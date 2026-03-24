ఐపీఎల్ 2026 - RCB కీలక నిర్ణయం- గతేడాది తొక్కిసలాటలో మృతి చెందిన అభిమానులకు నివాళి
Published : March 24, 2026 at 2:08 PM IST
RCB Tribute To Stampede Victims : గతేడాది ఆర్సీబీ విజయోత్సవ సంబరాల్లో భాగంగా మృతి చెందిన 11 మంది అభిమానులకు జట్టు మేనేజ్మెంట్ ఘనంగా నివాళులు అర్పించనుంది. అభిమానుల జ్ఞాపకార్థంగాను కొత్త సీజన్లో తమ ఆటగాళ్లంతా నెం.11 జెర్సీ ధరించి ప్రాక్టీస్ సెషన్లో పాల్గొంటారని ఆర్సీబీ సీఈవో రాజేశ్ మేనన్ తెలిపారు. అలాగే చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ మ్యాచ్లకు శాశ్వతంగా 11 సీట్లు రిజర్వ్ చేసి ఉంచనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయాన్ని రాజేశ్ మేనన్ ప్రెస్మీట్లో వెల్లడించారు.
కాగా, 2025లో ఆర్సీబీ ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. తొలిసారి టైటిల్ అందుకోవడంతో సొంత మైదానం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో విజయోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా చేయాలని ఫ్రాంచైజీ నిర్ణయించింది. అయితే ఈ సెలబ్రేషన్స్లో పాల్గొనేందుకు భారీగా అభిమానులు చిన్నస్వామి స్టేడియానికి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అక్కడ తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మృతి చెందగా, పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఈ దుర్ఘటన ఆర్సీబీకి తీవ్ర వేదనను మిగిల్చింది.
VIDEO | IPL 2026: RCB to honour stampede victims. Players to train with No. 11 jersey, franchise looking to reserve 11 seats permanently, says CEO Rajesh Menon.#IPL2026 #RCB— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2026
ఈ కొత్త సీజన్ ఆర్సీబీ - సన్రైజర్స్ మ్యాచ్తో ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 27న చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ సీజన్లో ఆర్సీబీ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలో దిగనుంది. స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సహా కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్, పలువురు క్రికెటర్లు ఇప్పటికే ఆర్సీబీ క్యాంపులో చేరి, నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు.