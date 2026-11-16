చరిత్ర సృష్టించిన రజత్ పాటిదార్- టోర్నీ హిస్టరీలో ఏకైక బ్యాటర్గా రికార్డ్
Rajat Patidar SMAT : సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నమెంట్లో ఆడుతున్న రజత్ పాటిదార్ 48 బంతుల్లో 138 పరుగులతో విధ్వంసం సృష్టించాడు. దీంతో ఓ రికార్డు నెలకొల్పాడు.
Published : November 16, 2026 at 6:13 PM IST
టీమ్ఇండియా బ్యాటర్, ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నమెంట్లో అడుతున్న అతడు తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. అసోంతో సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్లో పాటిదార్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన పాటిదార్ 41 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదేశాడు. దీంతో అతడి జట్టు మధ్యప్రదేశ్ 20 ఓవర్లలో 250 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది. ఈ క్రమంలో పాటిదార్ రికార్డు కొట్టాడు. అదేటంటే?
అసాధారణ బ్యాటింగ్
అసోంతో మ్యాచ్లో పాటిదార్ దూకుడైన బ్యాటింగ్తో కొత్త రికార్డ్ నెలకొల్పాడు. ఈ మ్యాచ్లో అతడు కేవలం 25 బంతుల్లోనే అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కూడా అదే జోరు కొనసాగించిన పాటిదార్, 41 బంతుల్లో సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. దీంతో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నమెంట్లో సెంచరీ బాదిన మధ్యప్రదేశ్ తొలి క్రికెటర్గా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ టోర్నమెంట్లో మధ్యప్రదేశ్ జట్టు నుంచి ఏ బ్యాటర్ కూడా శతకం నమోదు చేయలేదు. ఆ ఘనత 33ఏళ్ల పాటిదార్ సాధించాడు. ఓవరాల్గా ఈ మ్యాచ్లో అతడు 48 బంతుల్లో అజేయంగా 135 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో ఏకంగా 13 సిక్సర్లు ఉండడం విశేషం. 8 ఫోర్లు ఉన్నాయి. స్ట్రైక్ రేటు 281.25గా నమోదైంది.
🚨 HISTORY CREATED BY CAPTAIN RAJAT PATIDAR! 🫡💯 Rajat Patidar becomes the FIRST-EVER Madhya Pradesh batter to score a century in Syed Mushtaq Ali Trophy history! 🔥 Leading from the front in style! 👏🏏 https://t.co/rRAf0USyqf— Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) November 16, 2026
అప్పుడు తృటిలో చేజారే
ఈ ఇన్నింగ్స్ కంటే ముందు మధ్యప్రదేశ్ తరఫున అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన బ్యాటర్ కూడా పాటిదారే. 2021లో అతడు 96 పరుగులు చేశాడు. అప్పుడు నాలుగు పరుగుల తేడాతో సెంచరీని కోల్పోయాడు. ఇప్పుడు సెంచరీ సాధించి. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి సెంచరీ సాధించిన ఏకైక ఆటగాడిగా రజత్ పాటిదార్ నిలిచాడు.
THE ABSOLUTE MAYHEM BY RAJAT PATIDAR IN THE SMAT. 🤯 https://t.co/UjC77r2RFS— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 16, 2026
జెట్ స్పీడ్లో దూసుకెళ్లిన స్కోర్
కాగా, చండీగఢ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో మధ్యప్రదేశ్ బ్యాటింగ్ పాటిదార్ రాకముందు- పాటిదార్ క్రీజులోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నట్లుగా ఉంది. అతడు క్రీజులోకి వచ్చే సమయానికి మధ్యప్రదేశ్ జట్టు స్కోర్ 7.4 ఓవర్లకు 3 వికెట్ల నష్టానికి 57 పరుగులు మాత్రమే. ఆ తర్వాత పాటిదార్ విధ్వంసంతో స్కోర్ బోర్డు జెట్ స్పీడ్తో పరుగులు పెట్టింది. ఫలితంగా 20 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి ఆ జట్టు 250 పరుగుల మార్క్ చేరుకుంది. ఈ లెక్కన చివరి 12 ఓవర్లలోనే 193 పరుగులు వచ్చాయన్నమాట!
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, మధ్యప్రదేశ్ నిర్దేశించిన 251 ఛేదనలో అసోం 17.4 ఓవర్లలో 119 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో ఎంపీ 131 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది. సిబ్శంకర్ రాయ్ (32 పరుగులు) టాప్ స్కోరర్. ఎంపీ బౌలర్లలో కుమార్ కార్తికేయ 3, రాహుల్ బాటమ్, ఆవేశ్ ఖాన్, చెరో 2, త్రిపురేశ్ సింగ్, శివమ్ శుక్లా, శివాంగ్ కుమార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
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