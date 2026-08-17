ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన రవీంద్ర జడేజా - భారత్​ నుంచి ఏకైక బౌలర్​గా రికార్డ్

మూడు వికెట్లతో సత్తా చాటిన రవీంద్ర జడేజా - శ్రీలంకతో తొలి టెస్టులో భారత ఆల్​రౌండర్ అరుదైన ఘనత

Jadeja Test Record
ఆల్​రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jadeja Test Record : టీమ్ఇండియా సీనియర్ ఆల్​రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా కెరీర్​లో అరుదైన మైలురాయి అందుకున్నాడు. గాలె వేదికగా శ్రీలంకతో జరుగుతున్న మొదటి టెస్టులో మూడు వికెట్లు తీసి సత్తా చాటుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో టెస్టు కెరీర్​లో 350 వికెట్ల అరుదైన ఘనత సాధించాడు. మూడో రోజు ఆటలో కేషర నువంత వికెట్ పడగొట్టడంతో జడేజా ఈ మైల్​స్టోన్ పూర్తి చేశాడు. దీంతో భారత్ తరఫున ఈ ఫీట్ సాధించిన మొట్టమొదటి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్‌గా జడేజా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలో జడ్డూపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

ఓవరాల్​గా ఐదో బౌలర్​గా
అలాగే భారత్​ నుంచి టెస్టుల్లో 350+ వికెట్లు పడగొట్టిన ఐదో బౌలర్​గా నిలిచాడు. అతడి కంటే ముందు హర్భజన్ సింగ్, కపిల్ దేవ్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, అనిల్ కుంబ్లే ఈ మైలురాయి అందుకున్నారు. ఈ లిస్ట్​లో కుంబ్లే 619 వికెట్లతో భారత్​ నుంచి టాప్​ బౌలర్​గా ఉన్నాడు. ఇక జడేజా తర్వాత లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్‌గా భారత్ తరపున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన జాబితాలో మాజీ దిగ్గజం బిషన్ సింగ్ బేడీ ఉన్నాడు. ఆయన తన కెరీర్‌లో మొత్తం 266 వికెట్లు పడగొట్టాడు. కాగా, ఓవరాల్​గా ముత్తయ్య మురళీధరన్ (శ్రీలంక) 800 వికెట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.

టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్లు

  • అనిల్ కుంబ్లే - 619 వికెట్లు
  • రవిచంద్రన్ అశ్విన్ - 537 వికెట్లు
  • కపిల్ దేవ్ - 434 వికెట్లు
  • హర్భజన్ సింగ్ - 417 వికెట్లు
  • రవీంద్ర జడేజా 351 వికెట్లు

నాలుగో ఆల్​రౌండర్​గానూ
దీంతోపాటు టెస్టు క్రికెట్​లో 4000+ పరుగులు, 350 + వికెట్లు పడగొట్టిన నాలుగో ఆటగాడిగానూ జడేజా ఘనత సాధించాడు. ఈ జాబితాలో కపిల్ దేవ్ (5248 పరుగులు, 434 వికెట్లు) టాప్​ ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. న్యూజిలాండ్ మాజీ ఆటగాడు డేనియల్ వెటోరి (4531 పరుగులు, 362 వికెట్లు) రెండో ప్లేస్​లో, ఇంగ్లాండ్ మాజీ ఆల్‌రౌండర్ ఇయాన్ బోథమ్ (5200 పరుగులు, 383 వికెట్లు) మూడో స్థానంలో ఉన్నారు.

2012లో జడేజా అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 90 టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడిన జడ్డూ 351 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో మూడుసార్లు 10 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. ఐదు వికెట్లు ప్రదర్శన 15సార్లు చేశాడు. 17సార్లు 4 వికెట్ల ప్రదర్శన ఉంది. ఇక 38 యావరేజ్​తో 4108 పరుగులు చేశాడు.

TAGGED:

MOST TEST WICKETS INDIANS
JADEJA TEST WICKETS
IND VS SL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.