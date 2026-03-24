'నెం.11 జెర్సీతో ప్రాక్టీస్- స్టేడియంలో 11 సీట్లు రిజర్వ్'- ఫ్యాన్స్​కు RCB నివాళి

ఐపీఎల్ 2026 - RCB కీలక నిర్ణయం- గతేడాది తొక్కిసలాటలో మృతి చెందిన అభిమానులకు నివాళి

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 2:08 PM IST

RCB Tribute To Stampede Victims : గతేడాది ఆర్సీబీ విజయోత్సవ సంబరాల్లో భాగంగా మృతి చెందిన 11 మంది అభిమానులకు జట్టు మేనేజ్​మెంట్ ఘనంగా నివాళులు అర్పించనుంది. అభిమానుల జ్ఞాపకార్థంగాను కొత్త సీజన్​లో తమ ఆటగాళ్లంతా నెం.11 జెర్సీ ధరించి ప్రాక్టీస్ సెషన్​లో పాల్గొంటారని ఆర్సీబీ సీఈవో రాజేశ్ మేనన్ తెలిపారు. అలాగే చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ మ్యాచ్​లకు శాశ్వతంగా 11 సీట్లు రిజర్వ్ చేసి ఉంచనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు మేనేజ్​మెంట్ నిర్ణయాన్ని రాజేశ్ మేనన్ ప్రెస్​మీట్​లో వెల్లడించారు.

కాగా, 2025లో ఆర్సీబీ ఐపీఎల్​ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. తొలిసారి టైటిల్ అందుకోవడంతో సొంత మైదానం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో విజయోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా చేయాలని ఫ్రాంచైజీ నిర్ణయించింది. అయితే ఈ సెలబ్రేషన్స్​లో పాల్గొనేందుకు భారీగా అభిమానులు చిన్నస్వామి స్టేడియానికి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అక్కడ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందగా, పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఈ దుర్ఘటన ఆర్సీబీకి తీవ్ర వేదనను మిగిల్చింది.

ఈ కొత్త సీజన్​ ఆర్సీబీ - సన్​రైజర్స్ మ్యాచ్​తో ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 27న చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ సీజన్​లో ఆర్సీబీ డిఫెండింగ్​ ఛాంపియన్​గా బరిలో దిగనుంది. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సహా కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్, పలువురు క్రికెటర్లు ఇప్పటికే ఆర్సీబీ క్యాంపులో చేరి, నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు.

