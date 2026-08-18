ఆ విమర్శలే నన్ను మార్చేశాయి- అతడ్ని చూసే బౌలర్గా మారాను : అశ్విన్
2011 ఆస్ట్రేలియా టూర్లో అశ్విన్ బౌలింగ్పై విమర్శలు- ఆ ఆర్టికల్ చూసి ఫ్లైట్లో చాలా కోపానికి గురయ్యానని చెప్పిన అశ్విన్- అండర్ 19 రోజుల్లో హర్భజన్ సింగ్ను చూసి స్పిన్ బౌలింగ్
Published : August 18, 2026 at 12:58 PM IST
Ashwin Reacts Manjrekar Criricism : విమర్శిస్తే సహజంగానే చాలామందికి కోపం వస్తుంది. కానీ టీమిండియా స్టార్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ మాత్రం ఆ విమర్శలనే తన సక్సెస్కు మెట్లుగా మార్చుకున్నాడు. గతంలో ప్రముఖ కామెంటేటర్ తన బౌలింగ్పై చేసిన కామెంట్స్ను అశ్విన్ పాజిటివ్గా తీసుకున్నాడు. అసలు ఆ విమర్శలు తన బౌలింగ్ స్టైల్ను ఎలా మార్చాయి, ఆ తర్వాత అశ్విన్ విమర్శలు చేసిన వ్యక్తికి ఎలాంటి మెసేజ్ చేశాడు, తన స్పిన్ బౌలింగ్కు అసలైన ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అనే విషయాలను బయటపెట్టారు.
ఆస్ట్రేలియా టూర్లో
2011 నుంచి 2012 సమయంలో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు టీమ్ఇండియా వెళ్లినప్పుడు అశ్విన్ బౌలింగ్ పరంగా దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. ఆ సిరీస్లో 3 టెస్టులు ఆడిన అశ్విన్ ఏకంగా 62 సగటుతో కేవలం 9 వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు. టీమిండియా 0-4 తేడాతో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోయింది. ఈ సిరీస్ పూర్తయిన తర్వాత మాజీ క్రికెటర్, ప్రస్తుత కామెంటేటర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ అశ్విన్ బౌలింగ్ ఏమాత్రం బాగోలేదని తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశాడు. ఇండియాకు తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఫ్లైట్లో ఆ ఆర్టికల్ మొత్తం చదివిన అశ్విన్ మొదట చాలా కోపానికి గురయ్యాడు. మనసులో ఎంతో బాధపడ్డాడు. ఆ సమయంలో మంజ్రేకర్తో తాను పెద్దగా మాట్లాడేవాడిని కాదని, కోపం వచ్చినా ఫ్లైట్లో నిద్రపోయి ఆ విషయాన్ని అక్కడే వదిలేశానని ఒక షోలో వివరణ ఇచ్చాడు.
బౌలింగ్ స్టైల్ పూర్తిగా మారిపోయింది
ఫ్లైట్లో ఆ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన అశ్విన్, మంజ్రేకర్ చేసిన కామెంట్స్ను కరెక్ట్ కోణంలో అర్థం చేసుకున్నాడు. తన బౌలింగ్, ఫిట్నెస్ విషయంలో ఇంకా చాలా మార్పులు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రియలైజ్ అయ్యాడట. తాను పుట్టుకతోనే గొప్ప అథ్లెట్ను కాదని, అందుకే ఆ విమర్శల తర్వాత 4 ఏళ్ల పాటు చాలా కఠినంగా ప్రాక్టీస్ చేశానని అశ్విన్ తెలిపాడు. నెట్స్లో గంటల తరబడి బౌలింగ్ చేస్తూ తన లోపాలను సరిదిద్దుకున్నాడట. అశ్విన్ చేసిన ఈ కష్టానికి ఫలితంగా 2015లో అతని బౌలింగ్ స్టైల్ పూర్తిగా మారిపోయింది. అశ్విన్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన మంజ్రేకర్ 2015లో మరో ఆర్టికల్ రాశాడు. ఇప్పుడు అశ్విన్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడని, భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే రేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగించాలని అందులో ప్రశంసించాడు. విమర్శించిన నోటితోనే మంజ్రేకర్ పొగడటం అశ్విన్కు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.
మంజ్రేకర్కు అశ్విన్ సీక్రెట్ మెసేజ్
తన బౌలింగ్ను మెచ్చుకుంటూ మంజ్రేకర్ రాసిన రెండో ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత అశ్విన్ వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యాడు. ఎవరి ద్వారానో మంజ్రేకర్ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని ఆయనకు మెసేజ్ చేశాడు. 'గతంలో మీరు విమర్శించినప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది, కానీ ఆ ఆర్టికల్ నాకు గురువులా పని చేసి నా లైఫ్ను మార్చేసింది' అని అశ్విన్ అందులో రాసుకొచ్చాడు. మంజ్రేకర్ చేసిన విమర్శల్లో నిజం ఉందని, అందుకే ఎవరైనా తనను విమర్శిస్తే అందులో తప్పులు వెతకడం కాకుండా, నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏదైనా ఉందా అని మాత్రమే ఆలోచిస్తానని అశ్విన్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అందులో నేర్చుకోవాల్సింది ఉంటే కచ్చితంగా దాన్ని తీసుకుంటానని, లేదంటే వదిలేస్తానని అన్నారు.
స్పిన్నర్గా మారడానికి అతడే కారణం
ఇక తన క్రికెట్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ రోజుల గురించి కూడా అశ్విన్ ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు. దినేశ్ కార్తీక్ కెప్టెన్సీలో అండర్ 19 ఆడుతున్న రోజుల్లో తాను కేవలం ఒక బ్యాటర్ను మాత్రమేనని, బౌలింగ్ అసలు చేసేవాడిని కాదని చెప్పాడు. కానీ 2001 బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీలో స్టార్ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి అతని ఫ్యాన్గా మారిపోయానని అశ్విన్ తెలిపాడు. గల్లీ క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు రోజూ భజ్జీ బౌలింగ్ యాక్షన్ను కాపీ కొట్టినట్లు వివరించారు. రికీ పాంటింగ్, మాథ్యూ హేడెన్ లాంటి వరల్డ్ క్లాస్ బ్యాటర్లను భజ్జీ అవుట్ చేసిన తీరు అశ్విన్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందట. గ్రౌండ్లో అతను చూపించే అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ చూసి తాను కూడా అలాగే బౌలింగ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయినట్లు చెప్పుకొచ్చాడు. అసలు తాను స్పిన్నర్ అవుతానని కలలో కూడా అనుకోలేదని, భజ్జీని చూసే తాను ఈ స్థాయికి వచ్చానని అశ్విన్ వివరణ ఇచ్చాడు.
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