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ఆసీస్ గడ్డపై తొలి విజయం- భారత్, పాకిస్థాన్​ కంటే వేగంగా ఆ రికార్డు సాధించిన బంగ్లాదేశ్ ​

ఆస్ట్రేలియాతో టెస్టు సిరీస్ - తొలి మ్యాచ్​లో విజయం సాధించిన బంగ్లాదేశ్- నమోదైన రికార్డులివే!

Aus vs Ban
ఆస్ట్రేలియా- బంగ్లాదేశ్ టెస్టు రికార్డులు (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 12:29 PM IST

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Aus vs Ban 1st Test 2026 : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు అద్భుతం చేసింది. డార్విన్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో బంగ్లా 9 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై టెస్టుల్లో తొలి విజయం నమోదు చేసి నయా చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో బంగ్లాదేశ్ ఖాతాలో పలు రికార్డులు చేరాయి. మరి ఆ రికార్డులపై ఓ లుక్కేద్దామా?

భారత్, పాకిస్థాన్​ కంటే మెరుగ్గా!
బంగ్లాదేశ్​కు ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఇది మూడో టెస్టు మాత్రమే. తొలి రెండింట్లో గెలుపు నమోదు చేయడంలో విఫలమైన బంగ్లాదేశ్ ఈసారి మిస్ అవ్వలేదు. ఆసీస్​లో ఆడుతున్న మూడో టెస్టు మ్యాచ్​లోనే పూర్తి ఆత్మ విశ్వాసంతో బరిలోకి దిగి కంగారూలను వాళ్ల సొంతగడ్డపైనే ఓడించింది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై టెస్టుల్లో ఆసీస్​ను అత్యంత తక్కువ మ్యాచ్​ల్లోనే ఓడించిన ఆసియా జట్టుగా బంగ్లా రికార్డు కొట్టింది. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్, భారత్​లను బీట్ చేసింది. బంగ్లా మూడో మ్యాచ్​లోనే ఆ ఫీట్ సాధిస్తే, ఆసీస్ గడ్డపై టెస్టుల్లో తొలి విజయం నమోదు చేసేందుకు పాకిస్థాన్​కు 9 మ్యాచ్​లు పట్టింది. అదే భారత్​ 12, శ్రీలంక 15 మ్యాచ్​ల దాకా ఆస్ట్రేలియాలో ఆసీస్​ను ఓడించలేకపోయాయి. ఓవరాల్​గా ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్​కు టెస్టుల్లో ఇది రెండో విజయం.

మరికొన్ని రికార్డులు

  • ఈ మ్యాచ్​లో బంగ్లా 9 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. టెస్టుల్లో బంగ్లాకు వికెట్ల పరంగా ఇది రెండో అతి పెద్ద విజయం. ఆ జట్టు 2024లో రావల్పిండి వేదికగా పాకిస్థాన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 10 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది
  • సొంతగడ్డపై ఆసియా దేశాల్లో భారత్​తో కాకుండా మిగతా జట్లపై టెస్టు మ్యాచ్​లో ఓడిపోవడం ఆస్ట్రేలియాకు 31ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. 1995 తర్వాత భారత్ మినహా ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియా జట్టును ఆసియా దేశాలేవీ ఓడించలేదు
  • సేనా (SENA) దేశాల్లో బంగ్లాదేశ్​కు ఇది టెస్టుల్లో రెండో విజయం. ఆ జట్టు 2022లో న్యూజిలాండ్​ సొంతగడ్డపై వాళ్లను ఓడించింది
  • రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లో కలిపి 9 వికెట్లు తీసిన బంగ్లాదేశ్ పేసర్ హసన్ మహ్మద్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. అతడు తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 3, రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 6 వికెట్లు కూల్చాడు
  • ఇప్పటిదాకా బంగ్లా- ఆస్ట్రేలియా మధ్య 7 టెస్టు మ్యాచ్​లు జరిగాయి. ఇందులో ఐదు మ్యాచ్​ల్లో ఆసీస్ నెగ్గింది. మరో రెండింట్లో బంగ్లా విజయం సాధించింది

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