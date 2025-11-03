ప్రపంచ విజేతలపై ప్రశంసల వర్షం- రాష్ట్రపతి, మోదీ స్పెషల్ ట్వీట్

ETV Bharat / sports

భారత మహిళ జట్టుపై ప్రశంసల వర్షం- రాష్ట్రపతి టూ మైక్రోసాప్ట్​ సీఈఓ వరకు!

PM Modi On Team India : భారత్ ప్రపంచ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికాను ఓడించి సగర్వంగా కప్పును ముద్దాడంది. దీంతో ప్రపంచ కప్‌ గెలిచిన భారత మహిళాల జట్టుపై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తుంది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ టీమ్​ఇండియాకు అభినందనలు తెలిపారు. మహిళల జట్టు అసమాన ప్రతిభ, అద్వితీయ ప్రదర్శనకు తగిన ఫలితం లభించిందని మోదీ అన్నారు. ఇంకా ఎవరెవరు ఏమన్నారంటే?

మహిళల జట్టుకు రాష్ట్రపతి ప్రశంసలు
విశ్వవిజేతగా నిలిచిన భారత జట్టుకు అభినందనలు తెలిపిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము భారత అమ్మాయిలు చరిత్ర సృష్టించారని ఎక్స్‌ వేదికగా కొనియాడారు.

ప్రదర్శనకు తగిన ఫలితం- ప్రధాని
'మహిళల అసమాన ప్రతిభ, అద్వితీయ ప్రదర్శనకు తగిన ఫలితం లభించింది. ఈ గెలుపు మహిళల క్రికెట్‌ను మరింత ఉన్నతస్థాయికి తీసుకెళుతుంది. ఫైనల్‌లో గొప్ప నైపుణ్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రదర్శన చేశారు. ప్లేయర్లందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ చరిత్రాత్మక విజయం భవిష్యత్ తరాలను క్రీడలవైపు మళ్లిస్తుంది' అని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా
'టోర్నీ ఆసాంతం ఆటగాళ్లు అసాధారణ సమష్టి కృషి, పట్టుదలను ప్రదర్శించారని మెచ్చుకున్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక విజయం భవిష్యత్తు ఛాంపియన్లకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందన్నారు. భారత జట్టుకు శుభాకాంక్షలు' తెలిపిన కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా.

"ఈ విజయం లక్షలాది మంది అమ్మాయిలకు స్ఫూర్తిదాయక మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుందన్నారు. ఉమెన్‌ ఇన్‌ బ్లూ చరిత్ర సృష్టించింది"- లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ అన్నారు.

కాంగ్రెస్‌ జాతీయ అధ్యక్షుడు
'అమ్మాయిల తెగువ, పోరాటం భారత్‌కు కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాయని, వారు కేవలం ట్రోఫీని మాత్రమే పొందలేదని జాతీయ స్ఫూర్తిని రగిల్చారని ప్రశంసించారు. అమ్మాయిలు కేవలం కప్పును గెలుచుకోవడమే కాదు ప్రతి భారతీయుడి హృదయాన్ని గెలుచుకున్నారని' కాంగ్రెస్‌ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కొనియాడారు.

ప్రశంసించిన క్రికెట్​ ప్లేయర్స్

  • భారత మహిళా క్రికెట్‌ ప్రయాణంలో ఇదోక అద్భుతమైన క్షణమని క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ తెందుల్కర్‌ అన్నాడు.దేశంలోని యువతులకు ఈ విజయం ప్రేరణగా నిలుస్తుందన్నారు.
  • నిర్భయంగా, నమ్మకంతో ఆడిన ఆట ప్రతి భారతీయుడిని గర్వపడేలా చేసిందని స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లీ అన్నాడు.
  • ప్రశంసలకు వారంతా పూర్తి అర్హులు అని ఈ విజయం రాబోయే తరాలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందన్నారు. రెండు దశాబ్దాల కలను హర్మన్‌ప్రీత్‌ బృందం నిజం చేసిందని భారత మహిళ క్రికెట్‌ దిగ్గజం మిథాలీ రాజ్‌ అన్నారు.
  • చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన భారత జట్టుకు ఐసీసీ ఛైర్మన్‌ జై షా అభినందనలు తెలిపారు.
  • భారత మహిళల క్రికెట్‌ ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగుతోందన్నారు. విజేతగా నిలిచిన భారత జట్టుకు గూగుల్‌ సీఈవో సుందర్‌ పిచాయ్‌ అభినందనలు తెలిపారు.
  • హర్మన్‌ బృందం భారత మహిళ క్రికెట్‌లో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించిందని మైక్రోసాఫ్ట్‌ సత్య నాదేళ్ల కొనియాడారు.
  • మ్యాచ్‌ను ఆస్ట్రేలియాలో సిరీస్‌ ఆడుతున్న భారత పురుషుల జట్టు చాలా ఆసక్తికరంగా వీక్షించింది. కోచ్‌ గౌతమ్‌ గంభీర్, పేసర్‌ బుమ్రా, రింకు సింగ్‌ తదితరులు మ్యాచ్‌ చూస్తున్న దృశ్యాన్ని బీసీసీఐ షేర్​ చేసుకున్నారు.

నవీ ముంబయిలో నయా ఛాంపియన్​- వరల్డ్​ కప్​ విజేతగా 'భారత్'

చరిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన- తొలి బ్యాటర్​గా సూపర్ రికార్డ్!

