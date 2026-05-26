ఐపీఎల్ 2026: క్వాలిఫైయర్ 1కు వర్షం ముప్పు ఉందా? ఒకవేళ మ్యాచ్ రద్దయితే ఫైనల్కు వెళ్లేదెవరు?
ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసుకు సర్వం సిద్ధం- ధర్మశాలలో ఆర్సీబీ, గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య క్వాలిఫైయర్-1 పోరు
Published : May 26, 2026 at 9:56 AM IST
RCB Vs GT Qualifier 1 Playoffs : ఐపీఎల్ 2026 లీగ్ మ్యాచ్లు ముగిశాయి. ఇప్పుడు అసలైన ప్లేఆఫ్స్ సమరానికి సర్వం సిద్ధమైంది. పాయింట్ల పట్టికలో మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు మే 26న క్వాలిఫైయర్ 1 మ్యాచ్లో తలపడనున్నాయి. ధర్మశాలలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం వేదికగా రాత్రి 7:30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్పై ఇప్పుడు వర్షం ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వస్తుండటంతో అభిమానుల్లో ఒకటే టెన్షన్ మొదలైంది. ఒకవేళ వర్షం కారణంగా ఈ మ్యాచ్ గనక ఒక్క బంతి కూడా పడకుండా రద్దయితే పరిస్థితి ఏంటి, ఏ జట్టు నేరుగా ఫైనల్కు చేరుకుంటుంది అనే ఆసక్తికరమైన లెక్కలు ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
రిజర్వ్ డే లేదు!
ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్ రూల్స్ ప్రకారం క్వాలిఫైయర్-1, ఎలిమినేటర్, క్వాలిఫైయర్-2 మ్యాచ్లకు ఎలాంటి రిజర్వ్ డే కేటాయించలేదు. గత సీజన్లో లాగే ఈసారి కూడా కేవలం ఫైనల్ మ్యాచ్కు మాత్రమే రిజర్వ్ డే సదుపాయం ఉంది. దీనివల్ల క్వాలిఫైయర్-1 మ్యాచ్కు వర్షం పడితే మ్యాచ్ను మరో రోజు నిర్వహించే అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ వర్షం పడి మ్యాచ్ టై అయినా లేదా రద్దయినా ఫలితం తేల్చడానికి మొదట సూపర్ ఓవర్ నిర్వహిస్తారు. మొదటి సూపర్ ఓవర్ కూడా టై అయితే, ఫలితం వచ్చే వరకు రెండు, మూడు సూపర్ ఓవర్లు కూడా ఆడిస్తారు.
మ్యాచ్ పూర్తిగా రద్దయితే?
ఒకవేళ వర్షం చాలా తీవ్రంగా పడి కనీసం సూపర్ ఓవర్ నిర్వహించడానికి కూడా మైదానం సహకరించని పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు ఐపీఎల్ రూల్స్ ప్రకారం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. లీగ్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ల పట్టికలో ఏ జట్టు అయితే పైస్థానంలో ఉంటుందో ఆ జట్టును విజేతగా ప్రకటిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆర్సీబీ, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు రెండూ కూడా 18 పాయింట్లతో సమానంగా ఉన్నాయి. అయితే నెట్ రన్ రేట్లో బెంగళూరు (+0.783) జట్టు సేఫ్ జోన్లో ఉంది. గుజరాత్ (+0.695) చాలా తక్కువ తేడాతో 2వ స్థానంలో ఉంది. కాబట్టి మ్యాచ్ రద్దయితే నెట్ రన్ రేట్ రూల్ ప్రకారం ఆర్సీబీ నేరుగా ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది.
గుజరాత్ టైటాన్స్కు మరో అవకాశం
క్వాలిఫైయర్-1 మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దయి ఆర్సీబీ ఫైనల్కు వెళ్లినప్పటికీ గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ అవ్వదు. లీగ్ దశలో టాప్-2లో నిలవడం వల్ల గుజరాత్కు మరో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయినా లేదంటే ఫుల్ మ్యాచ్ జరిగి ఓడిపోయినా ఒకటే రూల్. గుజరాత్ జట్టుకు క్వాలిఫైయర్ 2లో ఆడే అవకాశం ఇస్తారు. అక్కడ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టుతో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫైనల్ బెర్త్ కోసం తలపడాల్సి ఉంటుంది.
ఎలిమినేటర్లో హైదరాబాద్ వర్సెస్ రాజస్థాన్
మరోవైపు పాయింట్ల పట్టికలో మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్ల మధ్య ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్కు కూడా వర్షం పడి రద్దయితే అప్పుడు పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానంలో ఉన్న హైదరాబాద్ జట్టు క్వాలిఫైయర్ 2కి చేరుకుంటుంది. హైదరాబాద్ (+0.524) నెట్ రన్ రేట్ రాజస్థాన్ (+0.189) కంటే మెరుగ్గా ఉంది.
క్వాలిఫైయర్ 2లోనూ ఇదే నెట్ రన్ రేట్ రూల్
ఇక క్వాలిఫైయర్ 1లో ఓడిపోయిన జట్టుకు, ఎలిమినేటర్లో గెలిచిన జట్టుకు మధ్య క్వాలిఫైయర్ 2 మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఈ మ్యాచ్కు కూడా వర్షం పడి రద్దయ్యే పరిస్థితి వస్తే ఇక్కడ కూడా అదే పాత రూల్ను అమలు చేస్తారు. లీగ్ స్టేజ్లో ఏ జట్టుకైతే అత్యుత్తమ నెట్ రన్రేట్, ఎక్కువ పాయింట్లు ఉంటాయో ఆ జట్టు నేరుగా ఫైనల్కు వెళ్లి ఆర్సీబీతో తలపడుతుంది. అంటే ఈ ప్లేఆఫ్స్లో ప్రతి దశలోనూ లీగ్ స్టేజ్లో సాధించిన రన్ రేట్ జట్లకు ప్లస్గా మారబోతోంది.
ధర్మశాలలో వర్షం కురిసే అవకాశాలు చాలా తక్కువ
అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ నివేదికల ప్రకారం ధర్మశాలలో మ్యాచ్ రోజున వర్షం పడే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఒకవేళ కొద్దిగా వర్షం పడినప్పటికీ మ్యాచ్ను పూర్తిగా రద్దు చేసేంత అవకాశం ఉండకపోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. కాబట్టి అభిమానులు ఎలాంటి అనవసరపు ఆందోళనలు పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. ఓవర్లను తగ్గించి అయినా సరే మ్యాచ్ను ఖచ్చితంగా పూర్తి చేసేందుకే నిర్వాహకులు మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు.
