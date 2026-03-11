ETV Bharat / sports

ఇట్స్ అఫీషియల్ : IPL 2026 తొలి మ్యాచ్​పై క్లారిటీ-​ కానీ ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇప్పుడే కాదు!

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026- తొలి మ్యాచ్​పై అధికారిక ప్రకటన- కానీ ఫుల్ షెడ్యూల్​ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిందే!

IPL 2026
IPL 2026 (SOurce : IPL 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 7:16 PM IST

1 Min Read
IPL 2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్​కు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఈ సీజన్ మార్చి 28న ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్​లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​ను ఢీ కొట్టనుంది. బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మేరకు ఐపీఎస్ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది.

అలాగే తొలి విడతగా 20 మ్యాచ్​లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్​ను ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు రిలీజ్ చేశారు. మార్చి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 12 దాకా తొలి విడత మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి. అయితే వచ్చే నెలలో పలు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉన్నాయి. అందుకే ఆయా రాష్ట్రాల ఎన్నికల తేదీలు వచ్చాక, మిగిలిన మ్యాచ్​ల షెడ్యూల్ విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొంది.

