రంజీ ట్రోఫీ సంబరం షురూ- 32 జట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోటీ!
91వ రంజీ సీజన్ నేటి నుంచి ప్రారంభం - 38 జట్లు, రెండు దశల్లో 135 మ్యాచ్లు
Published : October 15, 2025 at 4:50 PM IST
Ranji Trophy 2025 : ఐపీఎల్ మెరుపులు, ఆసియా కప్ T20ల హోరు తర్వాత, అసలు సిసలైన క్రికెట్కు సమయం ఆసన్నమైంది. ఆటగాళ్ల ఓపికకు, నైపుణ్యానికి అసలైన పరీక్ష పెట్టే భారత దేశవాళీ క్రికెట్ ఛాలెంజ్, రంజీ ట్రోఫీ మొదలైంది. భారత క్రికెట్కు ఎందరో స్టార్ ఆటగాళ్లను అందించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్ 91వ సీజన్ నేటి (అక్టోబర్ 15) నుంచే 19 వేదికలలో ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి కూడా యువ ఆటగాళ్లు తమ సత్తా చాటి, టీమ్ఇండియా, ఇండియా 'ఏ', ఐపీఎల్ జట్లలో చోటు దక్కించుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ సీజన్ ఫార్మాట్ ఏంటి? ఏయే జట్లు ఏ గ్రూపులో ఉన్నాయి? కెప్టెన్లు ఎవరు? తెలుసుకుందాం!
ఫార్మాట్ అండ్ షెడ్యూల్!
టోర్నమెంట్ రెండు దశల్లో జరుగుతుంది. మొదటి దశ అక్టోబర్ 15 నుంచి నవంబర్ 19 వరకు, రెండో దశ వచ్చే ఏడాది జనవరి 22 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 24న జరుగుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్ర తొలి మ్యాచ్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ను ఢీకొట్టనుంది. ఈమ్యాచ్ కాన్పూర్లో జరగుతోంది. అటు హైదరాబాద్ జట్టు దిల్లీతో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్ హైదరాబాద్లోనే జరుగుతోంది. తొలి మ్యాచ్ అక్టోబర్ 15 - 18 దాకా సాగుతుంది.
అయితే ఈ ఏడాది రంజీ ట్రోఫీ ఫార్మాట్లో కొన్ని మార్పులు చేశారు. మొత్తం 38 జట్లను రెండు విభాగాలుగా విభజించారు. 32 జట్లను 8 జట్ల చొప్పున నాలుగు గ్రూపులుగా (ఎలైట్ ఏ, బీ, సీ, డీ) విభజించారు. ప్రతి జట్టూ తమ గ్రూపులోని మిగతా 7 జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. మిగిలిన ఇంకో 6 జట్లు ప్లేట్ లీగ్లో పోటీపడతాయి.
What an action-packed start to the 2025-26 #RanjiTrophy season!— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 15, 2025
The ultimate battle begins — for promotion, survival and the coveted Trophy 🏆
Here are the Groups 👇
Which team will emerge as Champion this season? 🤔@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BrCs0vOusX
క్వాలిఫికేషన్, ప్రమోషన్ : ప్రతి ఎలైట్ గ్రూప్ నుంచి టాప్- 2 జట్లు క్వార్టర్ఫైనల్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి. ప్లేట్ లీగ్లోని టాప్-2 జట్లు వచ్చే సీజన్కు ఎలైట్ గ్రూప్స్ నేరుగా ప్రమోట్ అవుతాయి. అలాగే, ఎలైట్ గ్రూప్స్లో అత్యంత పేలవ ప్రదర్శన చేసిన రెండు జట్లు ప్లేట్ లీగ్ వెళ్తాయి.
గ్రూపుల వివరాలు
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ విదర్భ 'ఎలైట్ ఏ' గ్రూప్లో ఉండగా, గత ఏడాది రన్నరప్ కేరళ 'ఎలైట్ బీ' గ్రూప్లో ఉంది. మన తెలుగు రాష్ట్రాల జట్లలో ఆంధ్ర 'ఎలైట్ ఏ'లో, హైదరాబాద్ 'ఎలైట్ డీ'లో ఉన్నాయి.
- ఎలైట్ ఏ: విదర్భ, తమిళనాడు, ఉత్తర ప్రదేశ్, జార్ఖండ్, బరోడా, ఆంధ్ర, ఒడిశా, నాగాలాండ్
- ఎలైట్ బీ: కేరళ, పంజాబ్, మధ్య ప్రదేశ్, కర్ణాటక, సౌరాష్ట్ర, మహారాష్ట్ర, గోవా, చండీగఢ్
- ఎలైట్ సీ: గుజరాత్, రైల్వేస్, బెంగాల్, హర్యానా, అస్సాం, ఉత్తరాఖండ్, సర్వీసెస్, త్రిపుర
- ఎలైట్ డీ: ముంబై, జమ్మూ కాశ్మీర్, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, హైదరాబాద్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, పుదుచ్చేరి
- ప్లేట్: అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, మిజోరాం, మేఘాలయ, మణిపూర్, బీహార్
కెప్టెన్లు వీరే
ఈ రంజీ సీజన్కు అన్ని జట్ల కెప్టెన్లను ప్రకటించారు. ముంబయికి శార్దూల్ ఠాకూర్, కర్ణాటకకు మయాంక్ అగర్వాల్, జార్ఖండ్కు ఇషాన్ కిషన్ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లు నాయకత్వం వహించనున్నారు. ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే, ఆంధ్ర జట్టుకు రికీ భుయ్, హైదరాబాద్ జట్టుకు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్లుగా వ్యవహరించనున్నారు.
A 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙-𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 effort 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 14, 2025
Harsh Dubey dominated the wickets charts in #RanjiTrophy 2024-25 with a record season 👌
Will we see the 70-wicket mark being breached in 2025-26? 🤔@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/hCuPvLyWRE
- విదర్భ: అక్షయ్ వాడ్కర్
- కేరళ: మహ్మద్ అజారుద్దీన్
- ముంబయి: శార్దూల్ ఠాకూర్
- హైదరాబాద్: తిలక్ వర్మ
- ఆంధ్ర: రికీ భుయ్
- తమిళనాడు: ఎన్. జగదీశన్
- కర్ణాటక: మయాంక్ అగర్వాల్
- దిల్లీ: ఆయుష్ బదోని
- సౌరాష్ట్ర: జయదేవ్ ఉనద్కత్
- పంజాబ్: నమన్ ధిర్
- జార్ఖండ్: ఇషాన్ కిషన్
మొత్తం 135 మ్యాచ్లతో కూడిన ఈ భారీ టోర్నమెంట్, రాబోయే ఐదు నెలల పాటు క్రికెట్ అభిమానులకు అసలైన వినోదాన్ని పంచనుంది. ఎందరో యువ ప్రతిభావంతులు వెలుగులోకి రావడానికి, సీనియర్లు తమ ఫామ్ను నిరూపించుకోవడానికి రంజీ ట్రోఫీ ఒక సరైన వేదిక. మరి ఈ ఏడాది ఈ ప్రతిష్టాత్మక ట్రోఫీని ఏ జట్టు గెలుచుకుంటుందో చూడాలి.
హైదరాబాద్ రంజీ జట్టు : తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), సీవీ మిలింద్, తన్మయ్, అభిరత్ రెడ్డి, హిమతేజ, తనయ్ త్యాగరాజన్, రోహిత్ రాయుడు, నిశాంత్, అనికేత్ రెడ్డి, కార్తికేయ, అలీ కాచి డైమండ్, రాహుల్ రాదేశ్
రంజీ ఫైనల్ మ్యాచ్ డ్రా- అయినా విదర్భనే విజేత- ఎందుకంటే?