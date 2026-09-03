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'రిటైర్మెంట్‌కు రోహిత్ ఓకే అన్నాడా?'- వైరల్ అవుతున్న కొత్త రిపోర్ట్!

రోహిత్ భవిష్యత్తుపై బీసీసీఐ మీటింగ్- రిటైర్మెంట్‌కు ఒప్పుకున్నారంటూ కొత్త రిపోర్ట్- లార్డ్స్‌లో 138 పరుగులతో మారిన పరిస్థితి

Rohit Sharma
రోహిత్ శర్మ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 3:13 PM IST

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Rohit Sharma Retirement News : 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్‌కు ఇంకా ఏడాదికి పైగా సమయం ఉంది. కానీ టీమ్ఇండియా ఇప్పటి నుంచే ఆ టోర్నీ కోసం ప్లాన్స్ మొదలుపెట్టింది. ఇందులో రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందన్నది ఇప్పుడు సందేహంగా మారింది. గురువారం జరిగే బీసీసీఐ మీటింగ్‌లో రోహిత్‌తో పాటు విరాట్ కోహ్లీ, రవీంద్ర జడేజా భవిష్యత్తుపైనా మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో రోహిత్ రిటైర్మెంట్‌కు సంబంధించి మరో టాక్ బయటకు వచ్చింది. ఈ ఏడాది జులైలో ఇంగ్లాండ్‌తో వన్డే సిరీస్ ముగిసిన తర్వాతే ఆయన తప్పుకోవడానికి సిద్ధమైనట్లు ఆ రిపోర్ట్ పేర్కొంది.

రిటైర్మెంట్‌కు ఓకే అన్నాడా?
ప్రస్తుతం వస్తున్న టాక్ ప్రకారం, సెలెక్షన్ కమిటీలోని ఓ సభ్యుడు రోహిత్‌తో ఆయన భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడినట్లు సమాచారం. అయితే ఆ వ్యక్తి చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ కాదని తెలుస్తోంది. సెలెక్టర్లు ఇక ముందుకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నారనే విషయం రోహిత్‌కు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై ఆయన కోపంగా ఉన్నప్పటికీ ఇంగ్లాండ్‌తో వన్డే సిరీస్ తర్వాత రిటైర్ అయ్యేందుకు అంగీకరించారని రిపోర్ట్ తెలిపింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే? రోహిత్ నుంచి దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. సెలెక్షన్ కమిటీ కూడా ఆయనకు రిటైర్మెంట్ గురించి చెప్పినట్లు బయటకు వచ్చి ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం నేషనల్ మీడియాలో మాత్రమే ఈ రకమైన వార్తలు ఊపందుకున్నాయి.

లార్డ్స్‌లో ఆ ఒక్క ఇన్నింగ్స్!
ఈ ఏడాది జులై 19న లార్డ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన మూడో వన్డేకు ముందు రోహిత్ రిటైర్మెంట్‌పై చాలా వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆ మ్యాచ్‌లో రోహిత్ 110 బంతుల్లో 138 పరుగులు చేశాడు. 17 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు కొట్టిన రోహిత్, లార్డ్స్‌లో వన్డే సెంచరీ చేసిన భారత తొలి క్రికెటర్‌గా నిలిచాడు. భారత్ ఆ మ్యాచ్‌ను 27 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయినా రోహిత్ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత రిటైర్మెంట్ రూమర్లకు ఫుల్​స్టాప్ పడినట్లే అని అప్పుట్లో ఫ్యాన్స్ భావించారు. మ్యాచ్ తర్వాత కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ కూడా జట్టులో రోహిత్ రిటైర్మెంట్ గురించి ఎలాంటి చర్చలు జరగలేదని చెప్పాడు.

బీసీసీఐ మీటింగ్‌లో ఏం మాట్లాడతారు?
సెప్టెంబర్ 3న ముంబయిలో జరుగుతున్న బీసీసీఐ రివ్యూ మీటింగ్‌లో 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్‌కు వెళ్లే ప్లాన్స్​పై మాట్లాడనున్నారు. కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, వీవీఎస్ లక్ష్మణ్, బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా ఇందులో పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆటగాళ్ల గాయాలు, అందుబాటు, వచ్చే ఏడాది వరల్డ్ కప్‌కు ఎవరిని కొనసాగించాలి? అనే విషయాలు ఇందులో ఉండనున్నాయి. రోహిత్‌తో పోలిస్తే విరాట్ కోహ్లీ, రవీంద్ర జడేజాపై ప్రస్తుతం అంత ఒత్తిడి లేదని పీటీఐ రిపోర్ట్ పేర్కొంది. అందుకే ఈ ముగ్గురిలో రోహిత్ భవిష్యత్తుపైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

రోహిత్ అనుభవం అవసరమే : జాంటీ
మరోవైపు సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ మాత్రం 2027 వరల్డ్ కప్‌లో రోహిత్ అనుభవం భారత్‌కు ఉపయోగపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. వరల్డ్ కప్ లాంటి టోర్నీల్లో ఫామ్, ఫిట్‌నెస్ మాత్రమే కాకుండా ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కొంటారన్నది కూడా ముఖ్యమని చెప్పాడు. తాను నాలుగు వరల్డ్ కప్స్ ఆడిన అనుభవంతో ఆ ఒత్తిడి ఎలా ఉంటుందో తెలుసని వివరణ ఇచ్చాడు. అందుకే రోహిత్ లాంటి ఆటగాడు స్క్వాడ్‌లో ఉండటం ఒక బలమని అన్నాడు. విరాట్ కోహ్లీలో ఇప్పటికీ గెలవాలనే పట్టుదల ఉందని, ఛేజింగ్‌లో మ్యాచ్‌ను పూర్తి చేసే సామర్థ్యం ఆయనకు ఉందని జాంటీ చెప్పాడు.

వరుసగా వన్డే సిరీస్​లు
రోహిత్ ఇప్పటికే టీ20లు, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ప్రస్తుతం వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నాడు. అయితే వచ్చే మూడు నెలల్లో భారత్‌కు వరుసగా వన్డే సిరీస్​లు ఉన్నాయి. ఈనెల చివర్లో వెస్టిండీస్‌తో మూడు వన్డేలు, నవంబర్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో ఐదు, డిసెంబర్‌లో శ్రీలంకతో మరో మూడు మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. దీంతో రోహిత్‌కు వరుసగా వన్డే మ్యాచ్‌లు ఆడే అవకాశం ఉంది. లార్డ్స్ సెంచరీతో తన ఫామ్‌పై వచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చాడు. ఇక 2027 వరల్డ్ కప్ ప్లాన్స్‌లో కొనసాగుతాడా లేదా అన్న దానిపై బీసీసీఐ, సెలెక్టర్లు తీసుకునే నిర్ణయం మీదే ఆధారపడి ఉంది.

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