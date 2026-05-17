ప్లేఆఫ్స్‌కు దూసుకెళ్లిన RCB- వరుసగా ఆరో మ్యాచ్‌లో ఓడిన పంజాబ్‌

పంజాబ్‌పై 23 పరుగుల తేడాతో బెంగళూరు విజయం- వరసగా ఆరో మ్యాచ్‌లో ఓడిపోయిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌- ఆరో ఓటమితో ప్లే ఆఫ్‌ అవకాశాలు సంక్లిష్టం చేసుకున్న పంజాబ్‌

Published : May 17, 2026 at 7:31 PM IST

IPL RCB vs PBKS : ఐపీఎల్‌ 2026లో ఆర్సీబీ ప్లేఆఫ్స్‌కు దూసుకెళ్లింది. పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ ఘన విజయం సాధించింది. 223 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన పంజాబ్‌, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 199 పరుగులు చేసింది. శశాంక్‌ సింగ్‌ 56, స్టాయినిస్‌ 37, కనోలి 37, సూర్యాంశ్‌ 35 రన్స్‌ చేశారు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో భువనేశ్వర్‌ 2, సలామ్‌ దార్‌ 3 వికెట్లు పడగొట్టారు. హేజిల్‌వుడ్‌, సుయాశ్‌ శర్మ, రొమారియో షెఫర్డ్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. పంజాబ్‌కు ఇది వరుసగా ఆరో ఓటమి.

