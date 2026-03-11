ఇట్స్ అఫీషియల్ : IPL 2026 తొలి మ్యాచ్పై క్లారిటీ- కానీ ఫుల్ షెడ్యూల్ ఇప్పుడే కాదు!
Published : March 11, 2026 at 7:16 PM IST
IPL 2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్కు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఈ సీజన్ మార్చి 28న ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ను ఢీ కొట్టనుంది. బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మేరకు ఐపీఎస్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది.
అలాగే తొలి విడతగా 20 మ్యాచ్లకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు రిలీజ్ చేశారు. మార్చి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 12 దాకా తొలి విడత మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి. అయితే వచ్చే నెలలో పలు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉన్నాయి. అందుకే ఆయా రాష్ట్రాల ఎన్నికల తేదీలు వచ్చాక, మిగిలిన మ్యాచ్ల షెడ్యూల్ విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొంది.
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️
Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.
More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE