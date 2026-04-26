IPL రిపోర్ట్ కార్డ్- సగం సీజన్ కంప్లీట్- నమోదైన రికార్డులు ఇవే

సగం మ్యాచ్​లు పూర్తి - టాప్ ప్లేయర్లు- ఇప్పటిదాకా నమోదైన రికార్డులు ఇవే!

IPL 2026 Record
IPL 2026 Record (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 1:28 PM IST

IPL 2026 Record : 2026 ఐపీఎల్​ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. భారీ స్కోర్లు సాధించినప్పటికీ గెలుపుపై ఎలాంటి ధీమా ఉండడం లేదు. 220+ స్కోర్లను సైతం ఛేదించేస్తున్నారు. అయితే ఈ సీజన్​లో సగం మ్యాచ్​లు ముగిశాయి. అన్ని జట్లు ఏడేసి మ్యాచ్​లు ఆడేశాయి. ఇక సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా థ్రిల్లింగ్​గా ఉండనుంది. మరి ఈ సీజన్​లో సగం మ్యాచ్​లు ముగిసేసరికి నమోదైన ఘనతలు, అత్యధిక పరుగుల వీరులు, వికెట్లు సాధించిన బౌలర్లు తదితర రికార్డులపై ఓ లుక్కేద్దాం!

టాప్​ 4లో ఇవే!
గత సీజన్​లో రన్నరప్​గా నిలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్ ఈసారి టైటిలే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగింది. అందుకు తగ్గట్లే వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోంది. ఏడు మ్యాచ్​లు ఆడిన పంజాబ్ ఇప్పటిదాకా ఒక్కదాంట్లోనూ ఓడిపోకుండా జైత్రయాత్ర కొనసాగిస్తుంది. ఏడింట ఐదు విజయాలతో టేబుల్​లో టాప్​లో ఉంది. ఒక మ్యాచ్ రద్దైంది. ఇక డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీ సైతం దూకుడుగా ఆడుతోంది. 10 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉండగా, సన్​రైజర్స్ (10 పాయింట్లు) మూడు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ నాలుగో ప్లేస్​లో ఉన్నాయి.

ఇకనైనా పుంజుకుంటాయా?
ఈ లీగ్​లో అత్యంత నిరాశపర్చిన జట్టు ముంబయి ఇండియన్స్. ఇప్పటిదాకా ఏడు మ్యాచ్​ల్లో కేవలం రెండే విజయాలు నమోదు చేసింది. రోహిత్ శర్మ దూరం కావడం, జట్టులో నిలకడ లోపించడంతో కష్టాలు పడుతోంది. చెన్నై తొలుత పేలవంగా ఆరంభించినా ఇప్పుడిప్పుడే గాడిన పడుతోంది. దిల్లీ, గుజరాత్ పేపర్​పై బలమైన జట్లుగా కనిపిస్తున్నా మైదానంలో ప్రదర్శనలో ఎక్కడో గాడి తప్పుతున్నాయి. ఇక లఖ్​నవూ, కోల్​కతా పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. పట్టికలో ఈ రెండు జట్లే చివరగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఇకనైనా పుంజకొని ఈ జట్లు పోటీనిస్తాయా అనేది ఆసక్తిగా మారింది!

వీళ్లు టాపర్లు!
ఐపీఎల్ అంటేనే పరుగుల వరద. ఈ సీజన్​ మొదలైనప్పటి నుంచే బ్యాటర్లు పరుగుల వరద పారిస్తున్నారు. ముందునుంచి అంచనాలు ఉన్న ప్లేయర్లే టాప్​లో కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పటిదాకా అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్​గా అభిషేక్ శర్మ టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడు 8 మ్యాచ్​ల్లో 54.29 యావరేజ్​తో 380 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఆరెంజ్ క్యాప్ అతడి వద్దే ఉంది. ఈ లిస్ట్​లో తర్వాతి స్థానాల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ (357), కేఎల్ రాహుల్ (357), క్లాసెన్ (349), విరాట్ కోహ్లీ (328) టాప్ 5లో ఉన్నారు.

ఇక బౌలింగ్ విషయానికొస్తే, ​ఒకట్రెండు కొత్త పేర్లు టాప్​లో కనిపిస్తున్నాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బౌలర్ అన్షుల్ కంబోజ్ 14 వికెట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అతడి తర్వాత సన్​రైజర్స్ పేసర్ ఏషన్ మలింగ (14), జోఫ్రా ఆర్చర్ (13), ప్రిన్స్ యాదవ్ (13), ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ (12) టాప్​లో ఉన్నారు.

అత్యధిక సెంచరీలు!
చెన్నై బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ ఈ సీజన్​లో ఆడిన 7 మ్యాచ్​ల్లోనే రెండు సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. అతడి తర్వాత అభిషేక్ శర్మ, కేఎల్ రాహుల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, సాయి సుదర్శన్, తిలక్ వర్మ, క్వింటన్ డికాక్ ఒక్కో శతకాలు బాదేశారు. ఇక హాఫ్ సెంచరీల విషయానికొస్తే, పంజాబ్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (4) టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడి తర్వాత అభిశేక్, క్లాసెన్, విరాట్, ఇషాన్, గిల్, ప్రభ్​సిమ్రన్​, జురెల్, పడిక్కల్ తలో 3 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు.

ఆల్​టైమ్ రికార్డులు

  • దిల్లీపై పంజాబ్ 265 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఐపీఎల్​లో అత్యధిక టార్గెట్ సక్సెస్​ఫుల్ ఛేజింగ్ ఇదే
  • పంజాబ్​పై మ్యాచ్​లో కేఎల్ రాహుల్ 152 పరుగులు చేశాడు. ఐపీఎల్​లో భారత బ్యాటర్ బాదిన అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు ఇదే
  • పంజాబ్ కింగ్స్ ఇప్పటిదాకా ఏడు మ్యాచ్​లు ఆడితే ఒక్క దాంట్లోనూ ఓడిపోలేదు. ఐపీఎల్​లో ఒక ఓటమి కూడా లేకుండా తొలి ఏడు మ్యాచ్​లు పూర్తి చేసుకున్న జట్టుగా పంజాబ్ ఆల్​టైమ్ రికార్డు కొట్టింది

