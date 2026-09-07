మహిళల ఆసియా కప్ : ఛాంపియన్గా నిలిచినా భారత్ ట్రోఫీ తీసుకోదా? కారణం తెలిస్తే షాక్!
మహిళల ఆసియా కప్లో కొనసాగుతున్న భారత్ - ఫైనల్ మ్యాచ్కు చీఫ్ గెస్ట్గా ఏసీసీ ఛైర్మన్- ప్రజెంటేషన్పై ఉత్కంఠ
Published : September 7, 2026 at 7:13 PM IST
Womens Asia Cup 2026 : దుబాయ్ వేదికగా జరుగుతున్న మహిళల ఆసియా కప్ 2026లో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సారథ్యంలోని టీమ్ఇండియా గ్రూప్ దశలో ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించి టేబుల్ టాపర్గా నిలిచింది. ఇప్పటికే సెమీఫైనల్కు కూడా దూసుకెళ్లింది. ఇక ఆసియా కప్ ట్రోఫీకి టీమ్ఇండియా రెండు అడుగుల దూరంలోనే నిలిచింది. అయితే ఈ రెండింట్లోనూ నెగ్గి టోర్నీలో విజేతగా నిలిచినా ట్రోఫీ లేకుండానే మహిళల జట్టు భారత్కు తిరిగొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే?
ఛాంపియన్లుగా నిలిచినా ట్రోఫీ లేకుండానే!
ఆసియా కప్లో భారత్ ఫైనల్ గెలిచినప్పటికీ, ట్రోఫీ లేకుండానే తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే, సెప్టెంబర్ 13న జరగనున్న ఈ టోర్నమెంట్ ఫైనల్కు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డ్, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ చీఫ్ మొహ్సిన్ నఖ్వీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారని సమాచారం. దీంతో ఫైనల్లో విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు నఖ్వీ చేతులమీదుగానే ట్రోఫీని ప్రజెంటేషన్ ఉంటుందని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ మేరకు అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్ 'జియో సూపర్ స్పోర్ట్' తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఒకవేళ ఇదే గనుక జరిగితే ఆయన చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి భారత జట్టు నిరాకరించవచ్చు! ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో టోర్నీలో ఛాంపియన్లుగా నిలిచినప్పటికీ భారత్ ఖాళీ చేతులతోనే స్వదేశానికి తిరిగి రావాల్సి ఉంటుంది.
ఉద్దేశపూర్వకంగానే!
ఈ టోర్నీలో ఇటీవల పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. పాకిస్థాన్ను 55 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసి, ఆ టార్గెట్ను 8.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. దీంతో మహిళల టీ20ల్లో భారత్పై పాకిస్థాన్కు అతి ఘోర పరాజయం ఎదురైంది. ఈ క్రమంలో నఖ్వీ తన దుర్భుద్ధిని మరోసారి ప్రదర్శించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఫైనల్లో డ్రామా క్రియేట్ చేయాలని కొత్త ప్లాన్ వేస్తున్నట్లు సమాచారం.
అప్పుడు జరిగిందిదే!
గతేడాది జరిగిన పురుషుల ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించి టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ACC) అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్న మొహ్సిన్ నఖ్వీ ట్రోఫీని విజేత అయిన భారత్ జట్టుకు అందించాలని భావించారు. కానీ, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్, జట్టు సభ్యులు ఆయన నుంచి ఆ ట్రోఫీని స్వీకరించడానికి నిరాకరించారు. ఆయనకు బదులుగా ఏసీసీ నుంచి ఇంకేవరైనా ట్రోఫీని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. కానీ, నఖ్వీ మొండిగా వ్యవహరించారు. ట్రోఫీని తానే అందజేస్తానని కాసేపు డ్రామా చేశారు. కొంతసేపటి తర్వాత నఖ్వీ ఆ ట్రోఫీని తన గదికి తీసుకెళ్లిపోయారు.
దీంతో భారత్ ట్రోఫీ లేకుండానే ఖాళీ చేతులతో స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆ ట్రోఫీని ACC కార్యాలయంలో ఉంచారు. ఆ ట్రోఫీ ఇప్పటికీ అక్కడే ఉంది. బీసీసీఐ దీనిపై ఎన్నిసార్లు డిమాండ్ చేసినా ఆయన వైఖరి మార్చుకోలేదు. ఇప్పుడు, మహిళల టోర్నీలో భారత్ అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా దూసుకుపోతోంది. ఈసారి కూడా ఫైనల్కు చేరి రికార్డు స్థాయిలో ఎనిమిదోసారి టైటిల్ ముద్దాడాలని భావిస్తోంది. మరి ఫైనల్కు నఖ్వీ ముఖ్య అతిథిగా వస్తారా? ఒకవేళ వస్తే ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్ వ్యవహారంలో ఎలా స్పందిస్తారు? అనేది ఉత్కంఠగా మారింది. కానీ, నఖ్వీ చేతులమీదుగా టీమ్ఇండియా మాత్రం ట్రోఫీ అందుకునే పరిస్థితి ఉండదు!
జోరుమీదున్న భారత్
ఈ టోర్నీలో భారత్ తొలుత థాయిలాండ్ను ఢీ కొట్టింది. ఆ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్తో భారత్ 94 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచి శుభారంభం చేసింది. ఆ తర్వాత రెండో మ్యాచ్లో హాంగ్కాంగ్పైనా అద్భుత ప్రదర్శన చేసి 137 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఇక ఆదివారం చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్పై కూడా అదే జోరును కొనసాగించారు. ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ను కేవలం 55 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసి, భారత్ 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. వరుసగా మూడు విజయాలు సాధించడంతో సెమీ-ఫైనల్కు కూడా అర్హత సాధించింది.
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