ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన విరాట్ కోహ్లీ- తొలి మ్యాచ్​తోనే పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ రికార్డ్ బ్రేక్

ఈ మ్యాచ్​తో పలు రికార్డులు నమోదు చేసిన కింగ్- ఆసియాలోనే తొలి బ్యాటర్ క్రికెటర్​గా రికార్డ్

Virat kohli (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 12:09 AM IST

|

Updated : March 29, 2026 at 12:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Virat kohli IPL Records : ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్ 2026లో తొలి మ్యాచ్​లోనే హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. దీంతో సన్​రైజర్స్​పై ఆర్సీబీ 202 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 15.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓవరాల్​గా ఈ మ్యాచ్​లో విరాట్ 38 బంతుల్లో 69 పరుగులు బాది విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ​ఈ క్రమంలోనే ఆర్సీబీ స్టార్ పలు అరుదైన రికార్డులు సాధించాడు. అవేంటంటే?

తొలి ప్లేయర్​గా రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​తో ఐపీఎల్​లో ఛేజింగ్​లో 4 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన తొలి బ్యాటర్​గా విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు కొట్టాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్​తో ఐపీఎల్ ఛేదనలో విరాట్ ఇప్పటిదాకా 4027 పరుగులు చేశాడు. మరే ఇతర బ్యాటర్ కూడా 4 వేల పరుగుల మార్క్ అందుకోలేదు. ఈ లిస్ట్​లో డేవిడ్ వార్నర్ (3285 పరుగులు) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

IPL ఛేజింగ్​లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్లు

  • 4027 - విరాట్ కోహ్లీ*
  • 3285 - డేవిడ్ వార్నర్
  • 3238 - రోహిత్ శర్మ
  • 2843 - శిఖర్ ధావన్
  • 2832 - రాబిన్ ఉతప్ప

అత్యధిక టీ20 పరుగులు చేసిన ఆసియా ఆటగాడిగా కోహ్లీ
ఈ మ్యాచ్​లో విరాట్ మరో రేర్ ఫీట్ సాధించాడు. టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆసియా బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా విరాట్ 415 మ్యాచ్​ల్లో 13,581* బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్​ను అధిగమించాడు. షోయబ్ 557 మ్యాచ్​ల్లో 13,571 చేశాడు. కాగా, ఈ జాబితాలో వెస్టిండీస్ లెజెండరీ క్రికెటర్ క్రిక్ గేల్ 14,562 పరుగుల (463 మ్యాచ్​లు) తో టాప్​లో ఉన్నాడు.

అత్యధిక టీ20 పరుగులు బాదిన క్రికెటర్లు

  • క్రిస్ గేల్ - వెస్టిండీస్ - 463 మ్యాచ్​లు - 14,562 పరుగులు
  • కీరన్ పొలార్డ్ - వెస్టిండీస్ - 735 మ్యాచ్​లు - 14,482 పరుగులు
  • అలెక్స్ హేల్స్ - ఇంగ్లాండ్ - 528 మ్యాచ్​లు - 14,449 పరుగులు
  • డేవిడ్ వార్నర్ - ఆస్ట్రేలియా - 433 మ్యాచ్​లు - 14,063 పరుగులు
  • జోస్ బట్లర్ - ఇంగ్లాండ్ - 493 మ్యాచ్​లు - 13,845 పరుగులు
  • విరాట్ కోహ్లీ - భారత్ - 415* మ్యాచ్​లు - 13,581* పరుగులు
  • షోయబ్ మాలిక్ - పాకిస్తాన్ - 557 మ్యాచ్​లు - 13,571 పరుగులు
  • జేమ్స్ విన్స్ - ఇంగ్లాండ్ - 470 మ్యాచ్​లు - 13,102 పరుగులు
  • క్వింటన్ డి కాక్ - దక్షిణాఫ్రికా - 439 మ్యాచ్​లు - 12,322 పరుగులు
  • రోహిత్ శర్మ - భారత్ - 463 మ్యాచ్​లు - 12,248 పరుగులు

అలాగే గత సీజన్​లోనూ విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్​లో తాను ఆడిన తొలి మ్యాచ్​లోనే 50+ స్కోర్ చేశాడు. 2025లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో ఆడిన ఆ మ్యాచ్​లో విరాట్ 36 బంతుల్లోనే 59 పరుగులు చేసి నాటౌట్​గా నిలిచాడు. ఇక తాజా మ్యాచ్​లోనూ విరాట్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. ఈ మ్యాచ్​లో 33 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఇక 38 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

ఇది విరాట్​కు 64వ ఐపీఎల్​ హాఫ్ సెంచరీ. ఈ టోర్నీలో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన బ్యాటర్​గా విరాట్ ఇప్పటికే టాప్​లో ఉండగా, ఆ రికార్డ్​ను మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ఐపీఎల్​లో 268 మ్యాచ్​ల్లో విరాట్ 64 అర్ధ శతకాలు చేశాడు. ఈ లిస్ట్​లో డేవిడ్ వార్నర్ (62) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

'గిన్నిస్' పేజ్​లో విరాట్ రికార్డ్స్- IPL ప్రారంభానికి ముందే 'కింగ్' సూపర్ ఫీట్

ఆర్సీబీ శుభారంభం- రాణించిన విరాట్, పడిక్కల్

TAGGED:

VIRAT KOHLI IPL RECORDS
MOST RUNS IN IPL CHASING
VIRAT KOHLI VS SHOAIB MALIK RECORDS
MOST HALF CENTURIES IPL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.