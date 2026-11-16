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చరిత్ర సృష్టించిన రజత్ పాటిదార్- టోర్నీ హిస్టరీలో ఏకైక బ్యాటర్​గా రికార్డ్

Rajat Patidar SMAT : సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నమెంట్​లో ఆడుతున్న రజత్ పాటిదార్ 48 బంతుల్లో 138 పరుగులతో విధ్వంసం సృష్టించాడు. దీంతో ఓ రికార్డు నెలకొల్పాడు.

Rajat Record
రజత్ పాటిదార్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2026 at 6:13 PM IST

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టీమ్ఇండియా బ్యాటర్, ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నమెంట్‌లో అడుతున్న అతడు తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. అసోంతో సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్​లో పాటిదార్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన పాటిదార్ 41 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదేశాడు. దీంతో అతడి జట్టు మధ్యప్రదేశ్ 20 ఓవర్లలో 250 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. ఈ క్రమంలో పాటిదార్ రికార్డు కొట్టాడు. అదేటంటే?

అసాధారణ బ్యాటింగ్
అసోంతో మ్యాచ్‌లో పాటిదార్ దూకుడైన బ్యాటింగ్​తో కొత్త రికార్డ్ నెలకొల్పాడు. ఈ మ్యాచ్​లో అతడు కేవలం 25 బంతుల్లోనే అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కూడా అదే జోరు కొనసాగించిన పాటిదార్, 41 బంతుల్లో సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. దీంతో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నమెంట్​లో సెంచరీ బాదిన మధ్యప్రదేశ్ తొలి క్రికెటర్​గా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ టోర్నమెంట్​లో మధ్యప్రదేశ్ జట్టు నుంచి ఏ బ్యాటర్ కూడా శతకం నమోదు చేయలేదు. ఆ ఘనత 33ఏళ్ల పాటిదార్ సాధించాడు. ఓవరాల్​గా ఈ మ్యాచ్​లో అతడు 48 బంతుల్లో అజేయంగా 135 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో ఏకంగా 13 సిక్సర్లు ఉండడం విశేషం. 8 ఫోర్లు ఉన్నాయి. స్ట్రైక్ రేటు 281.25గా నమోదైంది.

అప్పుడు తృటిలో చేజారే
ఈ ఇన్నింగ్స్​ కంటే ముందు మధ్యప్రదేశ్​ తరఫున అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన బ్యాటర్​ కూడా పాటిదారే. 2021లో అతడు 96 పరుగులు చేశాడు. అప్పుడు నాలుగు పరుగుల తేడాతో సెంచరీని కోల్పోయాడు. ఇప్పుడు సెంచరీ సాధించి. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి సెంచరీ సాధించిన ఏకైక ఆటగాడిగా రజత్ పాటిదార్ నిలిచాడు.

జెట్​ స్పీడ్​లో దూసుకెళ్లిన స్కోర్
కాగా, చండీగఢ్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో మధ్యప్రదేశ్ బ్యాటింగ్ పాటిదార్​ రాకముందు- పాటిదార్ క్రీజులోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నట్లుగా ఉంది. అతడు క్రీజులోకి వచ్చే సమయానికి మధ్యప్రదేశ్ జట్టు స్కోర్ 7.4 ఓవర్లకు 3 వికెట్ల నష్టానికి 57 పరుగులు మాత్రమే. ఆ తర్వాత పాటిదార్ విధ్వంసంతో స్కోర్ బోర్డు జెట్ స్పీడ్​తో పరుగులు పెట్టింది. ఫలితంగా 20 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి ఆ జట్టు 250 పరుగుల మార్క్ చేరుకుంది. ఈ లెక్కన చివరి 12 ఓవర్లలోనే 193 పరుగులు వచ్చాయన్నమాట!

మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, మధ్యప్రదేశ్ నిర్దేశించిన 251 ఛేదనలో అసోం 17.4 ఓవర్లలో 119 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో ఎంపీ 131 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది. సిబ్​శంకర్ రాయ్ (32 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. ఎంపీ బౌలర్లలో కుమార్ కార్తికేయ 3, రాహుల్ బాటమ్, ఆవేశ్ ఖాన్, చెరో 2, త్రిపురేశ్ సింగ్, శివమ్ శుక్లా, శివాంగ్ కుమార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

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