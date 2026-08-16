ఆసీస్ గడ్డపై తొలి విజయం- భారత్, పాకిస్థాన్ కంటే వేగంగా ఆ రికార్డు సాధించిన బంగ్లాదేశ్
ఆస్ట్రేలియాతో టెస్టు సిరీస్ - తొలి మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన బంగ్లాదేశ్- నమోదైన రికార్డులివే!
Published : August 16, 2026 at 12:29 PM IST
Aus vs Ban 1st Test 2026 : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు అద్భుతం చేసింది. డార్విన్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో బంగ్లా 9 వికెట్ల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై టెస్టుల్లో తొలి విజయం నమోదు చేసి నయా చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో బంగ్లాదేశ్ ఖాతాలో పలు రికార్డులు చేరాయి. మరి ఆ రికార్డులపై ఓ లుక్కేద్దామా?
భారత్, పాకిస్థాన్ కంటే మెరుగ్గా!
బంగ్లాదేశ్కు ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఇది మూడో టెస్టు మాత్రమే. తొలి రెండింట్లో గెలుపు నమోదు చేయడంలో విఫలమైన బంగ్లాదేశ్ ఈసారి మిస్ అవ్వలేదు. ఆసీస్లో ఆడుతున్న మూడో టెస్టు మ్యాచ్లోనే పూర్తి ఆత్మ విశ్వాసంతో బరిలోకి దిగి కంగారూలను వాళ్ల సొంతగడ్డపైనే ఓడించింది. దీంతో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై టెస్టుల్లో ఆసీస్ను అత్యంత తక్కువ మ్యాచ్ల్లోనే ఓడించిన ఆసియా జట్టుగా బంగ్లా రికార్డు కొట్టింది. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్, భారత్లను బీట్ చేసింది. బంగ్లా మూడో మ్యాచ్లోనే ఆ ఫీట్ సాధిస్తే, ఆసీస్ గడ్డపై టెస్టుల్లో తొలి విజయం నమోదు చేసేందుకు పాకిస్థాన్కు 9 మ్యాచ్లు పట్టింది. అదే భారత్ 12, శ్రీలంక 15 మ్యాచ్ల దాకా ఆస్ట్రేలియాలో ఆసీస్ను ఓడించలేకపోయాయి. ఓవరాల్గా ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్కు టెస్టుల్లో ఇది రెండో విజయం.
మరికొన్ని రికార్డులు
- ఈ మ్యాచ్లో బంగ్లా 9 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. టెస్టుల్లో బంగ్లాకు వికెట్ల పరంగా ఇది రెండో అతి పెద్ద విజయం. ఆ జట్టు 2024లో రావల్పిండి వేదికగా పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 10 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది
- సొంతగడ్డపై ఆసియా దేశాల్లో భారత్తో కాకుండా మిగతా జట్లపై టెస్టు మ్యాచ్లో ఓడిపోవడం ఆస్ట్రేలియాకు 31ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. 1995 తర్వాత భారత్ మినహా ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియా జట్టును ఆసియా దేశాలేవీ ఓడించలేదు
- సేనా (SENA) దేశాల్లో బంగ్లాదేశ్కు ఇది టెస్టుల్లో రెండో విజయం. ఆ జట్టు 2022లో న్యూజిలాండ్ సొంతగడ్డపై వాళ్లను ఓడించింది
- రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి 9 వికెట్లు తీసిన బంగ్లాదేశ్ పేసర్ హసన్ మహ్మద్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. అతడు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 3, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 6 వికెట్లు కూల్చాడు
- ఇప్పటిదాకా బంగ్లా- ఆస్ట్రేలియా మధ్య 7 టెస్టు మ్యాచ్లు జరిగాయి. ఇందులో ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఆసీస్ నెగ్గింది. మరో రెండింట్లో బంగ్లా విజయం సాధించింది