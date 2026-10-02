ETV Bharat / sports

ముంబయి ఇండియన్స్​లోకి అభిషేక్ శర్మ- ఇషాన్ కిషన్ కారణంగా SRHకు గుడ్​బై!

IPL 2027 రిటెన్షన్స్​పై చర్చ షురూ- సన్​రైజర్స్​ను వీడాలని ఆలోచిస్తున్న అభిషేక్ శర్మ - ఇషాన్​ కారణంగా ఇంకో జట్టుకు వెళ్లనున్నాడా?

Abhishek Sharma Retention
అభిషేక్ శర్మ- ఇషాన్ కిషన్ (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhishek Sharma Retention : 2027 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ అప్పుడే ప్లేయర్ల రిటెన్షన్లపై చర్చ మొదలైంది. ఈ ఏడాది నవంబర్ మూడు లేదా నాలుగో వారం దాకా రిటెన్షన్స్​కు సమయం ఉంది. డిసెంబర్​లో గోవా వేదికగా మినీ వేలం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో సన్​రైజర్స్ స్టార్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ గురించి కొత్త ప్రచారం తెరపైకి వచ్చింది. అతడు సన్​రైజర్స్ యాజమాన్యంపై అసంతృప్తిగా ఉన్నాడని, అందుకే వచ్చే సీజన్​లో జట్టును వీడాలనుకుంటున్నాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?

ఆ నిర్ణయమే కారణమా?
2026 సీజన్​ ప్రారంభంలో రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ ఫిట్​నెస్ కారణంగా కొన్ని మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యాడు. దీంతో అతడి గైర్హాజరీలో టీమ్ మేనేజ్​మెంట్ జట్టు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను ఇషాన్ కిషన్​కు అప్పగించింది. లీగ్ దశలో సగం మ్యాచ్​లకు అతడే నాయకత్వం వహించాడు. అందులో నాలుగు మ్యాచ్​ల్లో సన్​రైజర్స్​ నెగ్గింది. అయితే వచ్చే ఏడాది వన్డే వరల్డ్ కప్, టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్ ఫైనల్ ఉండడంతో, 2027​ ఐపీఎల్​కు దూరంగా ఉండాలని కమిన్స్ నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇషాన్​ కిషన్​ను ఫుల్​టైమ్ కెప్టెన్​గా ప్రమోట్ చేయాలని మేనేజ్​మెంట్ ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఇక్కడే మేనేజ్​మెంట్ నిర్ణయంతో అభిషేక్ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎప్పట్నుంచో ఫ్రాంచైజీలో ఉన్న తనను కాదని ఇషాన్​ను కెప్టెన్ చేయాలని భావించడంతో నిరాశకు గురైనట్లు సమాచారం. అందుకే వచ్చే సీజన్​లో సన్​రైజర్స్​ జట్టును వీడాలని అభిషేక్ భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీలు అభిషేక్​తోపాటు సన్​రైజర్స్​ మేనేజ్​మెంట్​తోనూ ఇంటర్నల్​గా చర్చిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

ఓపెన్ సీక్రెట్
"ఇషాన్ కిషన్‌ సన్​రైజర్స్​ కెప్టెన్​గా ప్రమోట్ అవ్వడంతో అభిషేక్ శర్మ అసంతృప్తిగా ఉన్నాడనేది ఓపెన్ సీక్రెట్. అతను చాలా కాలంగా ఆ ఫ్రాంచైజీతో ఉన్నాడు. అందుకే కెప్టెన్సీపైన అభిషేక్​కు కూడా ఆశలు ఉన్నాయి. అందుకే అతడు సన్​రైజర్స్​ను విడిచిపెట్టి ప్రత్యామ్నాయంగా ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్‌కు వెళ్లవచ్చు. అంతేకాకుండా అతడికి వ్యక్తిగతంగా అత్యంత సన్నిహితుడు యువరాజ్ సింగ్ ఇప్పుడు దిల్లీ క్యాపిటల్స్​తో ఉన్నాడు. దీంతో అతడు దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ వైపు కూడా చూస్తాడేమో" అని క్రీడావర్గాలు పేర్కొన్నట్లు జాతీయ మీడియా 'టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా' పేర్కొంది.

తోసిపుచ్చిన సన్​రైజర్స్!
అభిషేక్ సన్​రైజర్స్​ను వీడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు వస్తున్న వార్తలపై ఆ జట్టు సీఈఓ కె షణ్ముగం స్పందించారు. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని కొట్టిపారేశారు. మరి ఈ విషయంలో ఏం జరగనుందో వేచి చూడాలి! కాగా, 2019 నుంచి అభిషేక్ సన్​రైజర్స్​లో జర్నీ చేస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా 2024 నుంచి అతడు ఫియర్ సెల్ క్రికెట్ ఆడుతూ జట్టుకు భారీ ఓపెనింగ్స్ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అయితే 2025లో జట్టులోకి వచ్చిన ఇషాన్ కూడా బ్యాటింగ్​లో అదరగొడుతున్నాడు.

కెప్టెన్సీకి ఛాన్స్ ఉందా?
అభిషేక్ నిజంగా కెప్టెన్సీనే కోరుకుంటే ఏ ఫ్రాంచైజీలో ఛాన్స్ ఉందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది. ఎందుకంటే? ప్రస్తుతం ఐపీఎల్​లో దాదాపు అన్ని జట్లకు బలమైన కెప్టెన్లే ఉన్నారు. అయితే కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్, లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​కు మాత్రమే ఈసారి కెప్టెన్లు మారే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన టీమ్స్​ కెప్టెన్లు బలంగానే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ ఏ జట్టుకు వెళ్లేందుకు మొగ్గు చూపుతాడు? లేదంటే ప్లేయర్​గానే సన్​రైజర్స్​తోనే ఉంటాడా? అనేది ఆసక్తికరం.

మెరుగ్గా ఇషాన్ రికార్డు
మరోవైపు, దేశవాళీలో ఇషాన్ కెప్టెన్సీ రికార్డు మాత్రం మెరుగ్గా ఉంది. ఐపీఎల్​తోపాటు ఇటీవల కాలంలో ఇషాన్ టీ20ల్లో అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. రీసెంట్​గా దులీప్ ట్రోఫీలోనూ ఇషాన్ అదరగొట్టాడు. బ్యాటింగ్​లో భారీ డబుల్ సెంచరీ చేయడమే కాకుండా, తన జట్టు ఈస్ట్​ జోన్​ను విజేతగా నిలిపాడు. దీంతో అతడి కెప్టెన్సీతో స్క్రిల్స్​లో అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాడు.

న్యూజిలాండ్ నుంచి సౌతాఫ్రికా దాకా- 2027 వరల్డ్​కప్‌కు ముందు టీమ్ఇండియా వన్డే సిరీస్​లు ఇవే!

'అప్పుడే అయిపోలేదు'- రెడ్​బాల్ క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చిన చాహల్

TAGGED:

ABHISHEK SHARMA IPL 2027
ఐపీఎల్​ రిటెన్షన్స్ లిస్ట్ 2027
అభిషేక్ శర్మ సన్​రైజర్స్​ రిటెన్షన్
అభిషేక్ శర్మ ముంబైలోకి వెళ్తున్నాడా
IPL 2027

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.