ముంబయి ఇండియన్స్లోకి అభిషేక్ శర్మ- ఇషాన్ కిషన్ కారణంగా SRHకు గుడ్బై!
IPL 2027 రిటెన్షన్స్పై చర్చ షురూ- సన్రైజర్స్ను వీడాలని ఆలోచిస్తున్న అభిషేక్ శర్మ - ఇషాన్ కారణంగా ఇంకో జట్టుకు వెళ్లనున్నాడా?
Published : October 2, 2026 at 7:28 PM IST
Abhishek Sharma Retention : 2027 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ అప్పుడే ప్లేయర్ల రిటెన్షన్లపై చర్చ మొదలైంది. ఈ ఏడాది నవంబర్ మూడు లేదా నాలుగో వారం దాకా రిటెన్షన్స్కు సమయం ఉంది. డిసెంబర్లో గోవా వేదికగా మినీ వేలం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో సన్రైజర్స్ స్టార్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ గురించి కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. అతడు సన్రైజర్స్ యాజమాన్యంపై అసంతృప్తిగా ఉన్నాడని, అందుకే వచ్చే సీజన్లో జట్టును వీడాలనుకుంటున్నాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?
ఆ నిర్ణయమే కారణమా?
2026 సీజన్ ప్రారంభంలో రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఫిట్నెస్ కారణంగా కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. దీంతో అతడి గైర్హాజరీలో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ జట్టు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను ఇషాన్ కిషన్కు అప్పగించింది. లీగ్ దశలో సగం మ్యాచ్లకు అతడే నాయకత్వం వహించాడు. అందులో నాలుగు మ్యాచ్ల్లో సన్రైజర్స్ నెగ్గింది. అయితే వచ్చే ఏడాది వన్డే వరల్డ్ కప్, టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ ఉండడంతో, 2027 ఐపీఎల్కు దూరంగా ఉండాలని కమిన్స్ నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇషాన్ కిషన్ను ఫుల్టైమ్ కెప్టెన్గా ప్రమోట్ చేయాలని మేనేజ్మెంట్ ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఇక్కడే మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయంతో అభిషేక్ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎప్పట్నుంచో ఫ్రాంచైజీలో ఉన్న తనను కాదని ఇషాన్ను కెప్టెన్ చేయాలని భావించడంతో నిరాశకు గురైనట్లు సమాచారం. అందుకే వచ్చే సీజన్లో సన్రైజర్స్ జట్టును వీడాలని అభిషేక్ భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీలు అభిషేక్తోపాటు సన్రైజర్స్ మేనేజ్మెంట్తోనూ ఇంటర్నల్గా చర్చిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
ఓపెన్ సీక్రెట్
"ఇషాన్ కిషన్ సన్రైజర్స్ కెప్టెన్గా ప్రమోట్ అవ్వడంతో అభిషేక్ శర్మ అసంతృప్తిగా ఉన్నాడనేది ఓపెన్ సీక్రెట్. అతను చాలా కాలంగా ఆ ఫ్రాంచైజీతో ఉన్నాడు. అందుకే కెప్టెన్సీపైన అభిషేక్కు కూడా ఆశలు ఉన్నాయి. అందుకే అతడు సన్రైజర్స్ను విడిచిపెట్టి ప్రత్యామ్నాయంగా ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్కు వెళ్లవచ్చు. అంతేకాకుండా అతడికి వ్యక్తిగతంగా అత్యంత సన్నిహితుడు యువరాజ్ సింగ్ ఇప్పుడు దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో ఉన్నాడు. దీంతో అతడు దిల్లీ క్యాపిటల్స్ వైపు కూడా చూస్తాడేమో" అని క్రీడావర్గాలు పేర్కొన్నట్లు జాతీయ మీడియా 'టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా' పేర్కొంది.
🚨 THE IPL RETENTION DRAMA. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 2, 2026
- Abhishek Sharma reportedly “unhappy” with SRH and wants to exit after Ishan Kishan was handed the captaincy. (TOI).
Informal talks with MI and GT already happening with PBKS and DC also in the mix.
SRH CEO said, "not true". ❌ pic.twitter.com/zGWs6ovO5k
తోసిపుచ్చిన సన్రైజర్స్!
అభిషేక్ సన్రైజర్స్ను వీడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వస్తున్న వార్తలపై ఆ జట్టు సీఈఓ కె షణ్ముగం స్పందించారు. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని కొట్టిపారేశారు. మరి ఈ విషయంలో ఏం జరగనుందో వేచి చూడాలి! కాగా, 2019 నుంచి అభిషేక్ సన్రైజర్స్లో జర్నీ చేస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా 2024 నుంచి అతడు ఫియర్ సెల్ క్రికెట్ ఆడుతూ జట్టుకు భారీ ఓపెనింగ్స్ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అయితే 2025లో జట్టులోకి వచ్చిన ఇషాన్ కూడా బ్యాటింగ్లో అదరగొడుతున్నాడు.
కెప్టెన్సీకి ఛాన్స్ ఉందా?
అభిషేక్ నిజంగా కెప్టెన్సీనే కోరుకుంటే ఏ ఫ్రాంచైజీలో ఛాన్స్ ఉందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది. ఎందుకంటే? ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లో దాదాపు అన్ని జట్లకు బలమైన కెప్టెన్లే ఉన్నారు. అయితే కోల్కతా నైట్రైడర్స్, లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్కు మాత్రమే ఈసారి కెప్టెన్లు మారే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన టీమ్స్ కెప్టెన్లు బలంగానే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ ఏ జట్టుకు వెళ్లేందుకు మొగ్గు చూపుతాడు? లేదంటే ప్లేయర్గానే సన్రైజర్స్తోనే ఉంటాడా? అనేది ఆసక్తికరం.
మెరుగ్గా ఇషాన్ రికార్డు
మరోవైపు, దేశవాళీలో ఇషాన్ కెప్టెన్సీ రికార్డు మాత్రం మెరుగ్గా ఉంది. ఐపీఎల్తోపాటు ఇటీవల కాలంలో ఇషాన్ టీ20ల్లో అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. రీసెంట్గా దులీప్ ట్రోఫీలోనూ ఇషాన్ అదరగొట్టాడు. బ్యాటింగ్లో భారీ డబుల్ సెంచరీ చేయడమే కాకుండా, తన జట్టు ఈస్ట్ జోన్ను విజేతగా నిలిపాడు. దీంతో అతడి కెప్టెన్సీతో స్క్రిల్స్లో అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాడు.
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