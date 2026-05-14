టాప్​లో ఉన్నా కన్ఫర్మ్ కాని బెర్త్- అలా జరిగితే ఆర్సీబీ ఇంటికే- ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో ఈ ట్విస్ట్ గమనించారా?

టేబుల్ టాప్‌లో ఉన్నా ఆర్సీబీ ప్లే ఆఫ్స్ బెర్త్ ఖాయం కాలేదు- చివరి రెండు మ్యాచుల్లో ఓడిపోతే ఎలిమినేషనే- గుజరాత్ టైటాన్స్‌కు అవకాశాలెక్కువ- ఇవే లెక్కలు

RCB Playoff Qualification (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 9:07 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 9:24 PM IST

RCB Playoff Chances IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్ పాయింట్ల పట్టికలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్రస్తుతం అగ్రస్థానంలో ఉంది. కేకేఆర్‌పై సాధించిన అద్భుత విజయంతో 16 పాయింట్లకు చేరుకున్న ఆర్సీబీ, ప్లే ఆఫ్స్‌కు దాదాపు చేరుకుంది అని అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీతో ఫామ్‌లోకి రావడం జట్టుకు కొండంత బలాన్ని ఇస్తోంది. అయితే పైకి అంతా సాఫీగా కనిపిస్తున్నా, తెర వెనుక సమీకరణాలు మాత్రం ఆర్సీబీని ఇంకా టెన్షన్ పెడుతూనే ఉన్నాయి. టేబుల్‌లో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నా కూడా బెంగళూరు ప్లే ఆఫ్స్ బెర్త్ ఇంకా అధికారికంగా ఖాయం కాలేదు. ఒక్క చిన్న పొరపాటు జరిగినా లేదా ఇతర జట్ల ఫలితాలు తారుమారైనా ఆర్సీబీ టాప్ 4 నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అసలు ఆ లెక్కలు ఏంటి? ఆర్సీబీ ఇంకా సేఫ్ జోన్‌లో ఎందుకు లేదు అన్న ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!

రెండే మ్యాచులు- అవే గండం!
ఆర్సీబీకి లీగ్ స్టేజ్‌లో ఇంకా రెండు కీలకమైన మ్యాచ్​లు మిగిలి ఉన్నాయి. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, పంజాబ్ కింగ్స్‌ జట్లతో ఆర్సీబీ ఆడనుంది. ఈ రెండు మ్యాచుల్లో ఒక్కటి గెలిచినా ఆర్సీబీ 18 పాయింట్లతో ప్లేఆఫ్స్​కు చేరుకుంటుంది. అయితే ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తూ బెంగళూరు ఈ రెండు మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోతే మాత్రం పరిస్థితి చాలా దారుణంగా మారుతుంది. 16 పాయింట్ల వద్దే ఆగిపోతే, కింద ఉన్న జట్లు పుంజుకుని ఆర్సీబీని వెనక్కి నెట్టేసే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే ప్రస్తుతం టేబుల్ టాప్‌లో ఉన్నా, ఆర్సీబీ ప్లే ఆఫ్స్ బెర్త్ ఇంకా సేఫ్ కాదు అనే చెప్పాలి.

పంజాబ్, హైదరాబాద్ జట్ల నుంచి ముప్పు
ఆర్సీబీ తదుపరి పంజాబ్, సన్​రైజర్స్​తోనే ఆడాల్సిన మ్యాచ్​లు ఉండడంతో ఆ జట్టుకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే? ఈ సన్​రైజర్స్, పంజాబ్ కూడా ప్లేఆఫ్స్ రేసులోనే ఉన్నాయి. ముందడుగు వేయాలంటే ఆ జట్లు కూడా తదుపరి మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గాల్సి ఉంది. అందుకే పంజాబ్, సన్​రైజర్స్ కూడా తదుపరి మ్యాచ్​ల్లో గట్టి పోటీ ఇస్తాయనడంలో సందేహం లేదు. ఈ రెండు జట్లు కూడా తమ మిగిలిన మ్యాచుల్లో గెలిస్తే 18 పాయింట్ల మార్కును దాటేస్తాయి. అప్పుడు ఆర్సీబీకి ప్లే ఆఫ్స్ రేసు మరింత కష్టంగా మారుతుంది. అందుకే ఆర్సీబీ తన భవిష్యత్తును తానే నిర్ణయించుకోవాలి అంటే ఇతరుల ఫలితాలపై ఆధారపడకుండా, తన సొంత మ్యాచుల లోనే పాయింట్లు సాధించాలి. విరాట్ కోహ్లీ ఫామ్‌లో ఉండటం బెంగళూరుకి ఈ విషయంలో పెద్ద రిలీఫ్ అని చెప్పవచ్చు.

నెట్ రన్ రేట్ తలనొప్పి- టై అయితే పరిస్థితి ఏంటి?
ఒకవేళ ఆర్సీబీ తన తదుపరి మ్యాచ్​ల్లో ఒకటి గెలిచి 18 పాయింట్ల వద్ద నిలిచినా కూడా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే గుజరాత్ టైటాన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు కూడా 18 పాయింట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు అందరూ సమానమైన పాయింట్లతో ఉంటే, నిర్ణయం నెట్ రన్ రేట్ (NRR) ఆధారంగా జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఆర్సీబీ రన్ రేట్ మెరుగ్గానే ఉన్నా, చివరి మ్యాచుల్లో భారీ ఓటములు ఎదురైతే అది తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. నెట్ రన్ రేట్‌లో స్వల్ప తేడాతో ప్లే ఆఫ్స్ బెర్త్ కోల్పోతే ఆ బాధ వర్ణనాతీతం.

పర్సంటేజ్ లెక్కలు- గుజరాత్‌కే ఎక్కువ ఛాన్స్
ప్లే ఆఫ్స్‌కు వెళ్లే అవకాశాల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ అందరికంటే ముందుంది. శుభ్ మన్ గిల్ సారథ్యంలోని గుజరాత్‌కు 94.8 శాతం అవకాశాలు ఉండగా, ఆర్సీబీ 92.6 శాతంతో రెండో స్థానంలో ఉంది. అంటే ఆర్సీబీ కంటే గుజరాత్‌కే క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు లెక్క. సన్ రైజర్స్‌కు 64.7 శాతం, పంజాబ్ కింగ్స్‌కు 62.8 శాతం ఛాన్సులు ఉన్నాయి. ఈ గణాంకాలను బట్టి చూస్తే టాప్ 4 కోసం పోటీ ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆర్సీబీ పైచేయి నిలుపుకోవాలి అంటే తదుపరి మ్యాచ్‌లో ఖచ్చితంగా గెలవాల్సిందే.

చెన్నై, రాజస్థాన్‌ల నుంచి గట్టి పోటీ
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కి 41.7 శాతం, రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కి 40.6 శాతం ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు జట్లు కూడా అనుభవం ఉన్న టీమ్స్ కాబట్టి, చివరి నిమిషంలో పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఆర్సీబీ వరుసగా ఓడిపోతే, ఈ రెండు జట్లు పాయింట్ల పట్టికలో బెంగళూరును కిందికి నెట్టేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకే పాయింట్ల పట్టికలో ప్రస్తుతం ఉన్న అగ్రస్థానం తాత్కాలికమే. ప్రతి రన్, ప్రతి వికెట్ కూడా ప్లే ఆఫ్స్ బెర్త్‌ను నిర్ణయించడంలో కీలకం కానున్నాయి.

కేకేఆర్‌కి ఇంకా ఆశలు ఉన్నాయా?
మరోవైపు ఆర్సీబీ చేతిలో ఓడిపోయిన కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్‌కి కూడా ఇంకా చిన్నపాటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కేకేఆర్ తన మిగిలిన 3 మ్యాచుల్లో కచ్చితంగా గెలవాల్సి ఉంటుంది. అలా జరిగితే వారు 15 పాయింట్లకు చేరుకుంటారు. అయితే ఇది కేవలం గెలవడంతోనే సరిపోదు, ఇతర జట్ల ఫలితాలు కూడా వారికి అనుకూలంగా రావాలి. కేకేఆర్ ప్లే ఆఫ్స్‌కు వెళ్లడం కష్టమే అయినా, ఇతర జట్ల సమీకరణాలను మార్చడంలో ఆ టీమ్ కీలక పాత్ర పోషించవచ్చు.

అంటే టోర్నీ నుంచి తప్పుకునే ముందు ఇతర జట్ల ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలను కేకేఆర్ దెబ్బ తీయవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఆర్సీబీ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేకపోయినా, అప్రమత్తంగా ఉండటం మాత్రం అవసరం. మే 8న జరిగే సన్ రైజర్స్ మ్యాచ్ లేదా ఆ తర్వాత జరిగే పంజాబ్ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తే ఆర్‌సీబీ 18 పాయింట్లతో సేఫ్ జోన్‌లోకి వెళ్తుంది.

Last Updated : May 14, 2026 at 9:24 PM IST

