చరిత్ర సృష్టించిన రవీంద్ర జడేజా - భారత్ నుంచి ఏకైక బౌలర్గా రికార్డ్
మూడు వికెట్లతో సత్తా చాటిన రవీంద్ర జడేజా - శ్రీలంకతో తొలి టెస్టులో భారత ఆల్రౌండర్ అరుదైన ఘనత
Published : August 17, 2026 at 6:11 PM IST
Jadeja Test Record : టీమ్ఇండియా సీనియర్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా కెరీర్లో అరుదైన మైలురాయి అందుకున్నాడు. గాలె వేదికగా శ్రీలంకతో జరుగుతున్న మొదటి టెస్టులో మూడు వికెట్లు తీసి సత్తా చాటుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో టెస్టు కెరీర్లో 350 వికెట్ల అరుదైన ఘనత సాధించాడు. మూడో రోజు ఆటలో కేషర నువంత వికెట్ పడగొట్టడంతో జడేజా ఈ మైల్స్టోన్ పూర్తి చేశాడు. దీంతో భారత్ తరఫున ఈ ఫీట్ సాధించిన మొట్టమొదటి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్గా జడేజా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలో జడ్డూపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
ఓవరాల్గా ఐదో బౌలర్గా
అలాగే భారత్ నుంచి టెస్టుల్లో 350+ వికెట్లు పడగొట్టిన ఐదో బౌలర్గా నిలిచాడు. అతడి కంటే ముందు హర్భజన్ సింగ్, కపిల్ దేవ్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, అనిల్ కుంబ్లే ఈ మైలురాయి అందుకున్నారు. ఈ లిస్ట్లో కుంబ్లే 619 వికెట్లతో భారత్ నుంచి టాప్ బౌలర్గా ఉన్నాడు. ఇక జడేజా తర్వాత లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్గా భారత్ తరపున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన జాబితాలో మాజీ దిగ్గజం బిషన్ సింగ్ బేడీ ఉన్నాడు. ఆయన తన కెరీర్లో మొత్తం 266 వికెట్లు పడగొట్టాడు. కాగా, ఓవరాల్గా ముత్తయ్య మురళీధరన్ (శ్రీలంక) 800 వికెట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
🚨 Milestone Alert 🚨#TeamIndia all-rounder Ravindra Jadeja completes 3⃣5⃣0⃣ wickets in Test cricket 🫡🫡— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Sri Lanka lose their 7th wicket
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టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్లు
- అనిల్ కుంబ్లే - 619 వికెట్లు
- రవిచంద్రన్ అశ్విన్ - 537 వికెట్లు
- కపిల్ దేవ్ - 434 వికెట్లు
- హర్భజన్ సింగ్ - 417 వికెట్లు
- రవీంద్ర జడేజా 351 వికెట్లు
నాలుగో ఆల్రౌండర్గానూ
దీంతోపాటు టెస్టు క్రికెట్లో 4000+ పరుగులు, 350 + వికెట్లు పడగొట్టిన నాలుగో ఆటగాడిగానూ జడేజా ఘనత సాధించాడు. ఈ జాబితాలో కపిల్ దేవ్ (5248 పరుగులు, 434 వికెట్లు) టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. న్యూజిలాండ్ మాజీ ఆటగాడు డేనియల్ వెటోరి (4531 పరుగులు, 362 వికెట్లు) రెండో ప్లేస్లో, ఇంగ్లాండ్ మాజీ ఆల్రౌండర్ ఇయాన్ బోథమ్ (5200 పరుగులు, 383 వికెట్లు) మూడో స్థానంలో ఉన్నారు.
2012లో జడేజా అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 90 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడిన జడ్డూ 351 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో మూడుసార్లు 10 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. ఐదు వికెట్లు ప్రదర్శన 15సార్లు చేశాడు. 17సార్లు 4 వికెట్ల ప్రదర్శన ఉంది. ఇక 38 యావరేజ్తో 4108 పరుగులు చేశాడు.