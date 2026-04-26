IPL రిపోర్ట్ కార్డ్- సగం సీజన్ కంప్లీట్- నమోదైన రికార్డులు ఇవే
Published : April 26, 2026 at 1:28 PM IST
IPL 2026 Record : 2026 ఐపీఎల్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. భారీ స్కోర్లు సాధించినప్పటికీ గెలుపుపై ఎలాంటి ధీమా ఉండడం లేదు. 220+ స్కోర్లను సైతం ఛేదించేస్తున్నారు. అయితే ఈ సీజన్లో సగం మ్యాచ్లు ముగిశాయి. అన్ని జట్లు ఏడేసి మ్యాచ్లు ఆడేశాయి. ఇక సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా థ్రిల్లింగ్గా ఉండనుంది. మరి ఈ సీజన్లో సగం మ్యాచ్లు ముగిసేసరికి నమోదైన ఘనతలు, అత్యధిక పరుగుల వీరులు, వికెట్లు సాధించిన బౌలర్లు తదితర రికార్డులపై ఓ లుక్కేద్దాం!
టాప్ 4లో ఇవే!
గత సీజన్లో రన్నరప్గా నిలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్ ఈసారి టైటిలే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగింది. అందుకు తగ్గట్లే వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోంది. ఏడు మ్యాచ్లు ఆడిన పంజాబ్ ఇప్పటిదాకా ఒక్కదాంట్లోనూ ఓడిపోకుండా జైత్రయాత్ర కొనసాగిస్తుంది. ఏడింట ఐదు విజయాలతో టేబుల్లో టాప్లో ఉంది. ఒక మ్యాచ్ రద్దైంది. ఇక డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీ సైతం దూకుడుగా ఆడుతోంది. 10 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉండగా, సన్రైజర్స్ (10 పాయింట్లు) మూడు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ నాలుగో ప్లేస్లో ఉన్నాయి.
ఇకనైనా పుంజుకుంటాయా?
ఈ లీగ్లో అత్యంత నిరాశపర్చిన జట్టు ముంబయి ఇండియన్స్. ఇప్పటిదాకా ఏడు మ్యాచ్ల్లో కేవలం రెండే విజయాలు నమోదు చేసింది. రోహిత్ శర్మ దూరం కావడం, జట్టులో నిలకడ లోపించడంతో కష్టాలు పడుతోంది. చెన్నై తొలుత పేలవంగా ఆరంభించినా ఇప్పుడిప్పుడే గాడిన పడుతోంది. దిల్లీ, గుజరాత్ పేపర్పై బలమైన జట్లుగా కనిపిస్తున్నా మైదానంలో ప్రదర్శనలో ఎక్కడో గాడి తప్పుతున్నాయి. ఇక లఖ్నవూ, కోల్కతా పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. పట్టికలో ఈ రెండు జట్లే చివరగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఇకనైనా పుంజకొని ఈ జట్లు పోటీనిస్తాయా అనేది ఆసక్తిగా మారింది!
వీళ్లు టాపర్లు!
ఐపీఎల్ అంటేనే పరుగుల వరద. ఈ సీజన్ మొదలైనప్పటి నుంచే బ్యాటర్లు పరుగుల వరద పారిస్తున్నారు. ముందునుంచి అంచనాలు ఉన్న ప్లేయర్లే టాప్లో కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పటిదాకా అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్గా అభిషేక్ శర్మ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు 8 మ్యాచ్ల్లో 54.29 యావరేజ్తో 380 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఆరెంజ్ క్యాప్ అతడి వద్దే ఉంది. ఈ లిస్ట్లో తర్వాతి స్థానాల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ (357), కేఎల్ రాహుల్ (357), క్లాసెన్ (349), విరాట్ కోహ్లీ (328) టాప్ 5లో ఉన్నారు.
ఇక బౌలింగ్ విషయానికొస్తే, ఒకట్రెండు కొత్త పేర్లు టాప్లో కనిపిస్తున్నాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బౌలర్ అన్షుల్ కంబోజ్ 14 వికెట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. అతడి తర్వాత సన్రైజర్స్ పేసర్ ఏషన్ మలింగ (14), జోఫ్రా ఆర్చర్ (13), ప్రిన్స్ యాదవ్ (13), ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ (12) టాప్లో ఉన్నారు.
అత్యధిక సెంచరీలు!
చెన్నై బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ ఈ సీజన్లో ఆడిన 7 మ్యాచ్ల్లోనే రెండు సెంచరీలు నమోదు చేశాడు. అతడి తర్వాత అభిషేక్ శర్మ, కేఎల్ రాహుల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, సాయి సుదర్శన్, తిలక్ వర్మ, క్వింటన్ డికాక్ ఒక్కో శతకాలు బాదేశారు. ఇక హాఫ్ సెంచరీల విషయానికొస్తే, పంజాబ్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (4) టాప్లో ఉన్నాడు. అతడి తర్వాత అభిశేక్, క్లాసెన్, విరాట్, ఇషాన్, గిల్, ప్రభ్సిమ్రన్, జురెల్, పడిక్కల్ తలో 3 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించారు.
ఆల్టైమ్ రికార్డులు
- దిల్లీపై పంజాబ్ 265 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఐపీఎల్లో అత్యధిక టార్గెట్ సక్సెస్ఫుల్ ఛేజింగ్ ఇదే
- పంజాబ్పై మ్యాచ్లో కేఎల్ రాహుల్ 152 పరుగులు చేశాడు. ఐపీఎల్లో భారత బ్యాటర్ బాదిన అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు ఇదే
- పంజాబ్ కింగ్స్ ఇప్పటిదాకా ఏడు మ్యాచ్లు ఆడితే ఒక్క దాంట్లోనూ ఓడిపోలేదు. ఐపీఎల్లో ఒక ఓటమి కూడా లేకుండా తొలి ఏడు మ్యాచ్లు పూర్తి చేసుకున్న జట్టుగా పంజాబ్ ఆల్టైమ్ రికార్డు కొట్టింది
