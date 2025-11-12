RCB ఫ్యాన్స్కు భారీ షాక్- ఇకపై చిన్నస్వామిలో మ్యాచ్లు లేనట్లే!
ఐపీఎల్ 2026 : ఆర్సీబీ హోం గ్రౌండ్ మ్యాచ్లు ఆ స్టేడియానికి షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్స్!
Published : November 12, 2025 at 4:01 PM IST
RCB IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ఐదు నెలల సమయం ఉన్నా, రోజుకో కొత్త వార్త బయటకు వస్తోంది. ఇన్ని రోజులు ఆటగాళ్ల రిటెన్షన్, ట్రేడింగ్ గురించి వార్తలు రాగా తాజాగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు హోం గ్రౌండ్ మ్యాచ్లకు సంబంధించి ఓ ప్రచారం జరుగుతోంది. వచ్చే సీజన్లో ఆర్సీబీ తమ హోం గ్రౌండ్ మ్యాచ్లను బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆడడానికి అనుమతి లభించకపోవచ్చని సమాచారం.
అదే కారణం!
ఆర్సీబీ విజయోత్సవాల సందర్భంగా, 2025 జూన్ 04న బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో 10 మంది మృతి చెందారు. దీంతో స్టేడియం సామర్థ్యం, ప్రేక్షకుల భద్రతపై అనేక అనమానాలు తలెత్తాయి. అప్పట్నుంచి చిన్నస్వామిలో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఒక్కటి కూడా నిర్వహించలేదు. అంతేకాకుండా వచ్చే ఏడాది భారత్, శ్రీలంక సంయుక్త వేదికలుగా జరగనున్న టీ20 వరల్డ్కప్లోనూ చిన్నస్వామి స్టేడియాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు.
What a ride it was while it lasted thank you for all the memories, Chinnaswamy ❤️ pic.twitter.com/wh2Wlx6JxO— Kevin (@imkevin149) November 12, 2025
దీంతో ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు కూడా వచ్చే సీజన్కు చిన్నస్వామిలో మ్యాచ్లు నిర్వహించేందుకు అనుమతి నిరాకరించారని తెలుస్తోంది. ఐపీఎల్ అనగానే ప్రతీ మ్యాచ్కూ స్టేడియం హౌస్ఫుల్ అవుతుంది. అందుకే ప్రేక్షకుల భద్రతా దృష్యా నిర్వాహకులు ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందట. దీంతో ఆర్సీబీ తమ హోం గ్రౌండ్ మ్యాచ్లను వేరే స్టేడియానికి షిఫ్ట్ చేయాలని చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మ్యాచ్లన్నీ అక్కడికే!
వచ్చే సీజన్లో ఆర్సీబీ హోం గ్రౌండ్ మ్యాచ్లన్నీ పుణె స్టేడియంలో ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఈ మేరకు ఎమ్సీఏ సెక్రటరీ కమలేశ్ పిసల్ దీనిపై స్పష్టతనిచ్చారు. అయితే డిసెంబర్లో జరగనున్న మినీ వేలం తర్వాతే దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన మీడియాతో తెలిపారు.
MCA Stadium in Pune in talks with RCB to host its home matches in IPL 2026. (The Indian Express). pic.twitter.com/iZFOMS7unc— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 12, 2025
'ఈ విషయం ప్రస్తుతానికి చర్చల దశలోనే ఉంది, ఇంకా కన్ఫార్మ్ కాలేదు. గత సీజన్లో తొక్కిసలాట కారణంగా కర్ణాటకలో ఆర్సీబీకి అనుమతి నిరాకరించే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే వాళ్లు ఒక స్టేడియం కోసం వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పుణె స్టేడియంలో హోం గ్రౌండ్ మ్యాచ్లు నిర్వహించుకునేలా మేం వాళ్లకు ఈ ఆఫర్ ఇచ్చాము. వాళ్లు ఇతర స్టేడియాలను కూడా చూస్తున్నారు. ఇంకా ఏదీ ఫైనలైజ్ కాలేదు. దీనిపై మినీ వేలం ముగిసిన తర్వాతే స్పష్టత వస్తుంది. అయితే అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే, పుణె స్టేడియం ఆర్సీబీ హోం మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం దాదాపు ఖాయమవుతుంది' అని పిసల్ మీడియాకు వెల్లడించారు.
It's 11:11 on 11/11, start manifesting! 🧿 pic.twitter.com/vfJi2c79ez— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 11, 2025
ఫ్యాన్స్కు నిరాశే!
ఇది ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ను నిరాశ పర్చే వార్త. ఐపీఎల్లో అత్యంత ఎక్కువ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న జట్లలో ఆర్సీబీ ఒకటి. అక్కడి ఫ్యాన్స్ అంతా ఆర్సీబీ హోం మ్యాచ్లకు వేల సంఖ్యలో చిన్నస్వామి స్టేడియానికి వచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. ఒకరకంగా ఆర్సీబీకీ కూడా సొంత అభిమానులే బలం. కానీ ఇప్పుడు పుణెకు మ్యాచ్లు షిఫ్ట్ అయితే మాత్రం కర్ణాటకలో ఉన్న లోకల్ అభిమానులు మాత్రం నిరాశ చెందడం పక్కా!
🚨 Pune Proposes Hosting RCB Home Matches Amid M Chinnaswamy Stadium Suspension pic.twitter.com/YXrTTi45yv— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) November 12, 2025
IPLకు విరాట్ రిటైర్మెంట్- అందుకే RCB కాంట్రాక్ట్ రెన్యువల్ చేయలేదా- అసలు ఏం జరుగుతోందంటే?
'ఆ రోజు జీవితంలో మరచిపోలేని బాధను మిగిల్చింది'- విరాట్ కోహ్లీ ఎమోషనల్ పోస్ట్