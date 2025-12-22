40ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన RCB బౌలర్- వేలంలో ఆమ్ముడైన వారంలోనే 'డఫీ' రేర్ ఫీట్
వెస్టిండీస్పై న్యూజిలాండ్ గ్రాండ్ విక్టరీ- విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆర్సీబీ బౌలర్- 40 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
Published : December 22, 2025 at 7:09 PM IST
RCB Bowelr Record : 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు అమ్ముడైన న్యూజిలాండ్ పేసర్ జాకబ్ డఫీ తాజాగా వెస్టిండీస్తో టెస్టు సిరీస్లో అదిరే ప్రదర్శన చేశాడు. తాజాగా ముగిసిన మూడో టెస్టులోనూ రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లో కలిపి 9 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. దీంతో మూడు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్లో 15.43 యావరేజ్తో ఏకంగా 23 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. ఇందులో మూడుసార్లు ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. దీంతో డఫీకి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది. ఈ క్రమంలోనే అతడు 40ఏళ్ల రికార్డ్ను బద్దలు కొట్టాడు. అదేంటంటే?
40 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
తాజా సిరీస్తో కలిపి ఈ ఏడాది డఫీ మొత్తం 39 ఇన్నింగ్స్ల్లో 17.11 యావరేజ్తో 81 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. దీంతో న్యూజిలాండ్ మాజీ క్రికెటర్ సర్ రిచర్డ్ హాడ్లీ 40ఏళ్ల రికార్డును డఫీ బద్దలు కొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే ఓ క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అత్యధిక వికెట్లు నేలకూల్చిన కివీస్ బౌలర్గా డఫీ రికార్డు సృష్టించాడు. రిచర్డ్ హాడ్లీ 1985వ సంవత్సరంలో 29 ఇన్నింగ్స్లో 79 వికెట్లు తీసి ఈ రికార్డ్ నెలకొల్పాడు. గత 40ఏళ్లుగా ఈ రికార్డ్ హాడ్లీ పేరిటే ఉంది. అయితే ఈ మ్యాచ్తో డఫీ ఆ రికార్డ్ను అధిగమించాడు.
Jacob Duffy signing off for 2025 in style.#NZvWIN pic.twitter.com/2TuJJgQ2oB— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 22, 2025
వేలంలో దక్కించుకున్న ఆర్సీబీ
ఇటీవల అబుదాబి వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో ఆర్సీబీ జాకబ్ డఫీని కొనుగోలు చేసింది. అతడిని ఆర్సీబీ ఫ్రాంచైజీ రూ.2 కోట్ల బేస్ప్రైజ్కు దక్కించుకుంది. ఇక తాజా సిరీస్లో అతడు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చడంతో ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం భీకర ఫామ్లో ఉన్న డఫీని ఆర్సీబీ కూడా తొలి మ్యాచ్ నుంచే బరిలోకి దించే అవకాశం ఉంది. ఇదే రేంజ్లో ఐపీఎల్లోనూ వికెట్లు పడగొడితే డఫీకి వరల్డ్ క్రికెట్లో మరింత క్రేజ్ రావడం పక్కా!
𝗥𝗖𝗕 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗖𝗮𝗿𝗱 𝗳𝘁. 𝗝𝗮𝗰𝗼𝗯 𝗗𝘂𝗳𝗳𝘆 🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 22, 2025
Effective with the new ball, trusted in the middle and ruthless at the end. Duffy delivers chaos and control across all 3️⃣ phases of the game. 🥶
The world’s best pacer right now, ready to unleash Kiwi thunder in ನಮ್ಮ… pic.twitter.com/09GIBsVMsx
ఓపెనర్లదీ రికార్డే!
అయితే ఈ మ్యాచ్లో కివీల్ ఓపెనర్లు టామ్ లేథమ్, డేవన్ కాన్వే అదిరే ప్రదర్శన చేశారు. రెండు ఇన్నింగ్స్ల్లోనూ ఈ ఇద్దరూ రెండేసి సెంచరీలతో మోత మోగించారు. దీంతో టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో రెండు ఇన్నింగ్స్లలో రెండేసి సెంచరీలు సాధించిన మొదటి ఓపెనింగ్ జోడీగా కాన్వే కాన్వే- టామ్ లేథమ్ చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ మ్యాచ్లో కాన్వే వరుసగా 227 పరుగులు, 100 పరుగులు చేయగా, టామ్ లేథమ్ 137 పరుగులు, 101 పరుగులు నమోదు చేశాడు.
New Zealand's bowlers finish the job in Mount Maunganui to claim 12 #WTC27 points and a 2-0 series win 👏#NZvWI 📲 https://t.co/RsAVYUUerk pic.twitter.com/pA62cthcMW— ICC (@ICC) December 22, 2025
సిరీస్ కైవసం
కాగా, సొంగడ్డపై వెస్టిండీస్తో టెస్టు సిరీస్ను న్యూజిలాండ్ కైవసం చేసుకుంది. తాజాగా జరిగిన మూడో టెస్టులో విండీస్పై కివీస్ 323 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో 2-0 తేడాతో సిరీస్ను దక్కించుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్లో టామ్ లాథమ్, డేవన్ కాన్వే సెంచరీలతో రాణించగా, డఫీ బౌలింగ్లో అదిరే ప్రదర్శన చేయడం వల్ల కివీస్ భారీ విక్టరీ కొట్టింది.
New Zealand's strong showing at home gives a tremendous start to their #WTC27 campaign 🙌— ICC (@ICC) December 22, 2025
More on where each team stands ⬇️https://t.co/T42XVcKY7O
WTC పాయింట్ టేబుల్
తాజా సిరీస్ విజయంతో 2027 వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో న్యూజిలాండ్ రెండో స్థానానికి చేరుకుంది. ఈ సైకిల్లో ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్లు ఆడిన కివీస్ రెండింట్లో విజయం సాధించింది. ఒక టెస్టు డ్రా చేసుకుంది. దీంతో 77.78 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. టాప్లో ఆస్ట్రేలియా ఆరు మ్యాచ్లకు ఆరు విజయాలతో 100శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో ఉంది. ఈ పట్టికలో భారత్ 48.15 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
