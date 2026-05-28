ఎలిమినేటర్లో సన్రైజర్స్ ఓటమి- రాజస్థాన్ ఘన విజయం
ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్కు భారీ షాక్- ఆల్రౌండ్ షోతో అదరగొట్టిన రాజస్థాన్ రాయల్స్- క్వాలిఫయర్కు దూసుకెళ్లిన పరాగ్ సేన!
Published : May 28, 2026 at 12:05 AM IST
SRH vs RR IPL : 2026 ఐపీఎల్ ఎలిమినేటర్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు షాకిస్తూ రాజస్థాన్ రాయల్స్ క్వాలిఫయర్ 2 కు దూసుకెళ్లింది. చండీగఢ్ వేదికగా జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన చేసిన రాజస్థాన్ 47 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 244 పరుగుల భారీ ఛేదనలో దిగిన సన్రైజర్స్ 19.2 ఓవర్లలో 196 పరుగులకు ఆలౌటైంది. నితీశ్ రెడ్డి (38), సలిల్ అరోరా (35 పరుగులు), ఇషాన్ కిషన్ (33) భారీ స్కోర్లు మలచలేకపోయారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్ 3, జడేజా, నాండ్రి బర్గర్, సుశాంత్ మిశ్రా తలో 2, యశ్ రాజ్ పునియా 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
భారీ ఛేదనలో సన్రైజర్స్కు రెండో బంతికే పెద్ద దెబ్బ తగిలింది. తొలి బంతికే ఔటయ్యే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్న అభిషేక్ శర్మ తర్వాతి బంతికే కీపర్కు క్యాచ్ ఇచ్చి ఒక్క పరుగు చేయకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. తర్వాత వన్డౌన్లో వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ (11 బంతుల్లో 33 పరుగులు) వేగంగా ఆడాడు. అయితే అతడిని కూడా ఆర్చర్ 2.5 ఓవర్ వద్ద ఔట్ చేశాడు. తర్వాతి ఓవర్లోనే రవీంద్రన్ (1)ను ఫెరీరా ఔట్ చేశాడు. ఐదో ఓవర్లో ఆర్చర్ హెడ్ (17)ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. తర్వాత నితీశ్ రెడ్డి, సలిల్ అరోరా పోరాడడంతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ శిబిరంలో ఆశలు చిగురించాయి. కానీ వాళ్లు కూడా ఔట్ కావడంతో ఓటమి చాలా సేపు ముందే ఖరారైంది.
May 27, 2026
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో రాజస్థాన్ 8వికెట్ల నష్టానికి 243 పరుగులు చేసింది. వైభవ్ (97 పరుగులు, 29 బంతుల్లో) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. అతడి తర్వాత ధ్రువ్ జురెల్ (50 పరుగులు) కూడా మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (29 పరుగులు), రియాన్ పరాగ్ (26 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో ప్రఫుల్ హింగే 3, శివాంగ్ కుమార్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, ఇషాన్ మలింగ తలో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
Qualifier 2 IPL 2026
తాజా మ్యాచ్లో నెగ్గిన రాజస్థాన్ క్వాలిఫయర్ 2కు అర్హత సాధించింది. మే 29న (శుక్రవారం) ఈ జట్టు గుజరాత్ టైటాన్స్ను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గిన టీమ్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్తుంది. చండీగఢ్ వేదికగానే ఆ మ్యాచ్ ఉండనుంది.
ఈ మ్యాచ్లో రెండు బంతులు ఆడిన అభిషేక్ ఒక్క పరుగు చేయకుండానే ఔట్ అయ్యాడు. ఈ ఏడాది అతడకి టీ20ల్లో డకౌట్ అవ్వడం ఇది ఎనిమిదోసారి కావడం గమనార్హం. ఒక్క క్యాలెండర్ ఇయర్లో టీ20ల్లో అత్యధికసార్లు డకౌటైన బ్యాటర్గా అభిషేక్ తన పేరిట ఉన్న చెత్త రికార్డ్ను మెరుగుపర్చుకున్నాడు.
క్యాలెండర్ ఇయర్లో T20లలో అత్యధికసార్లు డకౌటైన భారత బ్యాటర్లు
- 8 - అభిషేక్ శర్మ, 2026లో (28 ఇన్నింగ్స్లు)*
- 6 - రోహిత్ శర్మ, 2018లో (32 ఇన్నింగ్స్లు)
- 6 - సంజు శాంసన్, 2024లో (32 ఇన్నింగ్స్లు)