చెన్నై మళ్లీ ప్చ్​- లీగ్​లో హ్యాట్రిక్ ఓటమి- 43 పరుగులతో ఆర్సీబీ విక్టరీ

Published : April 6, 2026 at 6:43 AM IST

IPL 2026 CSK Vs RCB : ఐపీఎల్ 2026లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ వరుసగా మూడో ఓటమి చవిచూసింది. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ (RCB)తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సీఎస్కే 43 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయి నిరాశపరిచింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బెంగళూరు 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 250 పరుగులు చేసింది. భారీ లక్ష్య ఛేదనలో చెన్నై 19.4 ఓవర్లలో 207 రన్స్‌కు ఆలౌటైంది. సర్ఫరాజ్ ఖాన్ (50 పరుగులు), ప్రశాంత్ వీర్ (43), జెమీ ఓవర్టన్ (37 పరుగులు) మెరుపులు సరిపోలేదు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో భువనేశ్వర్ కుమార్ 3, జాకబ్ డఫీ, అభినందన్ సింగ్, కృనాల్ పాండ్య తలో 2, సుయాశ్ శర్మ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

డేవిడ్ ధనాధన్
ఈ మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీ బ్యాటర్ టమ్ డేవిడ్ బ్యాటింగే హైలైట్. అతడు 25 బంతుల్లోనే 70 పరుగులతో ఊచకోత కోశాడు. ఇందులో 3 ఫోర్లు, 8 సిక్స్​లు ఉండడం విశేషం. ముఖ్యంగా జెమ్మీ ఓవర్టన్ వేసిన 19వ ఓవర్లో 4 సిక్స్​లు, ఒక ఫోర్ సహా 30 పరుగులు వచ్చాయి. అంతకుముందు 16వ ఓవర్లో 19 రన్స్, 17వ ఓవర్లో 21 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే అతడు 21 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు.

టిమ్ డేవిడ్​తోపాటు దేవదత్ పడిక్కల్ (50 పరుగులు, 29 బంతులు), కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్ (49 పరుగులు, 19 బంతులు), ఫిల్ సాల్ట్ (46) రాణించారు. సీఎస్కే బౌలర్లలో ఓవర్టన్, అన్షుల్ కంబోజ్, తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఇక మెరుపు ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టిన డేవిడ్​కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది.

మ్యాచ్ గురించి మరిన్ని విషయాలు

  • ఈ మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లకు చెందిన 14 మంది ప్లేయర్లు కనీసం ఒక్కో సిక్స్​ బాదారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇది ఒక కొత్త రికార్డ్. గతంలో గతంలో రెండు వేర్వేరు మ్యాచ్‌లలో (దిల్లీ క్యాపిటల్​ vs ముంబయి 2024; పంజాబ్ కింగ్స్ vs కేకఆర్- 2018) 13 సిక్సర్లు నమోదయ్యాయి. తాజా మ్యాచ్​తో ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ అయ్యింది
  • ఈ మ్యాచ్​లో ఆర్సీబీ మొత్తం 19 సిక్స్​లు బాదింది. ఈ క్రమంలోనే సీఎస్కేపై అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన జట్టుగా నిలిచింది. గతంలో ఈ రికార్డ్​ కేకేఆర్ (చెన్నై, 2018), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (షార్జా, 2020) 17 సిక్సర్లు కొట్టాయి
  • ఆర్సీబీ బ్యాటర్లు టిమ్ డేవిడ్- రజత్ పాటీదార్ ఇద్దరు నాలుగో వికెట్​కు అజేయంగా 35 బంతుల్లోనే 99 పరుగులు జోడించారు. వీళ్లద్దరు 16.97 రన్​రేట్​తో పరుగులు రాబట్టడం విశేషం
  • తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 15 ఓవర్లకు ఆర్సీబీ స్కోర్ 153-3. చివరి 5 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 97 పరుగులు సాధించింది

ఐపీఎల్​లో ఆర్సీబీ సాధించిన అత్యధిక స్కోర్లు

  • 263/5 vs పుణె వారియర్స్ ఇండియా- బెంగళూరు, 2013
  • 262/7 vs సన్​రైజర్స్ బెంగళూరు- బెంగళూరు, 2024
  • 250/3 vs చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- బెంగళూరు, 2026
  • 248/3 vs గుజరాత్ లయన్స్- బెంగళూరు, 2016
  • 241/7 vs పంజాబ్ కింగ్స్- ధర్మశాల, 2024

IPLలో అత్యధిక సార్లు 200పైగా స్కోర్లు సాధించిన జట్లు

  • 37 - చెన్నై సూపర్ కింగ్స్
  • 36 - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
  • 33 - పంజాబ్ కింగ్స్
  • 32 - ముంబయి ఇండియన్స్
  • 30 - కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్

ఐపీఎల్​లో చెన్నైపై అత్యధికసార్లు వరుసగా విజయాలు సాధించిన జట్లు

  • 5 - ముంబయి ఇండియన్స్ (2018-2019)
  • 5 - పంజాబ్ కింగ్స్ (2021-2024)
  • 4 - దిల్లీ క్యాపిటల్స్ (2020-2021)
  • 4 - రాజస్థాన్ రాయల్స్ (2021-2023)
  • 4 - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (2024-2026*)

