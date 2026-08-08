ETV Bharat / sports

షాకింగ్ : ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో మెస్సి హత్యకు కుట్ర- బాంబుతో పేల్చేయాలని ప్లాన్!

2026 ఫిఫా ప్రపంచ కప్​పై ఉగ్ర కుట్ర- అర్జెంటీనా స్టార్ లియోనెల్ మెస్సి హత్యకు ప్లాన్ చేసినట్లు స్పానిష్ మీడియాలో కథనాలు

Lionel Messi
Lionel Messi (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 1:55 PM IST

|

Updated : August 8, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Messi Bomb Threat : 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్ ముగిసిన రెండు వారాల తర్వాత సంచలన నివేదిక ఒకటి బయటకు వచ్చింది. ప్రపంచ కప్ సమయంలో అర్జెంటీనా స్టార్ లియోనెల్ మెస్సితోపాటు పోర్చుగల్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డోతో సహా అనేక మందిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉగ్రవాద దాడికి ప్రణాళిక వేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. అర్జెంటీనా జట్టు కెప్టెన్‌ మెస్సిని హత్య చేయడానికి ఉగ్రవాద బృందాలు ప్రయత్నించాయని స్పానిష్ వార్తాపత్రిక తన కథనంలో పేర్కొంది. ఈ కుట్రపై అమెరికా పోలీసులకు సమాచారం ఉందని అందులో పేర్కొంది. అయితే, ఎఫ్‌బీఐ, అంతర్జాతీయ భద్రతా బృందం ఈ సంఘటనను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని, అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా నిరోధించింది.

స్పానిష్ మీడియా సంస్థ Informacion.es నివేదిక ప్రకారం, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌తో సహా టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొంటున్న జట్లకు అనేక ఉగ్రవాద బెదిరింపులు వచ్చాయి. అర్జెంటీనా స్టార్ మెస్సికి అత్యధిక బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఒక అనుమానితుడు మెస్సిని లక్ష్యంగా చేసుకుని తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశాడు. "నా శరీరానికి నాలుగు బాంబులు కట్టుకుని అట్లాంటా స్టేడియానికి నడిచి వెళ్లి మెస్సిని పేల్చివేస్తాను" అని పోలీసు రికార్డులను ఉటంకిస్తూ ఒక నివేదిక పేర్కొంది. అయితే ఆ అనుమానితుడు ఆ తర్వాత ఆ సందేశాన్ని తొలగించాడు.

మరో కేసులో, ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి డాలస్ విమానాశ్రయానికి ఫోన్ చేసి, తాను AR-15 రైఫిల్, ఇంట్లో తయారు చేసిన బాంబులతో స్టేడియానికి వెళ్తున్నానని చెప్పాడు. అతను మెస్సితో పాటు ఇతర క్రీడాకారులు, పోలీసు అధికారులను పేల్చివేస్తానని బెదిరించాడు. అనుమానితుల జాబితాలో మెస్సితో పాటు క్రిస్టియానో రొనాల్డో కూడా ఉన్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

జూన్ 14న, పోర్చుగీస్ ఫుట్‌బాల్ క్రీడాకారులు బస చేస్తున్న హోటల్‌కు ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి వచ్చి పరిస్థితి గురించి సమాచారం కోరినట్లు ఒక FIFA అధికారి ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. క్రీడాకారుల హోటల్, స్టేడియాల సమీపంలో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసినట్లు స్పానిష్ వార్తాపత్రిక వెల్లడించింది. బెదిరింపులు కేవలం క్రీడాకారులకే కాకుండా మ్యాచ్ అధికారులకు కూడా వచ్చాయి. ఫ్రెంచ్ రెఫరీ ఫ్రాంకోయిస్ లెటెక్సియర్‌కు 6,000కు పైగా వాట్సాప్ బెదిరింపులు వచ్చినట్లు సమాచారం.

Last Updated : August 8, 2026 at 2:11 PM IST

TAGGED:

MESSI BOMB ATTACK
TERROR ATTACK FIFA WORLD CUP
TERROR ATTACK ON MESSI
AMERICA POLICE SECURITY
MESSI FIF WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.