WAPL ఫైనల్కు రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్- గోదావరితో ఆదివారం ఢీ
అమరావతి ‘ఈ’ ఛాంపియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 32 పరుగుల తేడాతో విజయం
Published : September 25, 2026 at 9:33 PM IST
AEC vs RXS : డబ్ల్యూఏపీఎల్లో రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్ ఫైనల్కు చేరింది. అమరావతి ‘ఈ’ ఛాంపియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 32 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 173 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన ‘ఈ’ ఛాంపియన్స్ 19.4 ఓవర్లలో 140 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీక్ష 42, దేవిక 39, నీరగట్టు అనూష 26 రన్స్ చేశారు. రాయలసీమ బౌలర్లలో పావని 4.. బారెడ్డి అనూష, పద్మజ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. శిరీష, సేతు సాయి చెరో వికెట్ తీశారు. ఆదివారం జరగనున్న ఫైనల్లో రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి.
173 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టుకు రంగ లక్ష్మి, అనూష శుభారంభం చేశారు. బౌండరీలతో కెప్టెన్ అనూష ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టగా, రంగలక్ష్మి కూడా పరుగులు వేట మొదలుపెట్టారు. కానీ అంపైర్స్ కాల్ కావడంతో నిరాశగా పెవిలియన్కు వెనుదిరిగారు. తొలి బంతికే ఎల్పీ అయ్యారు. దీంతో దీంతో 10 పరుగుల వద్ద తొలి వికెట్ను కోల్పోయింది అమరావతి జట్టు. ఆ తర్వాత బ్యాటర్ దీక్ష రంగంలోకి దిగగా, రాయలసీమ బౌలింగ్ కట్టుదిట్టంగా చేసింది.
అదే సమయంలో మంచి ఊపు మీద ఉన్న అనూష, శిరీషా బౌలింగ్లో (5.2వ ఓవర్) పద్మజకు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరింది. ఇక దేవికతో కలిసి దీక్ష సూపర్ ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించిన దీక్ష (42: 25 బంతుల్లో 2 సిక్స్లు, 4 ఫోర్లు) కీలక సమయంలో ఔటయ్యారు. సేతు సాయి బౌలింగ్లో (10.2వ ఓవర్) స్లిప్లో క్యాచ్ ఇచ్చారు. అప్పుడే దేవిక మరోసారి కీలక బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. బౌండరీలతో చెలరేగేలా కనిపించింది. కానీ పావని బౌలింగ్లో (13.1వ ఓవర్) బౌల్డ్ అయ్యారు దేవిక. 115 పరుగుల వద్ద నాలుగో వికెట్ను నష్టపోయింది అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్. ఆ తర్వాత వచ్చిన సాయి రమ్య, పూజిత, లక్ష్మి ఒకే ఓవర్లో ఔటయ్యారు. అనంతరం సాయి దీప్తి, జోషి కూడా పెవిలియన్కు చేరడంతో 19.4 ఓవర్లలో 140 పరుగులకు అమరావతి ఆలౌట్ అయ్యింది.
అంతకుముందు రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 172/5 పరుగులు చేసింది. పద్మజ 61* పరుగులతో (29 బంతుల్లో) అదరగొట్టింది. సేతు సాయి 31, పావని 29 రన్స్ చేశారు. అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లలో దేవిక 2 వికెట్లు పడగొట్టింది. తరిణి జోషి, పూజిత చెరో వికెట్ తీశారు.
ఇక, డబ్ల్యూఏపీఎల్లో గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ అద్భుతం చేసింది. మహిళల ఆంధ్రా ప్రిమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్లో ఫైనల్కు చేరుకుంది. కీలకమైన మ్యాచ్లో వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్పై విజయం సాధించింది. దీంతో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుని ఫైనల్ బెర్తును ఖాయం చేసుకుంది. వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 27 పరుగుల తేడాతో గోదావరి విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గోదావరి 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 156 పరుగులు చేసింది. పుష్పిత గౌడ (91*) అదరగొట్టింది. ఫ్లావియా పెరీరా (34*), బాతుల హర్షిత (21) మెరిశారు. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన వైజాగ్ 129 పరుగులకే పరిమితమైంది. విష్ణు వర్థిని (23*) టాప్ స్కోరర్గా నిలిచింది. సృష్టి శేఖర్ (2/25) మరోసారి నాణ్యమైన బౌలింగ్ వేసింది.