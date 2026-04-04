ETV Bharat / sports

'RCBలో ఐదుగురు ఫారిన్ ప్లేయర్లు'- ట్రోల్స్​కు విరాట్ రిప్లై ఇదే!

విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్ 2026- ఐదుగురు ప్లేయర్లతో ఆడుతున్న ఆర్సీబీ!- ఈ విషయాన్ని కోహ్లీని అడిగేసిన ఆర్సీబీ కమెడియన్ నాగ్స్​- లండన్​లో ఉండడమే కారణమా?

Mr Nags - VK
Mr Nags - VK (Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Virat Kohli IPL 2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​లో ఏ జట్టైనా అత్యధికంగా నలుగురు ఓవర్సీస్ (ఫారిన్) ప్లేయర్లతోనే బరిలోకి దిగాలి. అంతకంటే ఒక్క ప్లేయర్​ను కూడా మ్యాచ్​లో ఆడేందుకు అనుమతించరు. ఐపీఎల్​లో ఫారిన్ ప్లేయర్ల విషయంలో ఉన్న నిబంధన ఇది. ఈ రూల్ తొలి సీజన్​ నుంచే కొనసాగుతూ వస్తోంది. అయితే ప్రస్తుత సీజన్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు మాత్రం ఐదుగురు ఓవర్సీస్ ప్లేయర్లతో ఆడుతోందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. దీనిపై బెంగళూరు కమెడియన్ మిస్టర్ నాగ్స్, స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీని వివరణ అడిగాడు. అసలు ఆర్సీబీ ఐదుగురు ఫారిన్ ప్లేయర్లతో ఎలా ఆడుతుంది? దీని గురించి నాగ్స్, విరాట్​ను ఎందుకు అడిగాడో తెలుసా?

కొంతకాలంగా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ టీమ్ఇండియాకు మ్యాచ్​లు లేని సమయంలో లండన్​కు వెళ్లిపోతున్నాడు. అతడు కుటుంబంతో కలిసి అక్కడే ఉంటున్నాడు. భార్య అనుష్క శర్మ, పిల్లలతో కలిసి విరాట్ లండన్ వీధుల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న వీడియోలు సైతం అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వస్తుంటాయి. దీంతో విరాట్ ఎక్కువగా సమయం లండన్​లోనే గడుపుతుండడంతో అతడు ఓవర్సీస్ ప్లేయర్ ఆయిపోయాడంటూ ఫ్యాన్స్ ఫన్నీగా మీమ్స్​ చేస్తున్నారు. అందుకే ఆర్సీబీ ఐదుగురు ఓవర్సీస్ ప్లేయర్లతో బరిలోకి దిగుతుందంటూ సెటైర్లు పేలుస్తున్నారు. దీని గురించే ఆర్సీబీ ఇన్​సైడర్​ షో లో విరాట్​ను నాగ్స్ అడిగాడు.

'ఆర్సీబీ టీమ్ ఐదుగురు ప్లేయర్లతో ఆడుతుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. వాళ్లు అలా ఎందుకు అంటున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు. వాళ్లు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు?' అని నాగ్స్ అడగ్గా, విరాట్ ఒక్కసారిగా నవ్వేశాడు. 'నాకు కూడా తెలియదు. అయినా ఈ ప్రశ్న నన్ను ఎందుకు అడుతున్నావ్? అది ఫారిన్ ప్లేయర్లను అడుగు. నేను ఫారిన్ ప్లేయర్​ కాదు. నువ్వే చెప్పు నేను ఓవర్సీస్ ప్లేయర్​నా?' అని రివర్స్​లో నాగ్స్​ను విరాట్ అడిగాడు. దీనికి 'కచ్చితంగా కాదు' అని అతడు రిప్లై ఇచ్చాడు. ఈ వీడియోను ఆర్సీబీ తమ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. దీనికి ఫన్నీ కామెంట్లు వస్తున్నాయి.

అవన్నీ ఫేక్
ఫ్యామిలీతో లండన్​లోనే ఉంటున్న కారణంగా ఐపీఎల్​లోనూ ఆర్సీబీ మ్యాచ్​ల మధ్య ఎక్కువగా గ్యాప్ వస్తే తనను అక్కడికే పంపించాలని ఫ్రాంచైజీని విరాట్ కోరినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇందుకోసం స్పెషల్ ఫ్లైట్​ ఏర్పాటు చేయాలని విరాట్ అడిగితే, ఫ్రాంచైజీ కూడా ఓకే చెప్పిందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే అవన్నీ ఫేక్ అని విరాట్ కొట్టిపారేశాడు. అలాంటిదేమీ లేదని అన్నాడు.

​మిస్టర్ నాగ్స్ ఎవరంటే?
మిస్టర్ నాగ్ బెంగళురుకు చెందిన​ ఒక కమెడియన్. అతని అసలు పేరు​ డానిష్ సెయిట్ అలియాస్​ డానీ. ఎదుటివారిని నొప్పించకుండా నవ్వించడం నాగ్స్​ స్పెషాలిటీ. అతడు కొన్నేళ్లుగా ఐపీఎల్​లో అర్సీబీకో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. ప్రతీ సీజన్​లో ఆర్సీబీ ప్లేయర్లతో ముఖ్యంగా విరాట్​ కోహ్లీతో ఇలాంటి ఫన్నీ చిట్ చాట్ నిర్వహిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరి మధ్య మంచి బాండింగ్ ఏర్పడింది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ట్రోల్స్, మీమ్స్​ను ధైర్యంగా విరాట్​ను అడిగేస్తాడు. అందుకే ఇలాంటి ప్రశ్నలు విరాట్​ను అడగాలంటే నాగ్స్​కే సాధ్యమంటూ నెటిజన్లు కమెంట్లు చేస్తున్నారు.

TAGGED:

MR NAGS VK
VIRAT KOHLI IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.