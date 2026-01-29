8 వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ ఘన విజయం- రెండోసారి ఫైనల్స్లోకి ఎంట్రీ
డబ్ల్యూపీఎల్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన ఆర్సీబీ- యూపీ వారియర్స్పై 8 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం- 2024లో ఫైనల్కు వెళ్లి విజేతగా నిలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్
RCB Vs UP 2026 (rcb twitter)
Published : January 29, 2026 at 10:47 PM IST
RCB Vs UP 2026 : డబ్ల్యూపీఎల్లో భాగంగా యూపీ వారియర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు(ఆర్సీబీ) ఘన విజయం సాధించింది. 144 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన బెంగళూరు 13.1 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించింది. గ్రేస్ హారిస్ 75, స్మృతి మంధాన 54*, జార్జియా వాల్ 16 రన్స్ చేశారు. యూపీ బౌలర్లలో శిఖా పాండే, ఆశా శోభన చెరో వికెట్ పడగొట్టారు. 12 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఆర్సీబీకి ఈ విజయంతో ఫైనల్కు వెళ్లేందుకు మార్గం సుగమమైంది.