CSK ధోనీని వదిలేస్తే రూ.4 కోట్లు మిగులుతాయి- ఆయన కంటే బుమ్రానే బెటర్ : అశ్విన్
Ravichandran Ashwin On Ms Dhoni : ధోనీ వచ్చే సీజన్లో ఆడకపోతే ధోనీని సీఎస్కే రిలీజ్ చేయాలని అశ్విన్ సూచించాడు. నాన్ ప్లేయింగ్ రోల్ ఇస్తే వేలంలో రూ.4 కోట్లు ఆదా అవుతాయన్నాడు.
Published : November 17, 2026 at 1:39 PM IST
ఐపీఎల్ 2027 వేలానికి ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై భారత మాజీ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కీలక సూచనలు చేశాడు. జట్టు మాజీ సారథి ఎంఎస్ ధోనీ వచ్చే సీజన్లో ఆడే ఉద్దేశం లేకపోతే అతడిని విడుదల చేయడాన్ని పరిశీలించాలని పేర్కొన్నాడు. ధోనీని నాన్ ప్లేయింగ్ పాత్రలో కొనసాగిస్తే, వేలంలో సీఎస్కేకు మరో రూ.4 కోట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయని వివరించాడు. మరికొన్ని గంటల్లో ఐపీఎల్ 2027కు సంబంధించి రిటెన్షన్ ఆటగాళ్ల జాబితా వెలువడనుంది. ఈ క్రమంలో అశ్విన్ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
'ఆడకపోతే విడుదల చేయడమే మేలు'
ఐపీఎల్ రిటెన్షన్, వేలం వ్యూహాలపై అశ్విన్ తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో మాట్లాడారు. రాహుల్ చాహర్, ప్రశాంత్ వీర్లను సీఎస్కే విడుదల చేయొచ్చని అన్నాడు. అయితే ధోనీ విషయంలోనూ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉందని పేర్కొన్నాడు. ధోనీ వచ్చే సీజన్లో బరిలోకి దిగకపోతే అతడిని ఆటగాడిగా కొనసాగించడం కంటే విడుదల చేసి మరో బాధ్యత అప్పగించడాన్ని సీఎస్కే పరిశీలించవచ్చని సూచించాడు. కోచ్ లేదా మెంటార్ వంటి నాన్ ప్లేయింగ్ పాత్రలో ధోనీ సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. అలా చేస్తే జట్టుకు మరో రూ.4 కోట్లు మిగులుతాయని చెప్పాడు. వేలంలో ఆ మొత్తాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని అన్నాడు. మాథ్యూ షార్ట్, కార్తిక్ శర్మలను కూడా విడుదల చేసే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని పేర్కొన్నారు. ఇలా చేస్తే సీఎస్కే రూ.40 నుంచి 45 కోట్లతో వేలంలోకి వెళ్లొచ్చని అశ్విన్ తెలిపాడు.
కార్తిక్ శర్మను తక్కువ ధరకు తీసుకోవచ్చు: అశ్విన్
కార్తిక్ శర్మ విషయంలోనూ అశ్విన్ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించాడు. గత వేలంలో అతడిని రూ.14.20 కోట్లకు సీఎస్కే కొనుగోలు చేసింది. ప్రశాంత్ వీర్తో కలిసి అత్యధిక ధర పలికిన అన్క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లలో కార్తిక్ ఒకడిగా నిలిచాడు. అయితే, ఆ మొత్తానికి అతడిని కొనసాగించడం కంటే విడుదల చేసి, వేలంలో తక్కువ ధరకు తిరిగి దక్కించుకునే ప్రయత్నం చేయవచ్చని అశ్విన్ సూచించాడు. 'కార్తిక్ శర్మ ప్రతిభ చూపించాడు. నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేయగలడు. అయితే, శివమ్ దూబె, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ కూడా ఆ స్థానంలో ఆడగలరు. వికెట్ కీపర్గా ఉర్విల్ ఉన్నాడు. కాబట్టి కార్తిక్ అవసరమని భావిస్తే, ముందుగా విడుదల చేసి, వేలంలో తక్కువ ధరకు తిరిగి కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు' అని అశ్విన్ తెలిపాడు. కొన్ని మ్యాచ్ల్లో తన ప్రతిభను చాటుకున్నప్పటికీ, జట్టు కూర్పును దృష్టిలో పెట్టుకుని సీఎస్కే నిర్ణయం తీసుకోవాలని అశ్విన్ అభిప్రాయపడ్డాడు.
'ధోని కంటే బుమ్రా బెటర్
రాహుల్ చాహర్, ప్రశాంత్ వీర్, మాథ్యూ షార్ట్, కార్తిక్ శర్మలను సీఎస్కే విడుదల చేసే అవకాశాలపై అశ్విన్ మాట్లాడాడు. ఇతర జట్లకు సంబంధించి కూడా కొన్ని అంచనాలు వెల్లడించాడు. ముంబయి ఇండియన్స్ నుంచి దీపక్ చాహర్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, గుజరాత్ టైటాన్స్ నుంచి షారుఖ్ ఖాన్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్ నుంచి మతీశ పతిరణ, కామెరూన్ గ్రీన్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డాడు. మరోవైపు, భారత డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో అత్యంత తెలివైన క్రికెటర్ ఎవరనే ప్రశ్నపైనా అశ్విన్ స్పందించాడు. ఈ విషయంలో ధోనీ కంటే జస్ప్రీత్ బుమ్రా మెరుగని పేర్కొన్నాడు. బ్యాటర్ ఆలోచనలను అంచనా వేయడంలో, తన బౌలింగ్ ప్రణాళికలను అమలు చేయడంలో బుమ్రాకు మంచి అవగాహన ఉందని ప్రశంసించాడు.
ఐపీఎల్ 2027కు సంబంధించి ఆటగాళ్ల రిటెన్షన్, రిలీజ్ జాబితాల సమర్పణకు బీసీసీఐ నవంబర్ 17ను గడువుగా నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో సీఎస్కే ఎవరిని కొనసాగిస్తుంది? ఎవరిని వేలంలోకి వదులుతుంది? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా ధోనీ భవిష్యత్తుపై జట్టు తీసుకునే నిర్ణయంపై అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
కివీస్ సిరీస్ ఫెయిల్- 'రోహిత్- విరాట్' మళ్లీ బరిలోకి దిగేది ఎప్పుడంటే?
'13 సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లు!'- విధ్వంసంతో కొత్త రికార్డు కొట్టిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్