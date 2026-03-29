చరిత్ర సృష్టించిన విరాట్ కోహ్లీ- తొలి మ్యాచ్తోనే పాకిస్థాన్ ప్లేయర్ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ మ్యాచ్తో పలు రికార్డులు నమోదు చేసిన కింగ్- ఆసియాలోనే తొలి బ్యాటర్ క్రికెటర్గా రికార్డ్
Published : March 29, 2026 at 12:09 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 12:24 AM IST
Virat kohli IPL Records : ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్ 2026లో తొలి మ్యాచ్లోనే హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. దీంతో సన్రైజర్స్పై ఆర్సీబీ 202 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 15.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఓవరాల్గా ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ 38 బంతుల్లో 69 పరుగులు బాది విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆర్సీబీ స్టార్ పలు అరుదైన రికార్డులు సాధించాడు. అవేంటంటే?
తొలి ప్లేయర్గా రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్తో ఐపీఎల్లో ఛేజింగ్లో 4 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన తొలి బ్యాటర్గా విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు కొట్టాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్తో ఐపీఎల్ ఛేదనలో విరాట్ ఇప్పటిదాకా 4027 పరుగులు చేశాడు. మరే ఇతర బ్యాటర్ కూడా 4 వేల పరుగుల మార్క్ అందుకోలేదు. ఈ లిస్ట్లో డేవిడ్ వార్నర్ (3285 పరుగులు) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
IPL ఛేజింగ్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్లు
- 4027 - విరాట్ కోహ్లీ*
- 3285 - డేవిడ్ వార్నర్
- 3238 - రోహిత్ శర్మ
- 2843 - శిఖర్ ధావన్
- 2832 - రాబిన్ ఉతప్ప
అత్యధిక టీ20 పరుగులు చేసిన ఆసియా ఆటగాడిగా కోహ్లీ
ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ మరో రేర్ ఫీట్ సాధించాడు. టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆసియా బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా విరాట్ 415 మ్యాచ్ల్లో 13,581* బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్ను అధిగమించాడు. షోయబ్ 557 మ్యాచ్ల్లో 13,571 చేశాడు. కాగా, ఈ జాబితాలో వెస్టిండీస్ లెజెండరీ క్రికెటర్ క్రిక్ గేల్ 14,562 పరుగుల (463 మ్యాచ్లు) తో టాప్లో ఉన్నాడు.
Fifty up for the King! 👑💥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 28, 2026
And with that, Kohli becomes the first batter to score 7 50+ scores against SRH in TATA IPL!#TATAIPL 2026 | #RCBvSRH | LIVE NOW 👉 https://t.co/LWOEeT2vNG pic.twitter.com/WG0qig7kXJ
అత్యధిక టీ20 పరుగులు బాదిన క్రికెటర్లు
- క్రిస్ గేల్ - వెస్టిండీస్ - 463 మ్యాచ్లు - 14,562 పరుగులు
- కీరన్ పొలార్డ్ - వెస్టిండీస్ - 735 మ్యాచ్లు - 14,482 పరుగులు
- అలెక్స్ హేల్స్ - ఇంగ్లాండ్ - 528 మ్యాచ్లు - 14,449 పరుగులు
- డేవిడ్ వార్నర్ - ఆస్ట్రేలియా - 433 మ్యాచ్లు - 14,063 పరుగులు
- జోస్ బట్లర్ - ఇంగ్లాండ్ - 493 మ్యాచ్లు - 13,845 పరుగులు
- విరాట్ కోహ్లీ - భారత్ - 415* మ్యాచ్లు - 13,581* పరుగులు
- షోయబ్ మాలిక్ - పాకిస్తాన్ - 557 మ్యాచ్లు - 13,571 పరుగులు
- జేమ్స్ విన్స్ - ఇంగ్లాండ్ - 470 మ్యాచ్లు - 13,102 పరుగులు
- క్వింటన్ డి కాక్ - దక్షిణాఫ్రికా - 439 మ్యాచ్లు - 12,322 పరుగులు
- రోహిత్ శర్మ - భారత్ - 463 మ్యాచ్లు - 12,248 పరుగులు
అలాగే గత సీజన్లోనూ విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్లో తాను ఆడిన తొలి మ్యాచ్లోనే 50+ స్కోర్ చేశాడు. 2025లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో ఆడిన ఆ మ్యాచ్లో విరాట్ 36 బంతుల్లోనే 59 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఇక తాజా మ్యాచ్లోనూ విరాట్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. ఈ మ్యాచ్లో 33 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఇక 38 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ఇది విరాట్కు 64వ ఐపీఎల్ హాఫ్ సెంచరీ. ఈ టోర్నీలో అత్యధిక హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన బ్యాటర్గా విరాట్ ఇప్పటికే టాప్లో ఉండగా, ఆ రికార్డ్ను మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ఐపీఎల్లో 268 మ్యాచ్ల్లో విరాట్ 64 అర్ధ శతకాలు చేశాడు. ఈ లిస్ట్లో డేవిడ్ వార్నర్ (62) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
