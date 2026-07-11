వింబుల్డన్ వీకెండ్: ఫైనల్లో ఇద్దరూ ఆ దేశ ప్లేయర్లే- టోర్నీ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి
వింబుల్డన్ 2026 ఫైనల్ : టోర్నమెంట్ చరిత్రలో నమోదు కానున్న అరుదైన ఫీట్ - అలా జరగడం ఇదే మొదటసారి
Published : July 11, 2026 at 4:12 PM IST
Wimbledon 2026 Final : 2026 వింబుల్డన్ టోర్నమెంట్ తుది దశకు చేరుకుంది. రెండు వారాలుగా టెన్నిస్ అభిమానులను అలరిస్తూ వస్తున్న ఈ టోర్నీ ఫైనల్కు చేరుకుంది. పురుషుల, మహిళల సింగిల్స్ విభాగాల్లో ఫైనలిస్టులు ఖరారయ్యారు. మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో చెక్ రిపబ్లిక్కు చెందిన లిండా నోస్కోవా - కరోలినా ముచోవా టైటిల్ కోసం తలపడనున్నారు. అయితే ఈ ఫైనల్కు ఓ విశేషం ఉంది. వింబుల్డన్ చరిత్రలో మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో ఇద్దరు క్రీడాకారిణులు చెక్ రిపబ్లిక్కు చెందినవారే కావడం ఇదే మొదటిసారి.
17 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి
చెక్ రిపబ్లిక్కు చెందిన ఇద్దరు క్రీడాకారిణులు వింబుల్డన్ మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో తలపడటం ఇదే మొదటిసారి. అంతేకాకుండా, ఒకే దేశానికి చెందిన ఇద్దరు క్రీడాకారిణులు మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో తలపడటం 2009 తర్వాత ఇదే మొదటిసారి. ఆ టోర్నీలో అమెరికాకు చెందిన సెరెనా విలియమ్స్ తన సోదరి వీనస్ విలియమ్స్తో పోటీ పడింది. ఈ మ్యాచ్లో సెరెనా 7-6, 6-2 తేడాతో వీనస్పై విజయం సాధించింది. అంతకుముందు గతంలో 1971లో ఇలాంటి సందర్భం జరిగింది. అప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఎవోన్ గూలగాంగ్, అప్పటి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ మార్గరెట్ కోర్ట్తో ఫైనల్లో తలపడి విజయం సాధించింది.
✨ Finals weekend ✨#Wimbledon pic.twitter.com/ejuE1JACwu— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026
ఫైనల్కు ఎవరెలా?
కోకో గాఫ్పై ముచోవా గెలుపు : కాగా, ఈ సెమీ ఫైనల్లో కరోలినా ముచోవా అమెరికా క్రీడాకారిణి కోకో గాఫ్ను ఓడించింది. ముచోవా మొదటి సెట్ను గెలుచుకోగా, గాఫ్ రెండో సెట్లో బలంగా కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. మూడో సెట్ హోరాహోరీగా సాగి టై బ్రేక్కు దారితీసింది, ఇందులో ముచోవా 12- 10తో గెలిచింది. ఈ విజయంతో ముచోవా తన కెరీర్లో మొదటిసారి వింబుల్డన్ ఫైనల్కు చేరుకుంది.
మార్టాపై నోస్కోవా విజయం : మహిళల సింగిల్స్ రెండో సెమీ ఫైనల్లో చెక్ రిపబ్లిక్కు చెందిన లిండా నోస్కోవా -ఉక్రెయిన్కు చెందిన మార్టా కోస్టియుక్ మధ్య పోరు జరిగింది. ఆరంభం నుంచే మ్యాచ్పై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన నోస్కోవా, కోస్టియుక్ను వరుస సెట్లలో (6-4, 6-4) ఓడించి అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది. ఈ విజయంతో నోస్కోవా కూడా తన టెన్నిస్ కెరీర్లో తొలిసారి గ్రాండ్ స్లామ్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. ఇక ముచోవా - నోస్కోవా మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ శనివారం రాత్రి 8:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
All on the line ✨— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026
Welcome to Day 13 of The Championships.#Wimbledon pic.twitter.com/7lkAxh7lG2
పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్- సెమీస్లో జకోవిచ్కు షాక్
2026 వింబుల్డన్ పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్లో ఇటలీకి చెందిన జానిక్ సిన్నర్ - జర్మనీకి ఆటగాడు అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్ తలపడనున్నారు. ఈ కీలకమైన మ్యాచ్ ఆదివారం (జులై 12న) జరుగుతుంది. కాగా, సెమీ ఫైనల్స్లో సిన్నర్ వరుస సెట్లలో (6-4, 6-4, 6-4) సెర్బియా స్టార్ జోకోవిచ్ను ఓడించాడు. ఇక అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్, బ్రిటిష్ వైల్డ్కార్డ్ ఆటగాడు ఆర్థర్ ఫెరీని 7-6, 6-2, 6-4తో ఓడించాడు.
History awaits 💫#Wimbledon | @janniksin | @AlexZverev pic.twitter.com/KpxgvrO7uL— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026