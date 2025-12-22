ETV Bharat / sports

40ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన RCB బౌలర్- వేలంలో ఆమ్ముడైన వారంలోనే 'డఫీ' రేర్​ ఫీట్

వెస్టిండీస్​పై న్యూజిలాండ్​ గ్రాండ్ విక్టరీ- విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆర్సీబీ బౌలర్- 40 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్

RCB Bowelr Record
RCB Bowelr Record (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 22, 2025 at 7:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB Bowelr Record : 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు అమ్ముడైన న్యూజిలాండ్ పేసర్ జాకబ్ డఫీ తాజాగా వెస్టిండీస్​తో టెస్టు సిరీస్​లో అదిరే ప్రదర్శన చేశాడు. తాజాగా ముగిసిన మూడో టెస్టులోనూ రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లో కలిపి 9 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. దీంతో మూడు మ్యాచ్​ల టెస్టు సిరీస్​లో 15.43 యావరేజ్​తో ఏకంగా 23 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. ఇందులో మూడుసార్లు ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. దీంతో డఫీకి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది. ఈ క్రమంలోనే అతడు 40ఏళ్ల రికార్డ్​ను బద్దలు కొట్టాడు. అదేంటంటే?

40 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
తాజా సిరీస్​తో కలిపి ఈ ఏడాది డఫీ మొత్తం 39 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 17.11 యావరేజ్​తో 81 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. దీంతో న్యూజిలాండ్ మాజీ క్రికెటర్ సర్ రిచర్డ్ హాడ్లీ 40ఏళ్ల రికార్డును డఫీ బద్దలు కొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే ఓ క్యాలెండర్ ఇయర్​లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అత్యధిక వికెట్లు నేలకూల్చిన కివీస్ బౌలర్​గా డఫీ రికార్డు సృష్టించాడు. రిచర్డ్ హాడ్లీ 1985వ సంవత్సరంలో 29 ఇన్నింగ్స్​లో 79 వికెట్లు తీసి ఈ రికార్డ్ నెలకొల్పాడు. గత 40ఏళ్లుగా ఈ రికార్డ్ హాడ్లీ పేరిటే ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్​తో డఫీ ఆ రికార్డ్​ను అధిగమించాడు.

వేలంలో దక్కించుకున్న ఆర్సీబీ
ఇటీవల అబుదాబి వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో ఆర్సీబీ జాకబ్ డఫీని కొనుగోలు చేసింది. అతడిని ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ రూ.2 కోట్ల బేస్​ప్రైజ్​కు దక్కించుకుంది. ఇక తాజా సిరీస్​లో అతడు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చడంతో ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం భీకర ఫామ్​లో ఉన్న డఫీని ఆర్సీబీ కూడా తొలి మ్యాచ్ నుంచే బరిలోకి దించే అవకాశం ఉంది. ఇదే రేంజ్​లో ఐపీఎల్​లోనూ వికెట్లు పడగొడితే డఫీకి వరల్డ్​ క్రికెట్​లో మరింత క్రేజ్ రావడం పక్కా!

ఓపెనర్లదీ రికార్డే!
అయితే ఈ మ్యాచ్​లో కివీల్ ఓపెనర్లు టామ్ లేథమ్, డేవన్ కాన్వే అదిరే ప్రదర్శన చేశారు. రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లోనూ ఈ ఇద్దరూ రెండేసి సెంచరీలతో మోత మోగించారు. దీంతో టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో రెండేసి సెంచరీలు సాధించిన మొదటి ఓపెనింగ్ జోడీగా కాన్వే కాన్వే- టామ్ లేథమ్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ మ్యాచ్​లో కాన్వే వరుసగా 227 పరుగులు, 100 పరుగులు చేయగా, టామ్ లేథమ్ 137 పరుగులు, 101 పరుగులు నమోదు చేశాడు.

సిరీస్ కైవసం
కాగా, సొంగడ్డపై వెస్టిండీస్​తో టెస్టు సిరీస్​ను న్యూజిలాండ్ కైవసం చేసుకుంది. తాజాగా జరిగిన మూడో టెస్టులో విండీస్​పై కివీస్​ 323 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో 2-0 తేడాతో సిరీస్​ను దక్కించుకుంది. ఈ మ్యాచ్​లో బ్యాటింగ్​లో టామ్ లాథమ్, డేవన్ కాన్వే సెంచరీలతో రాణించగా, డఫీ బౌలింగ్​లో అదిరే ప్రదర్శన చేయడం వల్ల కివీస్ భారీ విక్టరీ కొట్టింది.

WTC పాయింట్ టేబుల్
తాజా సిరీస్​ విజయంతో 2027 వరల్డ్ టెస్టు​ ఛాంపియన్​షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో న్యూజిలాండ్ రెండో స్థానానికి చేరుకుంది. ఈ సైకిల్​లో ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడిన కివీస్ రెండింట్లో విజయం సాధించింది. ఒక టెస్టు డ్రా చేసుకుంది. దీంతో 77.78 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. టాప్​లో ఆస్ట్రేలియా ఆరు మ్యాచ్​లకు ఆరు విజయాలతో 100శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో ఉంది. ఈ పట్టికలో భారత్ 48.15 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

'అనుష్క శర్మ' కోసం RCB బిడ్డింగ్- WPL వేలంలో ఈ సీన్ గమనించారా?

RCB ఫ్యాన్స్​కు భారీ షాక్- ఇకపై చిన్నస్వామిలో మ్యాచ్​లు లేనట్లే!

TAGGED:

JACOB DUFFY RECORDS
JACOB DUFFY IPL TEAM
RCB BUYS IN MINI AUCTION 2026
NZ VS WI TEST SERIES 2025
NZ VS WI TEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.