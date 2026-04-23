'ఈ అవార్డు గుజరాత్ మంత్రికి అంకితమిస్తున్నా'- రవీంద్ర జడేజా
లఖ్నవూపై 40 పరుగుల తేడాతో రాజస్థాన్ గెలుపు- విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన రవీంద్ర జడేజాకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు!
Published : April 23, 2026 at 9:49 AM IST
Ravindra Jadeja IPL 2026 : లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన లో స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ భళా అనిపించింది. బ్యాటుతో తడబడ్డా బంతితో రాణించిన రాజస్థాన్ 40 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. సీనియర్ ప్లేయర్ రవీంద్ర జడేజా ఆర్రౌండ్ ప్రదర్శనతో రాణించి జట్టు గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడికి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కింది. అయితే ఈ అవార్డును అతడు 'గుజరాత్ విద్యాశాఖ మంత్రి'కి అంకింతం ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే?
'ఆమె'కు అంకితం!
మ్యాచ్ అనంతరం అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్లో జడేజా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. జట్టు విజయంలో కీలకంగా మారినందుకు సంతోషంగా ఉందని చెప్పాడు. 'మ్యాచ్ గెలిపించినందుకు హ్యాపీగా ఉంది. అయితే అవార్డును నేను గుజరాత్ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రికి డెడికేట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే నేను ఇవాళ అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేస్తానని ఆమె నిన్ననే నాతో చెప్పింది. ఆమెకు థాంక్స్' అని జడ్డూ పేర్కొన్నాడు. కాగా, ఆ మంత్రి ఎవరో కాదు జడేజా సతీమణి రివాబా జడేజానే!
జడ్డూ అరుదైన ఘనత!
సుదీర్ఘ ఐపీఎల్ కెరీర్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకోవడం జడేజాకు ఇది 17వసారి. అలాగే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున కాకుండా ఇతర జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఈ అవార్డు దక్కించుకోవడం మాత్రం ఇదే తొలిసారి. సీఎస్కేకు కాకుండా జడేజా ఇతర ఆయా జట్ల (రాజస్థాన్, కొచ్చి టస్కర్స్ కేరళ, గుజరాత్ లయన్స్)కు 75 మ్యాచ్ల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇక చెన్నై తరపున 186 మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి దిగగా అందులో 16 సార్లు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్నాడు.
Ravindra Jadeja with a fine rescue act of 43*(29)
ఐపీఎల్లో అత్యధిక ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్న భారత క్రికెటర్లు
- రోహిత్ శర్మ - 21
- విరాట్ కోహ్లీ - 19
- మహేంద్రసింగ్ ధోనీ- 18
మ్యాచ్ విన్నింగ్ ప్రదర్శన
లఖ్నవూతో మ్యాచ్లో పిచ్ బ్యాటింగ్కు అంతగా సహకరించలేదు. టాపార్డర్ విఫలమైన వేళ జడేజా కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. క్రీజులో నిలబడి స్కోర్ బోర్డును నడిపించాడు. 29 బంతులు ఆడిన జడ్డూ 43 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఇందులో 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్ ఉన్నాయి. అనంతరం బౌలింగ్లోనూ రాణించాడు. నాలుగు ఓవర్లో కోటాలో 29 పరుగులిచ్చి 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. అదీనూ నికోలస్ పూరన్ వికెట్ కావడం విశేషం.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, రాజస్థాన్ నిర్దేశించిన 160 లక్ష్య ఛేదనలో లఖ్నవూ తేలిపోయింది. మిచెల్ మార్ష్ (57) మినహా మిగతా బ్యాటర్లంతా చేతులెత్తేశారు. 18 ఓవర్లలో లఖ్నవూ 119 పరుగులకు కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో రాజస్థాన్ 40 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్ 3, నాండ్రె బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ చెరో 2, రవీంద్ర జడేజా, రవి బిష్ణోయ్ ఒక్కో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఎమ్మెల్యే, ఆపై మంత్రిగా!
2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జడేజా భార్య రివాబా జడేజా నార్త్ జామ్నగర్ స్థానం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా గెలుపొందారు. అయితే గతేడాది గుజరాత్ మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఆమెను మంత్రి పదవి వరించింది. ప్రస్తుతం ఆమె ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ కేబినెట్లో విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
పేలవ కమ్బ్యాక్
లఖ్నవూ స్పీడ్ గన్ మయంక్ యాదవ్ ఈ మ్యాచ్తో ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అయితే అతడికి ఆశించిన రేంజ్లో కమ్బ్యాక్ రాలేదు. 140+ వేగంతో బంతులేసినా ధారాళంగా పరుగులు ఇచ్చాడు. నాలుగు ఓవర్లో కోటాలో 14 ఎకనామీతో 56 రన్స్ ఇచ్చాడు. ఒక్క వికెట్ కూడా పడగొట్టలేదు.
