్ కమిటీ బుధవారం (సెప్టెంబర్ 16) సమావేశమైంది. ప్రస్తుతం ఛీఫ్ సెలక్టర్గా ఉన్న అగార్కర్ పదవీకాలం వచ్చే నెల 04తో ముగియనుంది. అయితే ఆయన పదవీకాలం పొడిగింపు విషయమై బీసీసీఐ అధికారులు చర్చిస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, అలాంటి చర్చలు ఈ సమావేశంలో జరగనట్లు తెలుస్తోంది. అతడి పదవీకాలాన్ని వచ్చే ఏడాది వన్డే వరల్డ్కప్ దాకా పొడగిస్తారని గతంలో ప్రచారం సాగింది. కానీ, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయన పదవీకాలం మరో ఏడాది పాటు పొడిగించే అవకాశం లేనట్లు సమాచారం.
ఇదే ఆఖరి జట్టు ప్రకటనా?
టీమ్ఇండియా చీఫ్ సెలక్టర్గా అజిత్ 2023 జులైలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయన నేతృత్వంలోని కమిటీ 2023 వన్డే వరల్డ్కప్, 2024 టీ20 వరల్డ్కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ జట్లను ఎంపికచేసింది. అయితే వచ్చే ఏడాది వరల్డ్కప్ నేపథ్యంలో ఆయన పదవిని ఇంకో ఏడాదిపాటు పొడిస్తారని అనుకున్నారంతా. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు కనిపించడం లేదని తెలుస్తోంది. తాజాగా విండీస్తో జట్లను ప్రకటన పూర్తవ్వడంతో, తనకు మూడేళ్లుపాటు చీఫ్ సెలక్టర్గా అవకాశం కల్పించిన బీసీసీఐకి థాంక్యూ నోట్ పంపించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా అగార్కర్ ఫ్యూచర్పై ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోవడంతో, బీసీసీఐ ఆయనను కొనసాగిస్తుందా? లేదా కొత్తవాళ్లను నియమిస్తుందా? అని క్రీడావర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.